9 jeux à faire avec tes potes pendant tes apéros-confinement

Ouiii, c’est vendredi !

Alors certes, je ne peux pas sortir boire une bière avec mes potes pour célébrer le début du week-end comme je le voudrais désespérément, mais je n’ai pas le temps de m’apitoyer sur mon sort.

Je ne peux rien changer à ce foutu confinement alors autant composer avec !

Ce soir, ce sera « coronapéro », comme mes copains poètes aiment à le dire.

Les jeux en apéro, ma passion

Il faut savoir que l’une des choses que j’aime le plus en apéro, c’est jouer à des jeux.

Mes copains comptent toujours sur moi pour toujours apporter des cartes, mon portable plein d’applis de jeux ou des idées saugrenues pour trouver de quoi ambiancer les foules.

Et tu sais quoi ? J’adore ce rôle qu’ils m’attribuent et me creuse toujours la tête pour proposer de nouveaux jeux qui plairont au plus grand nombre.

Seulement voilà, avec le confinement, faire des jeux en visio, ce n’est pas ce qu’il y a de plus simple. J’ai testé vendredi dernier et le moins qu’on puisse dire c’est que ça a été quelque peu laborieux au début.

Mais comme il est hors de question que ce confinement m’empêche de jouer, et toi aussi, je t’ai concocté une petite liste de jeux à faire en apéro-confinement via Skype, Zoom, FaceTime ou House Party !

Blanc-Manger Coco, le jeu très limite en version en ligne

J’ai reçu pour mon anniversaire l’année dernière le jeu Blanc-Manger Coco dont je n’avais jamais entendu parler.

Je l’ai essayé le soir même à un repas avec tous les internes de l’hôpital de ma mère et mon beau-père et rien que d’y repenser, j’ai un fou rire qui monte. Je t’explique pas le massacre.

Depuis je n’ai pas jouer à une seule partie sans finir avec des douleurs aux abdos à force de glousser.

Pour te rappeler les règles, chaque joueur détient 11 cartes blanches et doit compléter une carte bleue qui contient une phrase à trou. L’objectif est bien sûr de créer la phrase la plus drôle possible.

« Bah oui mais comment on fait pour jouer maintenant qu’on est en confinement ? », te demandes-tu peut-être.

Eh bien bonne nouvelle, ma libellule, Blanc-Manger Coconfinement (lol) est désormais disponible en ligne gratuitement !

Je ne t’explique pas comme j’ai hâte de l’essayer !

Le Loup-Garou, le jeu classique qui peut se jouer même à distance

Peut être que tu n’y avais pas pensé mais sache que jouer au Loup-Garou à distance, ce n’est finalement pas si compliqué que ça !

Alors oui, je le sais, il y a une version en ligne, mais je t’avoue que je suis quand même une fervente adapte du jeu de base en direct live et ce même si je suis séparée des autres joueurs par un écran.

Pas besoin de matos, tes potes et toi n’avez qu’à désigner un maître du jeu qui donnera son rôle par message à chaque joueur.

Puis comme dans la version physique il guidera l’histoire. Quand le village s’endort, tout le monde baisse son écran ou tourne le dos à la caméra et tour à tour chaque personnage se réveille et intervient en mimant ou en envoyant des DM.

À vous d’être inventifs !

Je n’ai jamais, le jeu de notre adolescence pour les Gossip Girls en nous

Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, mais si tu sais que l’apéro que tu as prévu sera arrosé d’une ou deux bières, ne t’inquiète pas : j’ai prévu quelques jeux pour remplacer les pyramides et picolos presque impraticables en cette période de confinement.

Tu te souviens des soirées lycée où chacun testait les expériences des autres avec le Je n’ai jamais ?

Il s’agit sûrement d’un des jeux d’apéros le plus facile à mettre en place, il suffit juste de s’armer d’une liste d’idées pour en apprendre plus sur les autres joueurs.

Petit rappel : chacun à son tour, les joueurs énoncent quelque chose qu’ils n’ont jamais fait (ex : « je ne me suis jamais fait virer d’une boîte de nuit ») et toutes les personnes l’ayant déjà fait boivent une gorgée.

Je sais qu’il existe plein d’applis pour ceux qui ont la flemme de réfléchir mais je n’en ai aucune en particulier à te conseiller puisque celle que j’utilisais jusqu’à présent est devenue payante.

Pensez à faire une liste de questions en amont chacun de votre côté si vous craignez de vous retrouver à cours d’idées !

Et si vous voulez pimenter les choses, n’hésitez pas à mettre en place la règle : s’il n’y a qu’une personne à avoir fait l’action énoncée, elle doit la raconter !

Qui est le plus, le jeu pour ceux qui ont de l’auto-dérision

Un peu dans le même style que le Je n’ai jamais, mes amis et moi appelons le jeu suivant le Qui est le plus ?

Le principe est simple à tour de rôle, chaque joueur énonce une question commençant par « qui est/a le plus… », (par exemple, « qui est le plus ambitieux ? », « qui a le plus joli sourire ? », etc…).

Puis ce joueur fait un décompte et chaque joueur pointe du doigt la personne qui correspond le plus à la phrase selon lui.

En version confinement, mes amis et moi avons choisi de faciliter le pointage en attribuant des numéros à chaque joueurs (entre 1 et 10 après c’est compliqué).

Au moment de répondre, il suffit simplement de faire avec ses doigts le numéro du joueur pour lequel on veut voter.

La personne obtenant le plus de vote prendra soit une gorgée, soit un gage, ça dépend de vous !

Ce jeu peut être hilarant, mais attention aux joueurs et joueuses susceptibles…

Le jeu des questions, une variante du jeu des problèmes

Attention, les règles du jeu des questions sont simples et le jeu peut paraître très facile, mais il n’en est rien.

Je me souviens que la première fois que mon meilleur ami m’a expliqué le principe, j’étais hyper réticente tellement je trouvais le concept stupide, et pourtant !

Le jeu consiste tout bêtement à poser une question à quelqu’un, et que cette personne enchaine en posant une question à une autre personne du tac-au-tac. Le but du jeu est de ne pas répondre à la question qui t’est posée.

Seulement attention, si tu ne repars pas immédiatement avec une autre question, tu es obligée de répondre à la question qu’on t’a posée…

Je te conseille donc de jouer à ce jeu avec une bonne connexion car à la moindre hésitation, tu es foutue.

Les questions peuvent aller de « Billie (Eilish), quel est ta marque de fringues préférées ? » à : « Ed (Sheeran), avec qui tu voudrais finir la soirée si tu en avais l’occasion ? ». (Ouais, j’ai des potes un peu famous ouais).

Le jeu peut très vite prendre des dimensions inattendues, en fonction de l’inspiration de tes potes et crois-moi, c’est très drôle.

Le jeu du dictionnaire, le jeu hilarant sur la langue français

Voilà un autre jeu que j’adore qu’il est très facile de mettre en place même avec le confinement.

Si le nom « jeu du dictionnaire » sonne un peu intello, il n’est pas obligatoire d’être une pointe dans la langue de Molière pour jouer, au contraire.

Voici les règles : un des joueurs, qui sera le maître du jeu de la partie, va chercher un mot peu connu (normalement c’est dans un dictionnaire mais tu peux aussi chercher sur Internet).

Le but est de trouver un mot dont les autres joueurs ignorent la signification.

Chaque joueur va ensuite devoir inventer une définition de ce mot pour qu’elle soit le plus crédible possible et l’envoyer au maître du jeu (normalement on écrit sur des papiers, mais les DM feront parfaitement l’affaire).

Le maître du jeu va ensuite lire à voix haute toutes les définitions inventées qu’il a reçu ainsi que la bonne définition.

Les joueurs devront voter pour la définition qu’ils pensent être la bonne et chacun gagnera autant de points que de fois que sa définition a été choisie.

Pour te donner une idée de ce que ça peut donner en terme d’hilarité, mon père avait donner comme définition au mot « oxer » (obstacle de concours en équitation) : « caleçon pour mono-boule »…

Quiplash, le jeu le plus marrant à faire avec tes potes

Par Mymy

J’ai passé mon dernier Skypéro à faire un Quiplash et j’ai tellement ri !

Ce jeu rapidement devenu culte te propose de faire des concours d’idées cons avec tes potes, en te faisant compléter des phrases par la réponse la plus drôle possible.

Il faut télécharger Quiplash (9,99€ sur Steam, pour Windows ou Mac), une personne le lance et génèrera un code que tout le monde doit entrer sur son smartphone en allant sur jackbox.tv (sur navigateur) afin de rejoindre la partie.

Tu auras ensuite des phrases à remplir librement et les réponses seront partagées anonymement. Vote pour tes préférées et découvre si tu as remporté le plus de suffrages !

Voici un trailer pour mieux comprendre :

À noter que Quiplash est en anglais, mais bonne nouvelle, une version française arrive bientôt !

Le Jackbox Party Pack, plein de jeux à tester

Par Mymy

Quiplash est également disponible dans le Jackboy Party Pack 3 (22,99€ sur Steam), en compagnie de 4 autres jeux.

J’ai adoré le Trivia Murder Party : tes potes et toi, kidnappés par un tueur machiavélique, devez vous affronter en répondant à des questions de culture générale.

La voix-off du tueur est hilarante et des mini-jeux attendent les malheureux perdants…

C’est super fun, et ça ravit mon cœur d’amoureuse du Trivial Pursuit ! On a joué en partageant l’écran sur Discord et c’était un super moment à passer.

Note simplement que les jeux sont là aussi en anglais — à réserver aux plus bilingues de tes potes !

60 questions à poser à tes potes pour mieux les connaître

Si tu es dans un mood plus chill et préfère les vraies discussions sympas aux jeux de société ou d’alcool, j’ai aussi pensé à toi.

À deux ou plusieurs, et si tu profitais de ce confinement pour apprendre à connaître tes amis ? Genre vraiment, vraiment ?

Car parfois tu crois tout savoir, mais figure toi que tu peux toujours être surprise…

Carotte t’avait traduit une liste de 60 questions de Seventeen mag, pour te permettre de tout savoir sur ta meilleure amie !

J’ai déjà testé cette liste en direct live avec mes plus proches amis, mon ex et même avec ma famille à mon repas de Noël, et je te le recommande vivement.

En plus d’être trop cool pour passer le temps, ces questions te permettre vraiment d’apprendre des trucs que tu ne savais finalement pas aux sujets de tes meilleurs potes.

Rien ne t’empêche de créer tes propres questions une fois que tu fais le tour de la liste !

Qui a dit que le confinement allait nous éloigner de nos fratés, hein ?

Alors, tu joues à quoi toi ce soir ?

