Un restaurant refuse de servir les enfants, et pour rappel, c’est illégal

Las de servir des enfants turbulents, un restaurant du Haut-Rhin a refusé son accès aux plus jeunes et ranimé malgré lui le fameux débat de la place des petits dans l’espace public adulte.

Pour ou contre interdire certains établissements aux enfants ? C’est reparti pour un tour de débat ! En plein marché de Noël, un restaurant réputé de Ribeauvillé dans le Haut-Rhin a refusé d’accueillir les plus jeunes, suite à de mauvaises expériences.

Si la pratique est illégale, elle ne s’attire pas que les critiques. Alors que de nombreuses personnes sont scandalisées par cette discrimination, d’autres encouragent vivement ce type de décisions.

Refuser les enfants dans certains restaurants, que dit la loi ?

La semaine dernière, un restaurant réputé de Ribeauvillé a affiché sur sa devanture le péremptoire : « Pas d’enfants. Merci. ». La gérante de l’établissement a justifié sa décision par le comportement de la grande majorité des enfants qui fréquentent son restaurant. Cris, dégradations, course, ces petits monstres seraient pourtant impossibles à recadrer sans s’attirer les foudres de leurs parents.

Pour rappel, cette pratique est absolument interdite. Selon l’article 225-2 du Code pénal : « refuser la fourniture d’un bien ou d’un service » à quelqu’un à cause de « sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse (…) » est discriminatoire et passible de 45 000 euros d’amende et de 3 ans d’emprisonnement.

Légalement, il est interdit de refuser sa prestation de service à un client, sauf motif légitime. Par exemple, en cas de restaurant complet, de fermeture exceptionnelle ou de soirée spécifique. (…) Murielle Gasnier, juriste à l’UFC Que choisir, pour le parisien

Si le mot a été retiré depuis, la restauratrice se réserve le droit de congédier les enfants malpolis.

Pour ou contre un espace public sans enfants ?

Si refuser d’accueillir les plus jeunes dans certains restaurants est parfaitement illégal, l’idée séduit pourtant un large public. Les restaurateurs récalcitrants reçoivent des vagues de soutien de la part de clients qui perçoivent les enfants comme des sources de nuisances, susceptibles de compromettre le calme d’un dîner entre adultes.

L’argument s’entend, certains enfants sont très turbulents et certains parents réagissent très mal quand on le leur fait remarquer. Tout comme certains clients majeurs depuis longtemps parlent très fort pendant le repas, braillent des blagues salaces ou mâchent bruyamment et postillonnent à tout va.

On peut parfaitement comprendre que les pleurs d’un bébé soient intolérables pour des convives, ou des passagers, qui n’ont rien demandé. On peut aussi considérer que les pleurs de ce bébé fassent partie des impondérables d’une vie collective en société. Ces deux visions se défendent, mais sont relativement incompatibles, et le débat opposant ceux qui ne supportent pas les cris d’enfants dans l’espace public à ceux qui considèrent que ça fait simplement partie de la vie, n’est pas près de s’éteindre.

