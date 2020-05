7 idées de jeux gratuits pour tes apéros en visio !

Le confinement a signé l’arrêt de mort des apéros ? Pas si sûr.

Distanciation sociale oblige, l’apéro comme on le connaissait avant le confinement n’est plus. Mais c’est sans peur que certains l’ont immédiatement réinventé grâce aux visioconférences !

Mais qu’en est-il des jeux d’apéros ? Doit-on y renoncer pour toute la durée du confinement ?

Les jeux en apéro, ma passion

Il faut savoir que l’une des choses que j’aime le plus pendant les apéros, c’est jouer à des jeux.

Mes copains comptent toujours sur moi pour apporter des cartes, mon portable plein d’applis de jeux ou des idées saugrenues pour trouver de quoi ambiancer les foules dès lors que l’on prévoit de se rassembler pour partager un pack de bière, un sachet de chips ou simplement un bon moment entre potes.

Et tu sais quoi ? J’adore ce rôle qu’ils m’attribuent. Je me creuse toujours la tête pour proposer de nouveaux jeux qui plairont au plus grand nombre.

Seulement voilà, avec le confinement, faire des jeux en visio, ce n’est pas ce qu’il y a de plus simple.

7 récos vidéo de jeux à faire en apéro confinement

Comme il est hors de question que ce confinement m’empêche de jouer, et toi aussi, je me suis creusé les méninges à la recherche d’options à mettre en place, même par écrans interposés !

Et si pas mal de jeux (ceux de cartes notamment) sont vite passés à la trappe, je me suis rendue compte que beaucoup étaient faciles à mettre en place en place via Skype, Zoom, FaceTime ou House Party !

Je t’ai donc concocté une petite liste de jeux gratuits, faciles et super golri que tu pourras essayer dès ton prochain apéro visio !

