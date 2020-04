Vos histoires de sexe à distance en période de confinement

En partenariat avec espaceplaisir (notre Manifeste)

Si le confinement remet en perspective nos méthodes de communication, de rencontres, et pour certains et certaines nous remet violemment face à notre solitude…

C’est aussi l’occasion parfaite d’innover en matière de sexualité au sein du couple, ouvrir le champ des possibles, et de faire monter la sauce !

Parce que qui dit distance dit potentiellement désir et frustration, et qui dit désir et frustration dit parfois BEAUCOUP plus d’imagination…

En tout cas, ce qui est sûr, c’est que les lecteurs et lectrices de madmoiZelle qui m’ont écrit n’en manquent pas, de désir, de frustration et d’imagination !

Il y a quelques jours, je vous ai sollicitées via un appel à témoins pour que vous me racontiez comme vous gérez votre sexualité à distance pendant ce confinement.

Vous vous étiez déjà exprimées fin mars sur vos relations de couple à distance, mais cette fois-ci, centrons le sujet sur le cul !

Car dans la situation inédite et particulièrement angoissante que nous vivons, le sexe peut être une réponse adaptée… mais aussi un vecteur d’insatisfaction.

Vous trouverez donc dans cet article une compilation de témoignages que j’ai sélectionnés, avec en prime une petite sélection de sextoys.

Si ça peut vous donner des idées… c’est cadeau, prenez !

Cette madmoiZelle de 18 ans n’avait jamais sextoté avec sa copine (avec laquelle est en couple depuis six mois), et cela lui a fait beaucoup de bien dans l’acceptation de son homosexualité.

Comme quoi, le confinement peut avoir du bon !

J’ai certainement encore un long chemin à faire pour venir à bout des représentations négatives ancrées par mon éducation et mes peurs, mais j’ai espoir d’y parvenir plus vite que je ne le pensais finalement… »

Je pensais vraiment me réveiller le lendemain morte de honte en repensant à tout ça. Mais avoir l’occasion de laisser mes désirs s’exprimer, et qu’une autre personne les reconnaisse et les prenne au sérieux m’a soulagée.

J’ai repensé à tous ces moments où je doutais de mon orientation , de celle que j’étais et que je suis, de tous ces moments où je me suis sentie gênée d’être « comme ça ».

C’était maladroit, et parfois plutôt comique, mais ça nous a fait du bien à toutes les deux et ça nous a aussi permis de combler la distance l’espace d’un moment.

J’ai dix-huit ans et bien que je sois « out » depuis quelques années, je ne peux pas dire que j’ai toujours été à l’aise avec ma sexualité et mon orientation sexuelle.

Alors que nous nous lamentions mutuellement sur notre sort et que nous essayions de trouver un nouveau moyen de patienter jusqu’à la prochaine occasion de se voir, elle m’a envoyé un message salace en me lançant une perche que j’ai saisie assez naturellement , ce qui est assez étrange, inhabituel pour moi.

Nous habitons à cinq cent kilomètres l’une de l’autre mais essayons de nous voir le plus possible et nous nous appelons en visio une fois par semaine.

« Je suis avec ma première copine depuis bientôt six mois et c’est honnêtement un vrai bonheur. Le seul petit truc particulier de cette relation, c’est qu’elle est à distance.

Avant le confinement, ce madmoiZeau de 29 ans n’était pas vraiment à l’aise dans l’envoi de nudes, alors qu’il sentait pourtant sa copine en demande.

Circonstances exceptionnelles obligent, depuis le début du confinement il a décidé de se dépasser, pour son plus grand plaisir et celui de sa partenaire :

Je redécouvre mon corps et mon rapport à mon image , la réception de ma partenaire est plus qu’encourageante, et nous avons instauré le : 1 photo pour le réveil, 1 photo pour s’endormir.

J’ai sorti tout le matos que j’avais et j’ai commencé à faire des mini mises en scène, avec lumière, petite thématique, et toujours avec des degrés de nudité progressive, afin d’éviter d’imposer de la nudité pour les premières photos.

J’ai découvert ce que j’aimais vraiment, j’ai commencé à beaucoup plus communiquer, écouter, à être plus ouvert… Bref, ce fut très dur de prendre la décision de ne pas se confiner ensemble.

1 an après, je me suis décidé à aller sur OkCupid .

Je suis resté 10 ans avec ma première copine (nous nous sommes séparés il y a un an). Côté cul, ça n’a jamais été la folie, et énormément de mes constructions se sont faites sur cette base.

« Je travaille en indépendant dans la photo/post-production vidéo et le confinement ne me change que très peu mon mode de vie.

Faire du sexe en visio, un classique, me direz-vous !

Pour commencer je tiens à dire que non, tout le monde n’est pas à l’aise à se montrer en train de se toucher la nouille par écrans interposés, même avec un partenaire de confiance…

Et si pour toi c’est une pratique banale, je te laisse lire le témoignage de cette madmoiZelle de 24 ans, adepte des douches en vidéo avec son mec (t’avais déjà pensé à ça, toi ?) :

Il faut dire que je suis particulièrement excitée par les bruits et les sons d’excitation et que même à distance ça marche très bien. Si nous nous sommes mis dans l’ambiance avec quelques sextos avant, ça fonctionne encore mieux.

En faisant abstraction de mon image et en me concentrant sur celles, excitantes, de mon chéri en face, j’arrive la plupart du temps à finir.

Le fait de me voir dans la vidéo ne me met pas particulièrement à l’aise mais à circonstances particulières, méthodes particulières pour assouvir notre désir mutuel …

J’aime voir l’effet que lui font les images de mon corps nu et je prends un malin plaisir à lui en envoyer quand je croise un reflet de moi qui me plaît dans le miroir.

La nature de notre relation fait également que nous sommes adeptes des nudes et dick picks. Ils sont toujours fréquents, mais en ce moment, plus de temps libre = plus de nudes.

Notre sexualité a donc beaucoup changé en 7 ans ; ma/notre vie sexuelle actuelle est très épanouissante et me convient parfaitement.

Cette deuxième madmoiZelle de 24 ans n’est pas adepte du sex cam, mais pour ce qui est des rendez-vous aux chandelles en visio, avec quelques bouts de seins qui dépassent, c’est un oui :

« Je n’ai pas attendu le confinement pour être séparée de ma moitié : non seulement nous n’habitons pas dans la même ville, mais pas dans le même pays non plus.

Cela fait plus d’un an et demi que nous sommes ensemble, nous avons tous les deux 24 ans aujourd’hui, nous nous sommes rencontrés alors que nous étudions tous les deux à l’étranger.

Une relation à distance, mon copain n’y croyait pas trop, moi j’y croyais, même si je savais que ça n’allait pas forcément être facile.

On s’est donc lancés. Peut-être que ça ne marcherait pas et qu’on se séparerait, mais au moins on aurait essayé, qui ne tente rien n’a rien n’est-ce pas ?

Eh bien nous sommes toujours ensemble après plus d’un an de relation à distance !

Nous nous aimons encore plus qu’avant, et durant nos longues conversations quotidiennes nous nous jetons des fleurs sur notre capacité à tenir la distance.

Après que j’ai été le voir il y a environ un mois et demi, lui avait pris ses billets pour me retrouver au mois d’avril. Un mois et demi, ce n’est désormais plus très long pour moi, surtout quand je sais quand je vais le revoir.

Mais voilà que notre plan allait être déjoué par un ennemi invisible…

Un peu avant le confinement, j’étais dans un bon mood : à peine 30 jours et je le revois. Spoiler, il ne viendra pas.

Devoir rester chez moi pendant une durée indéterminée n’est pas insurmontable. Ce qui me manque, c’est la présence physique de mon copain.

Pas forcément tous les jours, mais il y a des moments où j’ai une irrémédiable envie d’embrasser ses lèvres, son cou, son ventre, de toucher ses bras (toutes les parties de son corps en fait, vous avez compris l’idée).

Lorsque l’on se voit, on rattrape le temps perdu, on fait pas mal l’amour, plusieurs fois dans la semaine, plusieurs par jour.

On peut faire des choses très simples, une simple pénétration, un acte rapide, car c’est une sensation qui nous a manqué.

Puis on essaye de nouvelles choses, de nouvelles positions, on prend le temps de redécouvrir le corps de l’autre.

Côté sexuel, je ne dirais pas que la distance est invivable ni que je suis en manque : je me masturbe assez peu de manière générale et il en est de même quand il n’est pas là.

Mais il y a des moments où, vraiment, j’aimerais claquer des doigts et me retrouver nue dans un lit (ou n’importe quel autre endroit) avec lui.

J’ai toujours essayé de trouver des astuces pour maintenir la flamme dans notre relation à distance.

Cela commence dès que nous nous apprêtons à nous quitter : je lui laisse un mot doux qu’il est censé trouvé un peu plus tard.

Et puis notre routine à distance peut commencer. On s’écrit des messages durant la journée et on s’appelle aussi, mais c’est le soir que l’on préfère s’appeler en vidéo.

On se crée un moment d’intimité, rien qu’à nous, où il y a peu de risque que nous soyons dérangés. Chacun dans son lit, en pyjama, lumière tamisée et bougies.

Parfois je lui demande de me montrer ce qu’il porte ; comme c’est la nuit, il est généralement peu habillé, ça me permet de voir son corps. Il soulève son haut pour que je puisse voir son torse et son ventre.

Une fois sans crier gare, il a baissé son caleçon, le coquin, j’ai alors observé avec envie son pénis que j’aime tant, que je trouve beau, que j’aime regarder, toucher, lécher, sucer et sentir en moi.

Je lui montre aussi mes seins : je lui demande s’il veut les voir et il répond toujours oui. Parfois je les lui montre comme ça sans prévenir.

J’aime alors voir ses yeux pétiller, il me dit qu’il aimerait les toucher, les lécher, les mordre.

On a aussi téléchargé une application faite justement pour les couples à distance. On répond à des questions qui portent sur la communication, sur les responsabilités, ou encore sur la sexualité au sein du couple.

On peut s’y laisser des messages que l’autre voit quand il ouvre l’appli !

Elle s’appelle Happy Couple et cette application est vraiment géniale.

Je suis assez pudique et le sexe derrière un écran ne me tente pas plus que ça. En revanche, se chauffer un peu, s’envoyer des photos, se remémorer des moments sous la couette qui nous ont marqués… oui !

Comme cette fois où il m’a fait jouir comme jamais, après que l’on ait testé une position recommandée par madmoiZelle (je ne pouvais pas ne pas vous remercier suite à ce moment ma foi orgasmique).

Je remarque quand même que l’on parle un peu plus de sexe, on aime bien se raconter ce que l’on aimerait tester lors de notre prochaine rencontre, une position, un lieu, une situation.

On a aussi tendance à beaucoup se confier lorsque nous sommes à distance, on se met à nu, on se raconte nos fantasmes, on se décrit ce que l’on aimerait se faire l’un à l’autre, là tout de suite, si nous étions ensemble.

On aime s’envoyer dans la journée des messages pour se chauffer un peu et montrer que l’on pense l’un à l’autre, du simple, mais mignon et efficace « Tu me manques », on a franchi quelques étapes et on ose les mots un peu plus coquins, comme « J’ai envie de te lécher le torse et d’embrasser ta bite », « Je veux te mordre fort, tout de suite ».

Une fois j’ai voulu aller un peu plus loin et j’ai décidé de lui envoyer une photo de mes fesses, sans montrer mon visage (on ne sait jamais, safety first).

Ça lui a plu, alors de temps en temps, sans prévenir, je lui envoie une partie de moi.

En fait on y va crescendo, on a commencé par les mots doux, les messages plus équivoques, puis les photos et on parle plus souvent de sexe quand on s’appelle.

Alors si nous n’avons pas à proprement parler franchi le cap du sexe à distance (se mettre totalement nu, se masturber en même temps, tout ça tout ça), on explore petit à petit. »