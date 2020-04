Comment envoyer des nudes en (presque) toute sécurité

Le 30 janvier 2019

Que sont-ce que les nudes ?

Cet anglicisme désigne les photos hot hot hot de toi nue ou dénudée, qu’il peut arriver d’envoyer à un ou une destinataire dans le but de lui faire frétiller la coquillette.

Une pratique qu’elle est rigolote mais qu’elle est pas sans risques.

Comment se prémunir contre le revenge porn ?

Le partage de contenus sexualisés de toi-même peut avoir de lourdes conséquences puisqu’il est très simple de le diffuser à un maximum de gens sans ton consentement.

Cela s’appelle le revenge porn, c’est une pratique illégale, mais ça ne l’empêche pas de faire des dégâts, notamment psychologiques.

Plusieurs solutions s’offrent à toi pour éviter de voir ton intimité affichée sur l’Internet international :

Ne pas envoyer de nudes, jamais.

Envoyer des photos de ton aisselle velue en très gros plan

Envoyer des nudes en prenant soin de pas pouvoir être identifiée, c’est-à-dire sans ton visage, tes éventuels tatouages ou piercings, cicatrices ou autre signe distinctif, et en prêtant également attention à ce que l’arrière-plan soit neutre.

Dans le cas où tu choisirais d’envoyer ce genre de photos ou de vidéos, il te faut savoir que tu ne peux rien contre les captures d’écran et que le risque zéro n’existe pas.

Intègre bien que tes nudes ne seront jamais totalement en sécurité, même si tu ne les partages avec personne, car… le piratage !

Pour envoyer des nudes, nettoie ton cloud

On peut penser que les hackeurs violeurs d’intimité sont plus à l’affût de clichés volés de Jennifer Lawrence que de Raymonde du 3ème, mais Raymonde du 3ème a aussi une vie privée, une libido, une famille, des voisins.

En plus, Rayray n’y connait rien en stockage numérique, et le mot cloud lui donne des sueurs plantaires.

Je lui dédie donc ces quelques astuces glanées chez MEL, car Raymonde n’est peut-être pas une star mondiale mais elle a le droit de protéger son intimité.

Que tu utilises un Android, un iPhone, ou simplement un compte Google sur ton téléphone, il est probable que tes photos s’enregistrent automatiquement sur un cloud, c’est-à-dire un espace de stockage virtuel.

Il est possible de désactiver ce service et de parcourir ton cloud actuel (et éventuellement ton ancien si tu as changé de téléphone) afin d’effacer les contenus que tu ne voudrais pas voir partagés.

Tu peux aussi activer le mode Avion lorsque tu prends des nudes pour éviter la synchronisation avec le cloud. Il faut ensuite penser à supprimer les photos du téléphone sinon le cloud va les sauvegarder quand tu quitteras le mode Avion.

Cette technique a ses limites car il est important de rappeler que les personnes à qui tu envoies tes nudes possèdent très probablement elles-mêmes un cloud…

Pour envoyer des nudes, crypte tes données

Là, on a perdu Raymonde, mais crypter ses données soi-même est plus simple qu’il n’y paraît.

Déjà, ça veut juste dire « mettre un mot de passe pour ouvrir tel dossier » et tout de suite, c’est moins flippant.

C’est utile si tu n’as pas envie de supprimer tes nudes et que tu préfères les garder pour les consulter plus tard, à des fins de recherches évidemment.

Tu pourras trouver des tutos pour verrouiller facilement un dossier par mot de passe (pour Mac ou pour Windows), sinon il existe des applications qui peuvent le faire à ta place mais cela donnera accès à tes fichiers aux développeurs de l’appli.

Quelle que soit l’option que tu choisisses et les précautions que tu prennes, envoyer des nudes est toujours risqué.

Alors… as-tu renoncé à en envoyer ? Ou essaies-tu de protéger au maximum tes données ?

