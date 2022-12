Saint Omer fait partie des 15 films sélectionnés dans la course à l’Oscar du meilleur film étranger

Avec Saint-Omer, Alice Diop est désormais lancée dans la course aux Oscars, dans la catégorie du meilleur film international.

C’est un évènement historique dans l’histoire des représentations féministes et décoloniales au cinéma. Saint Omer, l’extraordinaire long-métrage de la réalisatrice Alice Diop fait officiellement partie des 15 meilleurs longs-métrages internationaux choisis par l’Académie des Oscars.

Saint-Omer en route vers les Oscars

Depuis ce mercredi 21 décembre, Saint-Omer fait partie de la liste très resserrée des 15 films choisis parmi 92 longs-métrages internationaux.

Il ne restera donc plus qu’une étape pour peut-être voir le film d’Alice Diop aspirer à l’Oscar du meilleur film étranger. Le 24 janvier 2023, l’Académie des Oscars devra sélectionner, dans cette liste de 15 films, les 5 nommés, dont un seul sortira vainqueur lors de la prestigieuse cérémonie américaine, qui se tiendra le 12 mars.

À l’heure actuelle, la liste des 14 concurrents de Saint Omer compte notamment le beau film belge Close, Decision to Leave du coréen Park Chan-Wook ou encore Joyland, qui devient ainsi le premier film pakistanais présélectionné dans cette catégorie.

© Srab films / Arte

Alice Diop déjà récompensée à Venise

Saint Omer aura peut-être l’opportunité d’ajouter la fameuse statuette dorée à son beau palmarès, qui contient déjà le grand prix du jury (Lion d’argent) et le prix du premier film (Lion du futur), remportés lors de la Mostra de Venise en septembre dernier.

On espère que cette nomination vous donnera envie d’aller le voir, si ce n’est pas déjà fait. En salles depuis le 23 novembre, le film d’Alice Diop parle entre autre de maternité et d’exil, en prenant comme point de départ la figure énigmatique de Fabienne Kabou, une femme infanticide accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois. Loin de faire preuve de fascination pour la monstruosité, le film d’Alice Diop porte une complexité et une richesse rares et s’avère être, selon nous, l’un des meilleurs films de la décennie.

© Srab films / Arte

À lire aussi : Saint Omer n’est pas un film sur l’infanticide mais sur la maternité : rencontre avec Alice Diop

Crédit de l’image à la Une : © Srab films / Arte