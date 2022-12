Voici la carte des salles de cinéma où il est possible de se rendre avec son bébé 

L’association Parents et féministes a créé une cartographie qui recense les cinémas incluant des séances « bébé friendly ». Une nouvelle qui devrait ravir les parents cinéphiles.

Oyé, oyé, parents nostalgiques des salles obscures ayant troqué le grand écran pour une temporaire mais néanmoins immense pile de couches ! L’association « Parents et féministes » a eu l’idée brillante de recenser les salles de cinéma françaises où il est possible de venir avec son bébé. L’objectif avancé, comme expliqué dans sa publication Instagram de ce vendredi 23 décembre : « Rompre l’isolement et maintenir une vie culturelle et sociale lorsque l’on garde un jeune enfant ».

Une carte collaborative

Pour réaliser ce projet, l’association qui milite « pour une parentalité égalitaire et une enfance sans sexisme » a tout simplement fait appel à ses abonnés qui ont indiqué les cinémas « bébé friendly » qu’ils connaissaient. Toutes ces informations ont ensuite été réunies en une « cartographie collaborative », accessible via le lien indiqué dans la bio de leur compte Instagram. Il est d’ailleurs toujours possible de l’agrémenter, en signalant directement sur la carte les cinémas manquants.

Carto des cinémas accueillant des parents avec bébé

Les avantages

Pas de panique, séance de cinéma « bébé friendly » ne rime pas avec dessin animé. Ce sont bien des films pour adultes qui sont projetés, mais avec une lumière et un niveau sonore ajustés. Une table à langer se trouve également à proximité de la salle. L’association met en avant l’intérêt social de ces séances, qui permet la « possibilité de rencontrer d’autres parents ». Mais surtout, l’avantage de pouvoir satisfaire son caractère cinéphile sans « grognon pour se plaindre en cas de pleurs dans la salle ». Spoiler alert pour les Franciliens et Franciliennes : il en existe 11 à Paris et en proche banlieue.

À lire aussi : Un restaurant refuse de servir les enfants, et pour rappel, c’est illégal

Crédit photo de Une : Andresr de la part de Getty Images Signature via Canva.