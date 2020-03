Comment regarder Netflix avec tes potes à distance pendant le confinement ?

Le principe de base je le trouve super cool, mais le truc du chat j'ai pas compris.En quoi ce serait plus pratique de parler par chat depuis la page Netflix plutôt que via téléphone ? Ou peut-être que j'ai loupé un truc... Quand je mate un truc sur Netflix j'ai envie d'être étalée dans mon lit avec l'écran de mon ordi un peu éloigné. Je trouverais ça complètement contre intuitif d'être en train de tapoter sur mon clavier pendant que je mates un truc alors que je peux parler avec mes potes tout simplement via messenger