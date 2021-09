L’Amour est dans le pré nous sert une impeccable leçon de drague lesbienne et ça fait du bien

Delphine a rencontré ses prétendantes dans L’Amour est dans le pré. Parmi elles, Ghyslaine, qui nous a retournées comme une crêpe et nous a rappelé qu’on n’avait pas vu moment de drague aussi bien ficelé depuis belle lurette !

Dire que les rencontres de Delphine avec ses prétendantes étaient attendues relève de l’euphémisme. Dans les présentations des candidats de cette nouvelle saison de L’Amour est dans le pré, l’arboricultrice installée dans le Tarn-et-Garonne nous avait sérieusement tapé dans l’œil : déjà parce qu’elle est la première lesbienne à participer à l’émission (la PREMIÈRE en 16 saisons, SEI-ZE SAI-SONS), mais aussi parce qu’on avait été indéniablement charmées par sa personnalité, son humour, ses yeux pétillants, et soyons honnêtes, sa grosse moto.

On avait donc hâte de découvrir qui était, comme nous, tombée sous le charme de Delphine.

Il y a eu quelques rendez-vous un peu plan-plan durant cet épisode, ponctués par les « chouette » pas très enthousiastes de Delphine. La responsable de tout ça, l’étincelle ? C’est Ghyslaine, son allure décidée et son petit cuir, qui ont indéniablement fait fondre Delphine, comme le montrent ces trois minutes de drague où l’arboricultrice peine à contenir son trouble.

On m’aborde comme ça, en m’offrant de la tisane et un brouillon de lettres d’amour, moi aussi j’ai les jambes qui tremblotent :

#ADP

"Je suis prête à t'emmener dans cette aventure amoureuse" 😍

Lors de leur speed-dating, l'alchimie entre Delphine et Ghyslaine est immédiate. 🥰 pic.twitter.com/A3vVjNel6X — M6 (@M6) September 6, 2021

Prenez des notes : voilà comment on drague

En trois minutes, on a tout ce qui fait un date lesbien de qualité : la voix qui chevrote, le rose aux joues, l’idée d’emménager ensemble et de ramener ses chats alors qu’on vient à peine de se rencontrer, et la conviction d’être à un tournant de sa vie.

Ghyslaine n’y va pas par quatre chemins, et ça marche.

Et puis il y a aussi quelque chose qu’on ne voit pas souvent à la télé : deux femmes de plus de 40 ans qui se draguent pour de vrai. Un rapport de séduction qui n’est pas bâti sur du sous-entendu : les deux personnes n’ont pas peur d’être sincères et de se complimenter, non pas dans une démarche de flatterie ou pour obtenir des faveurs, mais par envie de valoriser l’autre en toute sincérité. De lui dire qu’elle n’a pas à se dévaloriser ou à se sentir « pas assez bien » pour l’autre, moins jolie, moins attirante.

C’est rare. Sur Twitter, on ship déjà ce couple et surtout on prend des notes :

Grand moment de télévision (et de drague ultra determinée) la rencontre Delphine – Ghislaine 😍 #ADP #lesbiangenius pic.twitter.com/DQZ94O7Zuf — Marion Chatelin (@MChatelin) September 6, 2021

Les lesbiennes ont inventé la drague et le romantisme, la preuve https://t.co/l2807fVf9X — lickie mcguire ❤️‍🔥🚬 (@lckmcgr) September 7, 2021

wooow portrait de la ghislaine en feu 🔥 #ADP #adp2021 — nora bouazzouni (@norabz) September 6, 2021

Passer de Ghislaine et Delphine à Vincent et Natacha, faut se mouiller la nuque…#ADP#adp2021 pic.twitter.com/227vtnwGJw — Jérémiah ❤️💙 (@JeremiahKaem) September 6, 2021

Un moment de télé rare

Ce qui marque aussi dans cet épisode et dans plusieurs histoires que les prétendantes de Delphine racontent, c’est que ces femmes ont souvent eu une vie hétéro avec mari et enfants avant de sauter le pas et de pouvoir assumer le fait d’être lesbienne (un mot avec lequel M6 semble toujours bien mal à l’aise puisqu’on ne l’entend jamais).

À travers ces récits, on voit et on entend quelque chose de rare : les vécus de lesbiennes de 40, 50 ans, qui se sont conformées au moule dominant, l’hétérosexualité, et qui après avoir eu des enfants, ont réussi à s’en échapper et à vivre en accord avec elles-mêmes.

Il faudra attendre la semaine prochaine pour d’autres confidences. En tout cas, on jubile déjà à l’idée de voir Ghyslaine et ses deux chattes débarquer à la ferme de Delphine…

Crédit photo : L’amour est dans le pré – M6