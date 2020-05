Ces derniers jours, j’ai vu passer à plusieurs reprises sur mes réseaux sociaux une certaine vidéo issue de TikTok.

Elle montre une photo de la sublime Zendaya retouchée afin de faire coller ses traits à ceux connus sous le nom des « Perfect Facial Features » (traits du visage parfaits).

I hate seeing these racist mf videos. "perfect" by WHOSE standard? pic.twitter.com/z0gmjz5pv8 — XzavierJJ (@XzavierJJ) May 4, 2020

Le buzz engrangé par cette vidéo (considérée comme raciste par l’internaute ci-dessus par exemple) est le prétexte parfait pour donner mon avis sur cette pratique que je vois proliférer sur les réseaux sociaux : celle de photoshopper les traits des stars pour les faire correspondre au Golden Ratio.

Le Golden Ratio, c’est quoi ?

Le « Golden Ratio », ou encore la « proportion divine », est une équation mathématique conçue au temps de la Grèce antique initialement censée permettre la création de chefs-d’œuvre.

Elle se base sur le nombre d’or, c’est-à-dire le chiffre Phi (1,61803398875…), censé régir le rapport harmonieux entre les parties et le tout.

Utilisée par les artistes ou encore par les architectes, le Golden Ratio a également été assimilé par les scientifiques qui ont chercher à déterminer quels étaient les traits du visage « parfaits ».

Ainsi, plus le visage d’une personne est symétrique et plus ses proportions (l’écart entre les yeux, la hauteur du front, l’espace entre la pointe du nez et le bas du menton, la largeur des oreilles…) se rapprochent du nombre Phi, plus ce visage est considéré comme étant l’idéal de beauté imaginé par les Grecs.

Quels sont les visages qui s’approchent le plus du Golden Ratio ?

Le chirurgien des stars Dr Julian De Silva s’est amusé à « calculer la beauté » de différentes célébrités afin de déterminer lesquelles s’approchaient le plus du visage parfait.

D’après ses calculs basés sur le Golden Ratio, c’est le top model Bella Hadid qui possèderait le plus beau visage du monde, obtenant un score de 94,35%.

Beyonce arriverait en deuxième position (92,44%), suivie d’Amber Heard (91,85%), d’Ariana Grande (91,81 %), de Taylor Swift (91,81%), puis de Kate Moss (91,05%), Scarlett Johansson (90,91%) et Natalie Portman (90,51 %).

La mode du « Perfect Facial Features », selon le Golden Ratio

Fervente followers des comptes de dessins sur Instagram, j’étais tombée il y a quelques mois sur le compte d’un mec qui refaisait des personnages de la pop culture (Dora, Vera de Scooby-Doo, Bob l’Éponge, Shrek…) avec un visage issu des proportions du Golden Ratio.

Et si je trouvais au début l’idée amusante, quand l’artiste derrière ce compte a commencé à s’attaquer avec le même procédé à des personnes vivantes, ça m’a tout de suite moins amusée.

Je connaissais l’existence du Golden Ratio mais trouvais l’idée et les légendes de ce compte assez malsaines au final, alors j’ai fini par l’unfollow mais sans vraiment plus loin.

Jusqu’à ce que je voie la fameuse vidéo de Zendaya percer sur TikTok, comme je te l’expliquais en début d’article.

Zendaya version « Perfect Facial Features » fait polémique

Sur Twitter, j’ai pu lire une majorité de commentaires et de retweets absolument indignés par cette vidéo, ce qui m’a rassurée d’une certaine façon.

Zendaya is already perfect as she is and the fact that at the end she doesn't even look like herself is disgusting I can't believe people have this kind of mindset…. pic.twitter.com/BN4ss0DnXJ — it is what it is it is what it issss (@LycanMysteries) May 5, 2020

Zendaya est déjà parfaite exactement comme elle est, le fait qu’à la fin [de la vidéo] elle ne soit même pas reconnaissable est dégueulasse, je n’arrive pas à croire que des gens puissent avoir cette mentalité.

me sitting here watching the entire video even though I already KNOW AS A FACT Zendaya is perfect just the way she is and that this idea of “perfect” is largely based off of Eurocentric features pic.twitter.com/HWm60jf8MU — ojostristes (@isaidyeet) May 4, 2020

Moi, regardant la vidéo en entier même si je SAIS DÉJÀ PERTINEMMENT que Zendaya est parfaite juste comme elle est et que cette idée de « perfection » est largement basée sur les traits eurocentrés.

Et je me suis alors demandé… y a-t-il vraiment des gens qui estiment que ce modèle de visage est idéal et que les stars ne peuvent pas être considérées comme parfaites si leurs traits ne collent pas à ce filtre ?

Quel est le but de cette vidéo ?

Pour certains utilisateurs, l’idée de cette vidéo TikTok était peut être de montrer à quel point les « traits de visage parfaits » déterminés d’après le Golden Ratio sont absurdes.

My hope is that whoever did this was trying to prove a point at how "perfect" facial features aren't realistic and makes her look really weird. I can only hope that was the point… — Depressed👌Hot😷Cheeto🧟‍♂️ (@FuriousFudanshi) May 5, 2020

J’espère que l’objectif de la personne qui a fait ça était de prouver à quel point les traits de visage « parfait » ne sont pas réalistes et à quels points ils rendent le visage Zendaya bizarre. Je ne peux qu’espérer que c’était ça l’intention…

D’après une internaute, c’était en effet l’intention de la personne derrière la vidéo.

The person doing these was giving celebrities the “Golden Ratio” to see what they would look like with “perfect” faces. Even in the original caption they say “She looked better before.” You posted this without context on purpose and that’s fucked up. — Sayera (@JonesSayera) May 5, 2020

La personne qui a fait ça appliquait le « Golden Ratio » aux visages des célébrités pour voir à quoi ressembleraient leur visage avec les traits « parfaits ». Même la légende originale de la vidéo disait : « Elle était mieux avant ». Tu as posté la vidéo sans contexte exprès et ça nique tout.

Un compte TikTok qui dit vouloir dénoncer le Golden Ratio

J’ai donc creusé mes recherches et me suis rendue sur le compte TikTok en question (sur lequel j’ai d’ailleurs pu retrouver une multitude de vidéos du même, avec Bella Hadid, Ariana Grande ou encore Scarlett Johansson).

En effet, la phrase de description du compte est la suivante :

Utiliser le Golden Ratio pour montrer que la « perfection » n’est pas toujours préférable.

Une phrase certes un peu rassurante mais qu’il faudrait clairement rappeler à chaque post : « Eh, attention, regardez comme cette idée de visage considéré comme parfait est en réalité du bullshit ! » par exemple.

Car au final, même avec l’intention explicitée, je ne peux m’empêcher d’être vraiment mal à l’aise avec ce concept.

Je n’aime vraiment pas le fait qu’une idée de visage appelé « parfait » soit véhiculée sur un réseau social, encore plus quand je sais que TikTok est utilisée par une grande partie de (très) jeunes utilisateurs.

Quid des gens qui ne savent pas ce qu’est le Golden Ratio ? Quid des gens qui tombent sur une vidéo de ce genre sans aller voir la phrase de description du compte ? Quel message retiennent ces gens de cette vidéo ?

La chaîne YouTube sur les « Perfect Facial Features » qui me révolte

Pendant mes recherches sur le sujet, je suis également tombée sur une chaîne YouTube du nom de PhotoshopSurgeon (ChirurgienPhotoshop donc).

Le concept ?

Mission : Pratiquer de la chirurgie Photoshop pour votre plaisir visuel.

Le titre d’une grande partie des vidéos ?

[Cette personne] est-elle parfaite ?

Ici, zéro explication de ce qu’est le Golden Ratio, ni même d’intention de dénoncer quoi que ce soit.

Il s’agit juste d’une chaîne suivie par 916 milliers de personnes (oui, oui) qui poste des centaines de vidéos sous-entendant que les visages des stars ne sont parfaits qu’une fois qu’ils sont photoshopés avec un certain filtre.

Je n’ai aucune envie de faire la promotion de cette chaîne dont le contenu me révolte clairement mais je me sens obligée de te montrer une de ses vidéo pour illustrer l’ampleur du délire.

Ici, la vidéo est titrée :

PhotoshopSurgeon PERFECTION MASK makes this woman HOT! Le masque de perfection de PhotoshopSurgeon rend cette femme BONNE

et légendée :

Watch her facial proportions align with the universal standard of beauty as the PhotoshopSurgeon Perfection Mask reveals the most beautiful version of a face. Regardez les traits de son visage s’aligner aux standards universels de beauté pendant que le masque de perfection de PhotoshopSurgeon révèle la plus belle version de son visage.

Le concept même de ces vidéos me choque autant qu’il me met en colère, mais les commentaires le font presque tout autant.

À ma grande surprise, les gens ne s’insurgent pas du tout comme sur Twitter avec Zendaya…

Ils valident plutôt même la démarche, applaudissant le travail et s’extasient devant la beauté du visage final.

La perfection du visage, une idée pas étonnante mais révoltante

Je me dis surprise, mais en réalité je ne le suis pas tant que ça.

Il n’y a rien de nouveau dans le fait qu’une image de perfection standardisée soit véhiculée, principalement pour les femmes mais aussi pour les hommes.

Je rappelle que le Golden Ratio a été inventé au temps de la Grèce Antique et qu’il était utilisé pour déterminer quelle est la beauté parfaite présumée à cette époque-là.

Or, petit plot-twist, nous sommes en 2020 et la Grèce Antique, et ben ça commence à dater, les gars.

Si ce n’est coller des complexes aux gens en leur expliquant tacitement qu’ils ne sont pas beaux comme ils sont, je ne comprends vraiment pas l’intérêt de ces vidéos.

Et je pense qu’on a mieux à foutre en 2020 que de filer des complexes aux gens ou laisser les autres nous en filer.

La beauté est quelque chose de subjectif

En réalité, ces vidéos me révoltent d’autant plus que la beauté et l’appréciation de ses critères sont des choses parfaitement subjectives.

Et il semblerait que certains ont tendance à l’oublier.

Photoshoppés de la sorte, ces visages ne sont pas parfaits. Ils correspondent juste aux critères de beauté d’un groupe de personnes mais sont loin d’être universels !

Il n’y a pas de perfection universelle puisque chaque visage est différent.

De plus, ce « filtre de perfection » ne peut en aucun cas être considéré comme universel puisqu’il se base sur des traits caucasiens. C’est pour cela que beaucoup trouvaient les retouches sur Zendaya racistes.

Je ne nie pas l’existence du nombre d’or et du Golden Ratio mais tiens juste à rappeler qu’il s’agit de perfection selon CERTAINS critères et absolument pas de perfection ABSOLUE et INDÉNIABLE, tout simplement car ce genre de perfection n’existe pas.

Honnêtement, après avoir visionné plusieurs vidéos de « chirurgie Photoshop », je peux affirmer sans aucun hésitation que je préfère les visages avant retouches presque systématiquement.

Ce n’est que mon avis, mais je ne trouve absolument pas les visages montrés comme parfaits (dans les vidéos) beaux, loin de là même. Je les trouve fades, sans aucune saveur, parfois même carrément flippants.

Prôner la beauté qui s’éloigne des standards

Je terminerais cet article en te proposant d’aller faire un tour sur celui-ci, qui te propose de découvrir les sublimes visages de mannequins aux traits atypiques afin de te montrer que la beauté est partout.

Et sûrement pas uniquement dans des « traits parfaits » prétendument universels !

Tu es déjà tombée sur des vidéos de ce genre ? Qu’est-ce que ça t’inspire ?

