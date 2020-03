Pourquoi Sam (Koh Lanta 2020) est victime d’INJUSTICE

Mais heu, juste... il ne faut pas oublier que le but d'une émission de télé-réalité c'est de montrer des clashs pour faire du buzz !

N'importe quel micro-incident ou micro-tension est monté en chantilly jusqu'à devenir une affaire d'état. Tout est sur-exagéré et scénarisé.



Koh-Lanta est l'exemple parfait : la rivalité est entretenue (sinon y'aurait même pas d'histoires d'équipes opposés, puis re-mélangées, ni d'élimination), et la production compte sur les conditions difficiles qui augmente l'irritabilité et favorise les pétages de plombs pour obtenir de bons gros clashs.



En ça, c'est même le pire de la télé-réalité puisqu'on est aux confins de l'expérimentation humaine, comme pouvaient l'être les télé-réalités d'enfermement "à l'ancienne", style Loft Story ou Secret Story où la production isolaient les candidat.e.s de leur entourage familial/amical, où on brouillait volontairement leur repères temporelles, où on fournissait de l'alcool à outrance, où la promiscuité étaient énorme et l'exhibitionnisme favorisé, etc... dans le but de leur faire faire n'importe quoi, ou d'avoir des réactions démesurées au plus petit incident.



A mon avis, y'a pas vraiment à chercher de profondeur dans la vacuité, ni d'intérêt à analyser des comportements scénarisés et/ou manipulés dans l'unique but de faire du buzz et donc de l'audience.



Au moins, dans les Anges ou ce genre de trucs, on ne manipule QUE le public et pas EN PLUS les participants...

Franchement, éthiquement, Koh-Lanta c'est vraiment naze...