Que va-t-il se passer dans Animal Crossing pour le Jour de la Terre ?

Le 22 avril, le monde entier célèbre le Jour de la Terre.

Cette journée internationale qui nous invite à repenser notre rapport à l’environnement et à l’écologie se concentre cette année sur nos gestes quotidiens pour préserver la planète.

Ce n’est pas la première fois que la franchise Animal Crossing profite de cet événement pour faire connaître cette journée et ses enjeux aux joueurs Nintendo puisqu’il était déjà présent dans les versions précédentes sur certains continents.

Cette année et un mois après la sortie d’Animal Crossing: New Horizons sur Switch, le Jour de la Terre promet de belles surprises aux aficionados de la vie insulaires !

Annoncé lors d’un Nintendo Direct mini fin mars, l’événement reste pour autant assez mystérieux. Il te sera accessible lors d’une mise à jour de ta console.

D’après cette courte annonce, Racine, le paresseux qui tient une boutique de jardinage dans Animal Crossing: New Leaf semblera être de la partie ce mercredi 22 avril.

Parce que la surprise est bien entretenue, de nombreux joueurs et joueuses ont commencé à spéculer sur Internet sur ce que cette journée pouvait bien réserver.

Pour beaucoup d’internautes, la mise à jour qui introduira le Jour de la Terre pourrait bien être un point d’entrée vers de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services dans Animal Crossing: New Horizons.

We are only 3 days away from Earth Day! Anyone got any predictions for what Leif will bring alongside the next update for #AnimalCrossing New Horizons? #ACNH pic.twitter.com/fNgYbPz0Tn

— 🌴ACNH Island News 🏝 (@ACNewHorizonsEN) April 20, 2020