Black Friday Week Amazon : 16 bons plans beauté à ne pas rater

Les promotions et réductions sur la beauté pour le Black Friday ont déjà commencé fort sur Amazon. De la brosse soufflante à l’épilateur électrique, en passant par le lisseur, le sèche-cheveux, ou encore la brosse à dents électrique, voici de quoi économiser en beauté.

C’est la Black Week ! En boutique physique comme en ligne, les grosses remises, réductions, promotions et bons plans s’accumulent déjà pour qu’on puisse faire de belles économies.

Côté beauté, c’est peut-être le moment de s’offrir au rabais des appareils électriques qui ont tendance à coûter plutôt cher le reste de l’année. Pour se coiffer, s’épiler, ou même se brosser les dents à la vitesse grand V, voici quelques offres repérées sur Amazon qui valent le détour sans trop faire chauffer la CB.

La brosse à dent électrique de Philips

Brosse à dent Sonicare, Philips, 129,99€ au lieu de 171,41€

Si vous voulez mettre la main sur la brosse à dent électrique la plus performante du marché, ne cherchez plus, vous l’avez trouvé. Son nom ? Sonicare. Parmi ses qualités, on retrouve 4 modes de brossage différents : clean, white, gum health ou deep clean. Tous imaginés pour satisfaire vos besoins avec des nettoyages plus en profondeur avec plus de 62 000 mouvements par minute.

Brosse nettoyante de Foreo

Brosse nettoyante Luna, Foreo, 71,50€ au lieu de 99,99€

Grâce à ses petits picots en silicone, cette brosse vous permet de libérer votre peau des cellules mortes et autres résidus en quelques secondes tout en boostant l’éclat de l’épiderme grâce à la micro-exfoliation. Dotée de pulsations T-Sonic, la Luna purifie également les pores pour vous permettre d’apprécier pleinement tous les actifs des soins que vous allez appliquer sur votre épiderme.

Spatule exfoliante de Gugug

Spatule exfoliante, Gugug, 23,79€ au lieu de 27,99€

Si les exfoliants chimique font très bien leur job, il est interessant d’ajouter un outil tel que la spatule exfoliante pour compléter le nettoyage. Grâce à des vibrations à haute fréquence, elle permet de venir décoller les cellules mortes, de désengorger les pores et de retirer l’excès de sébum en quelques passage. Un engin plus qu’utile.

Fer à boucler automatique de Silk’n

Fer à boucler automatique, Silk’n, 44,99€ au lieu de 58,80€

Parce que se boucler les cheveux peut être une activité extrêmement longue et fastidieuse, Silk’n a mis au point un fer à boucler automatique qui attrape les mèches, les enroule et les chauffe entre 150-210°C afin de former de jolies ondulations. Un gain de temps particulièrement interessant.

Eau florale de rose de Melvita

Eau florale de rose, Melvita, 6,77€ au lieu de 7,16€

À utiliser pour parfaire le démaquillage ou pour donner un petit coup de frais à la peau, l’eau florale de rose Melvita est 100% naturelle, non diluée et sans parfum. Adaptée à tous les types d’épiderme, elle fait office de lotion tonique hydratante et peut même avoir des vertus revitalisantes.

Pierre volcanique de Revlon

Pierre volcanique, Revlon, 9,99€ au lieu de 14,95€

Si cette pierre volcanique est une véritable star sur les réseaux sociaux, c’est parce qu’elle offre des résultats phénoménaux. En un seul passage, elle parvient à retirer tout l’excédent de sébum et à matifier la peau. Petite, elle se glisse dans le sac et peut être utilisée où et quand vous le souhaitez. Pratique !

Eau de parfum 5th Avenue d’Elizabeth Arden

À l’image d’un gratte-ciel new-yorkais, le parfum 5th Avenue développe en note de tête des nuances de Bergamotte, de Lila, de Magnolia et de Pêche. Sa note de coeur, plus chaude, fait écho à l’Ylang-Ylang, la violette, la rose et le jasmin, quand, en note de fond se dévoilent le musc, le bois de santal et l’ambre.

Eau de parfum 5th Avenue, Elizabeth Arden, 19,99€ au lieu de 25,69€ les 125ml

La brosse soufflante de BaByliss

Brosse soufflante Multistyle 4-en-1 AS121E, BaByliss, 37,50€ au lieu de 49,90€

Cette brosse soufflante du turfu sèche les cheveux au fur et à mesure du brushing. Elle s’équipe de 4 brosses interchangeables pour obtenir du volume, soigner la mise en forme et lisser. Avec sa finition céramique et sa technologie ionique, elle assure des résultats lisses et brillants, garantis sans frisottis. Elle propose le choix entre 3 températures et un bouton air frais. Et s’en servir comme un micro en karaoké dans sa salle de bain est évidemment possible et recommandé.

L’épilateur Silk-épil 9 de Braun

Épilateur Électrique Silk-épil 9, Braun, 78,99€ au lieu de 135€

Cet épilateur électrique dispose d’une tête pivotante large pour une épilation facile et efficace. Avec sa technologie de pincettes Micro-Grip de 40 pincettes, il assure une peau lisse pendant plusieurs semaines. Étanche et sans fil, il se prête facilement à une utilisation sous la douche ou dans la baignoire, afin d’éviter de trop douiller. Avec sa fonction Smartlight, il éclaire même les poils les plus fins. Si vous faites le choix de vous épiler, autant éviter d’y perdre plus de temps qu’il n’en faut.

Le lisseur de GHD

Lisseur cheveux Styler Gold, GHD, 145€ au lieu de 199€

Que celle qui n’a jamais entendu parler des lisseurs de GHD sur YouTube ou Instagram nous jette le premier bigoudi. C’est un peu la Rolls-Royce en la matière, avec forcément le prix qui va avec. Alors quand un modèle est en promo, il peut être malin de se laisser tenter par la réputation de la marque qui n’a plus rien à prouver. Ce modèle Styler Gold chauffe en 25 secondes chrono, avec une température de coiffage optimale de 185°C. Plutôt que d’avoir 40.000 options différentes et de tomber en panne au bout de 2 mois, il se contente de vous lisser les cheveux en un tour de main, et c’est bien tout ce qu’on lui demande, mais il se paye aussi le luxe d’être joli. Simple. Basique. Et chic.

La brosse sèche-cheveux volumisante de Revlon

Brosse volumisante pour les cheveux, Revlon, 48,99€ au lieu de 51,99€

Cette brosse sèche cheveux lisse les cheveux et crée du volume des racines aux pointes, et peut aussi apporter de jolies ondulations, voire des boucles. Et ce, rapidement, histoire d’éviter d’exposer votre chevelure trop longtemps à une source de chaleur, même si celle-ci est modérée et répartie uniformément grâce à un revêtement en céramique. Sa technologie ionique sature le flux d’air pour réduire la taille des gouttelettes d’eau afin de garantir un séchage plus rapide. Ce qui a aussi l’avantage d’assurer un résultat brillant, sans frisottis, ni électricité statique. Ses poils mixtes, en nylon et sanglier allient le meilleur des deux mondes. Et surtout, elle ne vous cramera pas la main, grâce à son manche ergonomique qui restera toujours froid, promis.

Le stylo contour des yeux anti-fatigue de Rowenta

Stylo contour des yeux, Rowenta, 46,79€ au lieu de 69,99€

Même si c’est vrai qu’il ressemble à un sextoy, ce petit instrument sert plutôt à décongestionner votre contour des yeux, à réduire les signes de fatigue et à limiter les cernes. Compact, facile à transporter et à utiliser, ce petit outil distille une sensation de fraîcheur à l’application pour réveiller le regard en moins de temps qu’il n’en faut pour dire ouf. Son petit plus ? La lumière bleue dont il dispose, a une action anti-âge et régénérante.

Brosse lissante plate de Philips

Brosse lissante GHH880/00, Philips, 24,99€ au lieu de 31,99€

Pouvoir se lisser gentiment les cheveux tout en leur donnant un petit coup de brosse, voilà la promesse du modèle GHH880/00 de Philips. Avec sa zone de brossage ultra large, elle est efficace sur les chevelures les plus épaisses et parvient même à les protéger de la chaleur grâce à la technologie ThermoProtect. Parfait pour se faire une petite mise en beauté express sans avoir mal aux bras.

Sèche-cheveux Personalcare EH-NA63CN825 de Panasonic

Sèche-cheveux Personalcare EH-NA63CN825, Panasonic, 62,99€ au lieu de 82,73€

3 vitesses, 4 températures, 2 accessoires intégrés. Bon… jusque-là le sèche-cheveux Personalcare de Panasonic n’a rien d’exceptionnel. Mais quand on apprend qu’il est doté de la technologie Nanoe brevetée par Panasonic (qui consiste à envoyer des minuscules particules d’eau invisibles à l’œil nu sur les cheveux pour pouvoir les hydrater et resserrer les cuticules), làààà on comprend mieux son prix.

Epilateur à lumière pulsée Lumea de Philips

Épilateur à la lumière pulsée Lumea, Philips, 299,99€ au lieu de 408,98€

S’épiler ou non est un choix. Mais celles qui sont de cette team savent que devoir le faire tous les mois est une corvée qu’on aimerait bien mettre de côté. Pour que le poil perde de sa densité, Philips a mis en place un système qui envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil pour le forcer à passer en phase de repos. Avec 5 réglages d’intensité lumineuse, le Lumea n’agresse pas la peau et son utilisation ne comporte aucune douleur. Malheureusement, il n’est pas adapté aux épidermes les plus foncés, aux poils très blonds ou roux…

Roller Gua Sha de Finishing Touch Flawless

Roller Gua Sha, Finishing Touch Flawless , 14,16€ au lieu de 29,99€

Pour booster la micro-circulation du sang, pour tonifier la peau et pour atténuer l’apparence des ridules, vous pouvez compléter votre routine beauté en y ajoutant un outil doux et facile à utiliser : le face roller. Celui de Finishing Touch Flawless dispose d’une petite option qui fait la diff’, une fonction vibrante qui permet d’amplifier les bénéfices du quartz rose sur la peau. Et avec ses deux embouts, il s’adapte facilement à tous les angles du visage. Des atouts qui nous permettent de l’utiliser tous les jours.

Crédit de la photo de Une : pexels-koolshooters-7143201.