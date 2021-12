7 artistes françaises pour retrouver foi en 2022

Vous avez au moins 7 bonnes raisons de pas aborder 2022 à reculons. La scène française saura vous vider la tête et remplir vos playlists !

Pour aborder 2022, on a dégoté quelques artistes françaises que vous devriez oublier moins vite que vos bonnes résolutions. Du rap, de la soul en passant par l’électro, cette année il y en a pour tous les goûts au pied du sapin !

Crystal Murray

Il existe une première bonne raison d’attendre 2022 : Crystal Murray sortira son premier album. Avec Twisted Bases, prévu pour le 11 février, la jeune parisienne de 20 ans jongle avec les références avec une intelligence remarquable.

Au programme, « Too Much to Taste », un titre groove qui a déjà tout d’un hit, la folie en plus. Crystal Murray, c’est aussi « Boss », un titre plutôt R&B dont vous avez peut-être découvert la session COLORS et qui rappelle l’élégance badass de Bonnie Banane. L’album réserve aussi de jolies surprises. L’artiste passe par exemple le micro aux rappeurs Le Diouck et ZeLooperZ. On a écouté en avant-première ce projet hallucinant de maîtrise et on a hâte que vous le découvriez à votre tour !

November Ultra

Besoin de faire une pause après cette virée survoltée à la fête foraine ? November Ultra vous paie un tour de manège. Ce sera doux, intime, délicieusement surannée. Il suffit d’écouter son dernier titre pour s’en assurer.

Patience, son premier album est annoncé pour 2022. Avec Miel déjà, l’artiste avait montré qu’elle savait concilier des productions intelligentes avec cette voix unique qu’elle a marié à l’univers de tant d’artistes déjà. Sur son compte Instagram, on l’entend reprendre du Doja Cat, du Ariana Grande mais aussi du Kylie Minogue aux côtés de l’excellente Silly Boy Blue. Un sourire contagieux, une simplicité bienvenue et une voix inégalable… Oui, Patience pourrait bien être l’album doudou de 2022.

Cate Hortl

Si Kelly Lee Owens avait rencontré Depeche Mode dans les années 1980, leur héritière se serait appelée Charlotte. Comme ça, ça semble peut-être cryptique. Mais écoutez Smog, le premier EP de Cate Hortl sorti en octobre dernier, vous verrez que tout s’éclaire. Cate Hortl est l’anagramme de Charlotte. Une aventure en solo après ses expériences en duo avec Ambeyance et Oktober Lieber.

Le programme ? De grosses machines, des titres immersifs et une influence techno qui n’est jamais vraiment très loin. Charlotte Boisselier ouvrait le 15 décembre dernier pour Prudence (ex The Dø) à la Gaîté Lyrique. Croyez-nous, on a tapé du pied et il devrait en être de même sur toutes les scènes que foulera l’artiste en 2022.

Vicky R

En 2020, une rappeuse entame sa carrière vitesse grand V. Une lettre pour nommer son album. V pour vivre, vaincre mais aussi pour Vicky R, un nom que vous devriez entendre en 2022.

En octobre déjà, Vicky R rejoignait La Juiice, Bianca Costa, Davinhor et Chilla pour Ahoo, un titre explosif créé pour le documentaire Reines. Pour la série Diana Boss sur France TV Slash, disponible sur Salto, Vicky R est devenue Kira. Un rôle qui montre que l’univers de Vicky R est encore en pleine expansion !

Romane

On voudrait que son titre Stop ne s’arrête jamais. Stop, c’est un air entêtant auquel on promet déjà un bel avenir. Après la sortie de son premier EP I know, Romane s’invite sur les scènes incontournables de l’émergence avec un live pour tenter de rejoindre la très sélection très convoitée des iNOUïS du Printemps de Bourges.

Cette même sélection qui a accompagné les débuts d’artistes comme Eddy de Pretto, Skip the Use ou encore Petit Biscuit. Entre soul et pop, l’artiste s’inscrit dans la ligne lignée d’une Joy Crookes ou de la superbe Arlo Parks. On souhaite à Romane une carrière au moins aussi fulgurante !

Tessæ

Entre son premier titre Bling, Salope et sa dernière sortie, Tessæ est devenue quelqu’un d’autre. D’abord, il y a ce buzz à 5 millions de vues, un succès made in Tik Tok grâce à un flow magistral joliment posé sur une prod léchée : Bling est là. Puis, la jeune marseillaise opère un virage, affirmant une vulnérabilité peu commune pour évoquer le harcèlement de rue.

Ce titre, Salope, constitue aussi une preuve que Tessæ n’est pas qu’une rappeuse, c’est aussi une voix. Avec Quelqu’un d’autre, une chanson que l’artiste est devenue défendre dans une très belle session COLORS, l’artiste fait encore monter les attentes. L’artiste l’a annoncé : 2022 sera l’année de son premier album.

Kalika

Le badass a un nom, celui de KALIKA. Début 2021, elle annonçait que l’été était mort avant de pousser PNL et Marie Laforêt à cohabiter dans Mon amour, mon ami. De l’humour, un zeste d’excentricité et énormément de potentiel, la chanteuse a inscrit son nom dans le paysage musical à grands coups de pied.

Dans Touche-moi, un titre qui fait écho à la folie créatrice de Yelle (dont elle a d’ailleurs fait de nombreuses premières parties), KALIKA faisait une déclaration d’amour à Joanna. Bonne nouvelle, c’est réciproque ! Il semble que ces deux univers esthétiques et musicaux devaient se rencontrer. Si tout va bien (car tout va bien), KALIKA devrait ramener une bonne dose de transgression sur scène pour 2022 !

Mais encore ?

Restent de nombreux projets en développement pour lesquels 2022 pourrait bien être déterminant. On pense à l’univers dark et poétique de Donamaria et son inimitable Sauvage, un titre qui devrait vite rejoindre vos playlists. On songe aussi à Yoa et son ingénieux diabolo menthe sans oublier Zaho de Sagazan, une artiste indépendante dont les extraits sur instagram nous font saliver d’impatience ! Le rap sera également à l’honneur avec le premier EP de Skia, « la meuf avec des lunettes, des cheveux roses et qui fait du rap ». Si le gouvernement décide de vider les salles face à la montée de la pandémie, on espère que vos playlists quant à elles resteront bien pleines !

