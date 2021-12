Comment marchent les boules de geisha, faut-il les prendre avec ou sans fil, peut-on les perdre, TANT DE QUESTIONS

Si vous en possédez une paire — de boules de geisha, j’entends — mais que vous ne savez ni comment les insérer, ni à quoi elles servent vraiment et encore moins comment les retirer sans risquer une descente d’organes : explications !

Les boules de geisha, ou balles de Kegel, existent depuis un bail — des siècles, même. Leur nom est dérivé des geishas, des artistes japonaises « assimilées, à tort, à la prostitution ». Utilisées pour tonifier les muscles du plancher pelvien, ces perles lestées se déclinent sous plusieurs tailles, formes et poids pour vous permettre de renforcer différents muscles avec plus ou moins d’intensité.

Les boules de geisha ne sont pas seulement utiles pour redonner un coup de boost au périnée : elles doivent aussi leur succès à leurs bienfaits en termes de plaisir sexuel… Si bien que de plus en plus d’adeptes passent le cap dans l’espoir d’apprivoiser les mystérieuses balles.

Mais comment s’en sert-on au juste ?

À quoi servent les boules de geisha ?

Généralement constituées de deux ou trois balles d’environ 3 à 5 cm reliées ensemble (ou non, on en parle plus bas) et lestées de petites billes, les boules de geisha viennent tout droit de l’Orient.

Selon Passeport santé, « elles sont utilisées surtout dans les pratiques sexuelles du taoïsme et du tantrisme » et « sont utiles pour rééduquer le périnée. »

Vous en avez sûrement déjà aperçu, sans forcément savoir quelle était leur fonction. Eh bien, elles peuvent être utilisées pour muscler le plancher pelvien comme pour décupler les sensations lors de rapports ou pendant un orgasme ! La plateforme de santé met cependant en garde :

« L’auto-rééducation du périnée avec des boules de geisha est idéale après une prise en charge par un professionnel de la rééducation périnéale, pas de façon isolée. »

Vibrantes ou non, les boules de geisha permettent aussi, si elles sont régulièrement utilisées, d’aider à prévenir les problèmes d’incontinence et de descentes d’organes liés à l’âge ou aux accouchement.

Comment les insérer sans danger ?

Ça peut paraître impressionnant au premier abord, mais c’est assez simple. Tout d’abord, n’oubliez pas surtout pas de badigeonner vos boules de lubrifiant à base d’eau pour que tout glisse ! À noter que certaines possèdent un embout ergonomique pour faciliter l’insertion.

Ensuite, c’est facile :

Allongez-vous confortablement, les jambes écartées

Insérez tout doucement la première boule, puis la seconde

À l’aide de vos doigts, poussez les boules au fond de votre vagin

Laissez pendre le cordon de vos boules si elles en sont munies

Attention : si vous avez la sensation que les boules vont tomber, ou si l’une des boules est visible, replacez-les un peu plus loin dans votre vagin. Selon Healthline :

« La sensation que vous éprouvez avec les boules à l’intérieur varie d’une personne à l’autre, mais il s’agit généralement d’une sensation subtile de picotement. Cette sensation s’intensifie généralement avec le mouvement, par exemple en marchant, en se penchant ou en tendant le bras. »

Une fois mises en place, on en fait quoi, des boules de geisha ?

Et bien ça dépend de ce que vous voulez en faire ! Décupler le plaisir ou muscler votre périnée ?

Pour renforcer votre plancher pelvien : effectuez des exercices en contractant les muscles de votre périnée pour maintenir les boules dans votre vagin.

Pour augmenter le plaisir : vous pouvez, entre autres, les faire entrer et sortir du vagin, ou bien les laisser bouger toutes seules à l’intérieur.

Quoi qu’il en soit, une fois insérées, les boules seront constamment en mouvement, quoi que vous fassiez, et renforceront vos muscles. « Il suffit de les porter 15 minutes par jour pour obtenir des résultats notables après seulement 1 à 2 semaines », assure le site Healthline.

Comment bien retirer des boules de geisha

Si elles sont munies d’un cordon ou d’une boucle, les boules de geisha sont très faciles à retirer, surtout celles qui comportent une courroie de sécurité : il suffit alors de s’allonger et de tirer lentement. Surtout, prenez vote temps !

Sans cordon, en revanche, les choses se compliquent un peu. À la base, les boules de geisha n’ont d’ailleurs pas de ficelle ; les fabricants ont commencé à les pourvoir de cordes parce que, soyons honnêtes… c’est pas ouf de risquer d’avoir des balles coincées dans la chatte.

Pour les retirer, vous pouvez vous mettre accroupie, pousser et « accoucher » des petites bouboules. Sinon, il existe aussi une technique qui consiste à les mettre dans un préservatif pour éviter de les perdre dans les tréfonds de votre vagin.

Y a-t-il des risques avec les boules de geisha ?

Comme avec tout ce qu’on s’insère dans le vagin, il existe certains risques (entre autres, des douleurs, de l’inconfort, ou, plus rarement, des légères déchirures).

Pour éviter la cata, assurez-vous de choisir la bonne taille, et surtout, le bon poids de boules pour ne pas sombrer ! J’enfonce une porte ouverte, mais plus elles sont petites et légères, plus elles sont facilement supportées. Et je ne peux que vous conseiller de consulter un médecin ou un ou une professionnelle de la santé avant de tenter l’aventure. Notamment si vous avez une infection, si vous venez de subir une chirurgie au niveau de vos appareils génitaux ou si vous venez d’accoucher, par exemple.

Voilà, vous savez tout !

3 modèles de boules de Geisha à tester

Les boules de geisha Nova de Svakom

Les boules de geisha Nova de Svakom à 49,90€ sur Passage du désir

La marque Svakom propose trois boules de Geisha de formes et de poids différents pour que vous ayez l’embarras du choix si vous souhaitez tonifier votre périnée.

Les boules de Geisha Dual Balls de Dorcel

Les boules de Geisha Dual Balls de Dorcel à 24,99€ sur Dorcel Store

Ces boules de Geisha en silicone doux sont composées d’un système de billes renfermées à l’intérieur de chaque balles. Leurs mouvements favorisent la contraction des muscles du périnée.

Les boules de Geisha connectées de Krush

Les boules de Geisha connectées de Krush à 139,90€ sur espaceplaisir

Ces boules de Geisha ne sont pas comme les autres. Grâce à grâce à l’application TASL sur smartphone ou tablette, 6 programmes différents vous permettent de réaliser des exercices interactifs pour muscler votre plancher pelvien.

Crédits photos : Anna Shvets (Pexels)