13 événements vraiment positifs qui se sont passés en 2021

On en est bien conscientes : 2021 a ressemblé à une rafale continue de mauvaises nouvelles (on ne parle même pas que du Covid-19). Mais tout n’est pas à jeter à la poubelle : avant d’entrer dans 2022, faisons le tour des quelques moments cools de l’année.

Vous avez peut-être cette impression de n’avoir vécu qu’une succession de nouvelles déprimantes, vous avez eu envie de hurler face à certaines déclarations, vous avez réfréné l’envie de jeter votre smartphone contre un mur…

C’est vrai, cette année 2021 a été un grand cirque. On en oublierait presque que deux-trois trucs pas trop nuls sont arrivés. Si si, je vous jure.

Des révélations, des coups de gueule qui nous ont fait du bien, des présences qu’on attendait pas forcément, des annonces qui nous ont donné un tout petit peu d’espoir pour la suite. Bah oui, il va nous en falloir. Voilà le bilan de cette année 2021 :

Joséphine Baker au Panthéon

Artiste et résistante franco-américaine, Joséphine Baker est entrée au Panthéon le 30 novembre 2021.

C’est tout un symbole que de voir cette femme (elles ne sont que six à l’heure actuelle à avoir eu cet honneur), noire et bisexuelle, engagée dans les combats féministes et antiracistes, rejoindre celles et ceux qui ont marqué l’Histoire de la France.

Résistante, militante antiraciste, artiste, Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon cet automne, devenant la première femme noire à rejoindre les grandes personnalités qui y sont inhumées #AFP #AFPgraphics pic.twitter.com/Zmb7hZl9aU — Agence France-Presse (@afpfr) August 24, 2021

La PMA pour les couples lesbiens et les femmes célibataires

Repoussée à tant de reprises qu’on en a presque perdu le compte, l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires a été votée cette année, le 29 juin 2021. Finis les inséminations sous le manteau, ou les allers-retours chez nos voisins espagnols ou belges pour pouvoir avoir un enfant.

Une avancée malgré tout incomplète et qui s’est fait longuement attendre, huit ans après le vote du mariage pour tous.

La contraception gratuite jusqu’à 25 ans

Cette avancée sera effective le 1er janvier 2022 mais a été votée à la rentrée de septembre 2021 : la contraception sera désormais gratuite jusqu’à 25 ans, qu’on utilise une contraception hormonale ou non-hormonale. Une bonne nouvelle, même si on aurait bien aimé que la mesure soit poussée jusqu’à 30 ans.

La naissance de XY Média

Avant leur arrivée fracassante, il n’existait pas en France de médias en ligne fait par et pour les personnes trans. Grâce à un appel à dons au succès retentissant, l’équipe de XY Média, première plateforme transféministe, a pu se lancer. On attend avec impatience de voir ce qu’elle nous réserve pour 2022.

Un baiser lesbien dans L’Amour est dans le pré

Allons bon, il aura fallu 16 saisons de L’Amour est dans le pré pour voir s’extasier Karine Le Marchand devant la parade amoureuse des lesbiennes dans leur milieu naturel.

Nous, on a été conquises par cette scène de drague hyper troublante entre la motarde Ghyslaine et notre arboricultrice préférée, Delphine. Et que dire de ce baiser échangé, si rare et surtout, un grand pas pour les représentations sur le petit écran.

Corinne Masiero, nue et vénère

En apparaissant nue sur la scène de la cérémonie des César, Corinne Masiero a déclenché les colère d’une poignée de députés LR, scandalisés qu’on puisse oser se montrer à poil et en faire un geste hautement politique.

Son corps bardé des inscriptions « No culture, no future » , et « Rends l’art, Jean [Castex] » et de faux sang, la comédienne connue pour ne pas faire mystère de ses opinions, n’a pas seulement poussé un coup de gueule pour alerter sur le sort des intermittents. Son geste a aussi permis de rappeler les deux poids deux mesures sexistes et âgistes qui pèsent dès lors qu’on parle de nudité.

Iel dans le dictionnaire

N’en déplaisent à celles et ceux qui s’offusquent de ce mot, tantôt jugé trop militant, tantôt inutile, voire même dangereux, il est la preuve que la langue française est toujours en mouvement !

Le pronom iel – et son pluriel – ont rejoint la version en ligne du Petit Robert cet automne et c’est une bonne nouvelle pour les personnes non-binaires qui pour certaines l’utilisent. Et tant pis si ça ennuie Jean-Mich(i)el !

Le coup de gueule d’Hoshi

En répondant à un obscur chroniqueur que tout le monde a déjà oublié et qui la qualifiait d’effrayante, la chanteuse Hoshi n’a pas seulement rembarré un malotru : elle a rappelé que oui, on était enfin passé à autre chose.

Que les chanteuses d’aujourd’hui n’étaient plus tenues d’être plaisantes aux yeux des hommes, qu’elles pouvaient être autre chose que des femmes lisses, blanches, minces et hétérosexuelles. Et ça fait du bien.

Le retour du train de nuit

Bon pour l’environnement, et pour notre compte en banque, c’est le retour du train de nuit ! On pensait pourtant révolue l’époque (pas si lointaine) où l’on s’endormait à Paris (enfin autant que possible, selon votre capacité d’endormissement) et où l’on se réveillait à l’autre bout de la France.

Adieu l’avion, 2021 marque donc le revival des voyages en train, avec notamment le Paris-Nice, et même le Paris-Vienne.

Les thérapies de conversion interdites en France

Grâce à des enquêtes et aux témoignages de celles et ceux qui en ont été les victimes directes, les pratiques « visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre » vont être formellement interdites en France.

La loi a été votée cet automne et permettra de protéger les personnes LGBT+ contre les thérapies de conversion. Malgré l’opposition de la droite, la loi protègera bien les personnes trans.

Valérie Bacot, libre

Jugée en juin dernier, Valérie Bacot risquait la prison à perpétuité pour le meurtre de son beau-père, qui l’a violée pendant son enfance, avant de devenir son compagnon et qui l’a pendant des années forcée à se prostituer. Une affaire qui a évidemment fait écho à celle de Jacqueline Sauvage.

Condamnée à quatre ans de prison dont trois avec sursis, elle est ressortie libre du tribunal, ayant déjà purgée un an de prison avant son procès. Elle s’engage aujourd’hui pour faire reconnaître le syndrome de la femme battue.

Valérie Bacot, condamnée à 4 ans de prison dont 3 avec sursis, ressort libre du tribunal pic.twitter.com/27xodS3mXF — BFMTV (@BFMTV) June 25, 2021

Enfin la lumière sur les crimes sexuels dans l’Église catholique

La fin de l’omerta sur la pédocriminalité dans l’Église ? Ce sont des chiffres vertigineux qui ont été rendus publics à l’issue des travaux de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église : 216 000 personnes ont été victimes d’un membre du clergé depuis 1950.

L’Église catholique devra désormais prendre ses responsabilités et engager des actions pour se remettre en question et se réformer, mais aussi indemniser les victimes d’abus sexuels.

Bientôt l’allongement du délai d’IVG ?

Malgré la frilosité d’Emmanuel Macron sur la question, on espère que la mesure sera votée définitivement dans les prochains mois. Portée par la députée Albane Gaillot, la proposition de loi pour le rallongement du délai d’IVG de 12 à 14 semaines a passé l’étape de la deuxième lecture.

Chaque année, 2 000 femmes se retrouvent en effet hors délai pour avoir recours à une IVG et contrainte de mener leur grossesse à terme, ou bien d’aller à l’étranger quand elles en ont les moyens.

Finalement, il est pas si mal ce bilan, non ?

