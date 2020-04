3 semaines pour apprendre une langue, mon challenge du moment

En partenariat avec Babbel (notre Manifeste)

J’ai toujours voulu apprendre de nouvelles langues, comme on peut avoir envie d’apprendre la guitare ou se mettre au parapente : un peu parce que ça fait du bien d’apprendre de nouvelles choses, un peu parce que quand même, c’est stylé.

Au long terme, je prépare le terrain pour réussir à voyager plus, voir pour vivre à l’étranger. Alors avec tout le temps libre offert par ce confinement, je me suis lancée sur Babbel pour apprendre l’espagnol !

Les langues étrangères et moi

Ma mère étant originaire des Philippines, et mon père français, ils parlaient un anglais assez simple à la maison quand ils ne voulaient pas qu’on les comprennent.

Grâce à mes premiers cours d’anglais au collège, ma passion peu discrète pour les paroles de chansons et mon envie de comprendre ce que racontaient mes parents en secret, j’ai très vite rattrapé leur niveau, sans avoir à passer par la case « ouisse ze big frènche aque-cent ».

Par contre, on peut qualifier mon niveau d’allemand de « pas ouf » ; j’espère avoir l’occasion de l’améliorer par la suite.

J’ai grandi dans un mélange de langues. Anglais, allemand, un dialecte philippin par ci, de l’alsacien par là.

J’ai eu la chance de voir très vite que bien parler une langue n’est pas la priorité. L’important, c’était d’essayer, d’écouter, de parler.

Entre parler avec une conjugaison bancale et un accent à couper au couteau, ou ne pas parler du tout, le choix est vite fait !

C’est bon à savoir d’ailleurs, parce que comme j’ai pu le découvrir hier dans un exercice où il fallait répéter une phrase, j’ai du taf en prononciation…

J’apprends l’espagnol sur Babbel

J’ai donc décidé de me mettre à l’espagnol.

Déjà parce que c’est la langue officielle dans 21 pays dans le monde, et que pour voyager, ça serait un vrai bonus.

Et puis parce qu’on m’a toujours dit que le tagalog, langue officielle des Philippines, pouvait s’assimiler à un mélange entre l’anglais et l’espagnol !

J’avoue, il y a aussi le fait que plein de séries qui ont l’air trop bien sont en espagnol et mon cerveau ne sait plus comment on fait pour kiffer une série en lisant des sous-titres. Moi aussi je veux mater Elite, ok ?!

À l’heure où je t’écris ces mots, je ne suis qu’à mes premières leçons d’espagnol sur Babbel, et honnêtement : j’aime tout ce qu’il se passe.

Babbel, une super plateforme pour apprendre les langues étrangères

Babbel, c’est une plateforme qui te permet d’apprendre une langue étrangère ou d’améliorer ton niveau, avec des cours construits par des experts en fonction de ta langue maternelle.

Tu choisis la langue que tu veux bosser, tu arrives sur des leçons constituées d’exercices et hop, t’es partie pour apprendre.

Sur mobile et sur ordi, t’as des leçons, regroupant différents types d’exercices qui te permettent d’assimiler du vocabulaire, d’apprendre à conjuguer, de faire travailler ta mémoire pour que les leçons te restent en tête…

Le but, c’est que tu puisses t’exprimer le plus rapidement possible dans la langue. Ce n’est pas de viser la perfection, et franchement ça soulage !

Ce qui est cool, c’est que tu peux choisir le type de situations dans lesquelles tu veux être à l’aise : contexte pro, en voyage, parler culture, connaître l’argot…

Car au final, entre une semaine en terrasse à Barcelone et un stage de fin d’études à Mexico, on ne parle pas exactement la même langue.

Je pense à mes potes qui n’ont jamais réussi à prendre la parole en classe à cause de la honte nationale sur l’accent franchouillard, et je regrette qu’ils n’aient pas eu un outil aussi positif et rapide que Babbel pour apprendre l’anglais.

Pas étonnant que ce soit la langue choisie par 70% des utilisateurs et utilisatrices de la plateforme… D’ailleurs, si toi aussi tu veux speak English like a pro, teste donc la section « Anglais » de Babbel !

Comment j’utilise Babbel pour apprendre l’espagnol

J’ai activé les notifications pour avoir un rappel, que j’ai mis tous les jours à 13h pour aller faire des leçons ou réviser mon vocabulaire.

J’ai enchaîné les leçons avec l’impression de jouer à apprendre une langue, et d’avoir énormément appris. En partant de zéro, évidemment on se sent facilement progresser, mais ça fait quand même du bien.

J’ai hâte de voir comment ça évoluera dans le temps, et je te tiendrai au courant de mes avancées !

Actuellement, j’en suis à galérer très fort à me rappeler de comment on dit « À bientôt »… alors que BON : regardez-moi donc cette photo, elle me rend profondément heureuse et j’ai envie de savoir lui dire à bientôt à cette gentille dame !

Mes premiers cours d’espagnol sur Babbel

J’ai la fierté d’annoncer que je maîtrise les déterminants, que je peux dire bonjour et bonne soirée.

Ma motivation est plus forte que juste avant de commencer : les exercices sont clairs, et quand je galère j’ai quand même droit à des aides !

Contrairement aux cours en classe où quand t’as 10 minutes pour remplir ta feuille avec du vocabulaire, ben si t’as pas le mot, t’as pas le mot…

Les exercices sont remplis de renforcement positifs ; perso, je ne suis jamais contre des petits compliments et mots d’encouragement.

On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles sur mes avancées !

Je t’aurais bien dit « À bientôt » en espagnol, mais pour l’instant c’est pas encore rentré… C’est pas grave, ça va venir !