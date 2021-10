Cinq rappeuses françaises réunies sur un morceau, c’est AHOO et ça donne envie de turn up

À l’occasion du documentaire Reines, pour l’amour du rap, cinq rappeuses se sont réunis pour créer un morceau de rap et le clip ne déçoit pas !

AHOO, c’est le titre de ce banger ultra entraînant crée par Chilla, Bianca Costa, Davinhor, Le Juiice et Vicky R, les cinq rappeuses à l’affiche du documentaire Reines, pour l’amour du rap.

On ne sait plus où donner de la tête dans ce clip, où chacune des artistes se présente avec un style de dingue et un complet encore plus fou.

Des personnalités complémentaires

L’opulence et la charisme sont les mots clés de ce nouveau morceau où les artistes se présentent avec tellement d’assurance qu’on a qu’une seule envie : les rejoindre pour turn up avec elles.

Les cinq jeunes femmes ne se connaissaient pas avant de créer ce morceau ensemble pour le documentaire Reines. Pourtant, leur cohésion de groupe est évidente et la magie a opéré pour ce morceau dans lequel chacun de leurs styles bien différents transparaît à travers les couplets.

Crédit : Instagram de @chillaofficiel

Vous pouvez en découvrir plus sur le documentaire Reines, pour l’amour du rap, dans notre critique du docu. Et bien sûr, vous pouvez également découvrir chacune de ces artistes individuellement !

Chilla a récemment annoncé sa tournée à travers la France, Bianca Costa a déjà sorti son premier album, Davinhor est sur la bande originale de la série Validé avec le titre Façonne, Le Juiice a sorti un feat avec le rappeur 26Keuss, et Vicky R sera sur scène fin octobre et en novembre.

Vous pouvez découvrir le documentaire Reines, pour l’amour du rap sur MyCanal, pour voir comment ce titre a été conçu et pour en savoir plus sur le parcours de ces cinq artistes !

À lire aussi : J’ai dansé dénudée dans des clips de rap et j’emmerde ceux qui voudraient que j’en aie honte