Vos histoires de couples à distance en période de confinement

La pandémie du coronavirus et le confinement, c’est un peu comme une grosse boule de bowling qui déboule sur les quilles de nos petites habitudes quotidiennes.

Ça peut être vécu plus ou moins violemment, mais dans tous les cas, ça bouscule complètement toute notre façon de socialiser, de passer le temps, de travailler, de faire des projets à court et moyen terme…

Et de vivre notre couple, surtout quand il est contraint d’être séparé.

Quelques jours après l’annonce du confinement obligatoire dans toute la France, j’ai trouvé intéressant de vous demander, vous qui avez dû vous séparer de votre moitié pendant le confinement, comment vous viviez cette distance forcée.

Pour certains et certaines d’entre vous, vous vivez déjà à distance au quotidien, ce qui ne rend pas forcément cet éloignement plus facile.

Pour d’autres, vous avez l’habitude de vous voir quotidiennement, ou vous êtes au premier chapitre d’une relation de couple naissante, ce qui lui rajoute une dimension inédite.

Vous avez donc répondu à mes questions, à J+4 de vie en confinement !

Cette madmoiZelle a 20 ans, elle est en BTS audiovisuel en spécialité son, elle est confinée dans sa grande maison familiale avec ses parents et ses trois petits frères, et son couple est aussi vieux que le confinement :

Je découvre une facette de lui tellement mignonne, attentionnée, à l’écoute, que ça me fait du bien. Il me soutient dans mes questions et qui je suis et je lui fais confiance, chose que je peux avoir du mal à faire d’ordinaire.

Mais ce début de relation va tous les deux nous marquer très fortement pour toute notre vie, et ça va être hyper enrichissant sur plein de points, car en confinement on est obligés de communiquer.

Je me sens bien et triste à la fois . Bien grâce à cette nouvelle relation naissante, et triste à cause de l’éloignement.

Ce qui est un peu particulier, en plus du confinement, c’est que c’est ma première relation amoureuse et je me pose plein de questions, et ce qui est vraiment génial c’est que j’ose les lui poser, je me sens bien avec lui, et ça me fait tellement du bien.

On parle beaucoup par messages, on s’appelle, je n’ai jamais été autant au téléphone avec quelqu’un .

Vendredi 13 mars, alors qu’on travaillait en groupes séparés depuis quelques temps, on s’est croisés par hasard, il a attendu la fin de ma réunion est on est allés boire un verre ensemble.

On a commencé à se taquiner, tout était très ambigu, mais lui avait quelqu’un donc je ne pouvais pas me lancer, juste par solidarité féminine.

Avec ce garçon, on est dans la même classe depuis 2 ans. On a fait notre stage cet été ensemble, ce qui n’était vraiment pas fait exprès.

Cette madmoiZelle a 23 ans, elle est en couple depuis 6 mois avec son copain militaire, avec qui elle entretenait déjà une relation à distance, avant le confinement.

Pour autant, cette situation n’est pas beaucoup plus facile à gérer pour elle que pour un couple classique, car ces moments qu’elle manque avec lui sont les derniers avant une séparation beaucoup plus longue :

« On s’est rencontrés à un week-end entre potes à la campagne, affaire assez classique en somme.

Au début je me moquais de Monsieur plus ou moins discrètement car une autre fille lui courait après d’une façon fort peu discrète. Il m’a grillée, évidemment, et on a partagé une clope pour « que je m’excuse ». Et là : coup de foudre amical.

On a parlé des heures et on s’est rendu compte qu’on avait énormément de points communs. Il a proposé qu’on se revoie et la magie a opéré…

Concrètement, ça nous donne une relation à distance (il est en école militaire dans le Sud et moi à Paris).

On se voit de manière complètement irrégulière, entre ses obligations et les miennes, c’est assez complexe.

Quand on se voit, c’est des week-ends entiers ou pour partir en vacances une semaine cet hiver. On alterne entre Paris et le Sud. Les absences sont parfois dures : en moyenne, je pense qu’on doit se voir toutes les 3 semaines.

Bon là, en réalité on s’est vus il y a deux semaines après une période d’absence d’un mois et demi. Et là, on ne devait pas se voir pendant un mois et une semaine, mais avec le confinement, on verra bien.

Niveau communication, on est passé du « on se parle h24 » à « zut, il faut quand même qu’on bosse au milieu de tout ça. »

On essaye de s’envoyer des messages et on s’appelle à minima chaque semaine. Nous sommes deux grands improvisateurs, on s’arrange. Parfois c’est dur, parfois ça va.

Au final, le confinement ne change pas notre moyen de communiquer. On se parle et s’appelle plus ou moins régulièrement. Je vais lui proposer de tester l’extension Netflix Party.

La situation a supprimé notre prochain week-end de retrouvailles, mais ce n’est que partie remise.

Honnêtement, quinze jours de confinement, cela va déjà être dur. Heureusement que j’ai mon mémoire et du télétravail à faire, mais une fois rendu… il va falloir trouver des choses à faire.

C’est ça qui m’inquiète : qu’avec l’inoccupation, la pression monte et le moral en pâtisse. Je dois partir en voyage le 30 avril, j’ai bien peur que cela soit aussi annulé.

Lui ne m’en parle pas trop, au final il est assez bien loti : salle de sport, piscine, piste de course, l’espace, il a tout pour bien vivre le confinement grâce à la base.

Personnellement, ce confinement me donne l’impression de passer à côté de quelque chose. Mettre ma vie entre parenthèses pour contrer un ennemi invisible.

Avec Monsieur, ce n’est que le début, et toutes ces occasions de se voir que le virus nous fait manquer… ça me désole. Je rate des moments avec lui que je ne pourrai pas revivre.

On doit partir aux Etats-Unis en août, j’espère qu’on pourra. Ce sont les derniers moments où on peut se voir relativement facilement : il est encore en études et n’a que peu de périodes embarquées ou bloquées en terrain.

Après, en septembre je pars 3 mois en Irak et lui embarquera pour 5 mois de février à juillet. Autant dire que l’on va se croiser…

Mais bon, il faut voir plus loin que son propre intérêt, son petit confort perso. Si ne pas voir Monsieur pendant 15 jours ou plus peut sauver des vies. Alors go ! C’est quand même plus facile que de partir à la guerre ! »