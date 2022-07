Baisser le prix de la place du cinéma pour ramener le public en salle, fausse bonne idée ?

Si les salles obscures connaissent une baisse de fréquentation, le président de la Fédération nationale des cinémas français estime que le prix de la place de cinéma n’est pas en cause. Plus encore : baisser son prix aggraverait la situation.

Depuis le 3 juillet et jusqu’au mercredi 6 juillet, vous pouvez voir tous les films à l’affiche pour 4 euros à l’occasion de la Fête du cinéma.

Malheureusement, ce bel évènement ne suffit pas à endiguer le phénomène de décroissance que subissent les salles. Depuis la crise du Covid-19, les professionnels du secteur situent entre 20% à 30 % le nombre de spectateurs qui ne sont pas retournés en salles.

La France, relativement épargnée par la crise mondiale du cinéma

Dans un entretien donné à France Info, Richard Patry a décortiqué les liens entre la crise des salles de cinéma et le prix d’une place. Le président de la Fédération nationale des cinémas français est catégorique : baisser le prix du ticket ne résoudrait pas le problème…et en créerait même de nouveaux.

Pour mieux questionner cette crise, Patry a commencé par replacer les salles obscures françaises dans le contexte mondial. En effet, si elles enregistrent une baisse estimée entre 25% et 30%, ces chiffres apparaissent selon lui comme « un miracle » comparé à d’autres pays. Et pour cause : « l’Espagne est à moins 50%, l’Italie moins 70% ».

Le cinéma coûte-t-il cher ?

Si la situation française est moins dramatique que dans d’autres pays, l’enjeu pour le secteur est de retrouver 100% de ses spectateurs. La difficulté est d’autant plus grande qu’au-delà du problème de la pandémie, l’explosion des plateformes met à mal l’écosystème des salles.

Lorsque France Info a fait remarquer à Patry qu’un ticket plein tarif coûtait 15 euros, soit un mois d’abonnement à un service de streaming, le président de la Fédération a expliqué que 81% des spectateurs ne payent pas le plein tarif.

Le prix moyen, c’est 7,05 euros. Allez à la Foire du Trône avec 7 euros, vous allez voir combien de temps vous allez tenir. Trouvez-moi une place de théâtre à moins de 7 euros. Allez à l’opéra pour moins de 7 euros. Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français.

Des études disent qu’effectivement, certaines personnes pensent que les places de cinéma sont trop chères. Les gens qui trouvent que les places de cinéma sont trop chères sont ceux qui n’y vont pas. Ceux qui vont au cinéma n’évoquent absolument pas la raison du prix comme un frein.

Des tarifs qui font vivre l’industrie

Derrière le prix du ticket de cinéma, il y a toute une industrie. En effet, la France dispose d’un modèle de financement unique au monde dans lequel un pourcentage est prélevé sur chaque billet vendu pour financer une partie des nouvelles productions.

Ainsi, Richard Patry explique :

La France a incontestablement le plus beau parc du cinéma du monde. Si vous descendez le prix de places, on n’aura plus la possibilité d’investir. Aujourd’hui, on voit bien que les 75% des spectateurs qui sont revenus dans les salles attendent des lieux accueillants, modernes, puisqu’ils veulent que l’expérience soit exceptionnelle. Ils veulent voir des films qui coûtent aussi beaucoup d’argent à produire.

