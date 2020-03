La saison 3 d’Elite arrive ce vendredi 13 mars et je n’en peux plus d’attendre.

C’est pour cela que, pour prendre mon mal en patience, j’ai soigneusement élaboré des théories sur ce que pourrait me réserver cette troisième saison…

Attention, cet article est garanti 100% spoilers !

Ainsi si tu n’es pas à jour ou que tu ne veux rien savoir concernant la saison 3, il est temps de déguerpir…

La bande-annonce d’Elite saison 3, une véritable mine d’informations

Droppée il y a quelques jours, la bande-annonce d’Elite saison 3 a fait monter la tension d’un cran.

Véritable mine d’informations, ce trailer m’a donné de nouveaux éléments pour établir nombre de théories sur la suite des aventures des élèves de Las Encinas.

Je ne te le cache pas, chère lectrice, je l’ai maté scrupuleusement de nombreuses fois, usant et abusant du ralenti et des arrêts sur image pour être en mesure de te compiler toutes les informations et spéculations les plus plausibles à propos de cette saison 3 selon moi.

Je prends mon travail très au sérieux comme tu peux le constater.

Un personnage va mourir dans la saison 3 d’Elite

Il ne s’agit pour commencer, pas d’une théorie mais d’un fait. Ou plutôt d’une bombe.

Si tu as regardé la bande-annonce de la saison 3 ou si tu es abonnée à Álvaro Rico (l’acteur de Polo) sur Instagram, tu sais que son personnage va mourir.

Bye, bye, Polo !

En effet, la fin du trailer dévoile avec fracas le meurtre du meurtrier de Marina (ironie, ironie).

Poussé du balcon de la boîte de nuit de prédilection des élèves de Las Encinas, Polo s’écrase ensanglanté au milieu de la piste de danse.

Ce qui va, bien sûr, donner lieu à une nouvelle enquête.

Même schéma que pour les deux premières, la saison 3 va tourner autour de ce meurtre et nous dévoiler ses tenants et aboutissants ainsi que l’identité du meurtrier !

Cependant, contrairement aux deux saisons précédentes où l’on ignorait tout de l’identité de la victime du crime au visionnage des bandes-annonces (Marina pour la saison 1, Samuel pour la saison 2), la saison 3 annonce la couleur d’emblée.

Un choix qui n’est pas sans rappeler celui de 13 Reasons Why qui avait utilisé le même processus avec l’annonce du meurtre de Bryce.

D’ailleurs, les créateurs ne se sont pas cantonné à l’annonce de la mort de Polo, ils ont même dévoilé dans quel épisode celle-ci aura lieu !

« Quand vous verrez l’épisode 8, où on découvrira le moment où il meurt, vous verrez un peu comment sa mort est une conclusion très adéquate de l’histoire que nous avons commencée à écrire depuis le début. Comment tout d’un coup, tout prend sens. »

« Une conclusion ? » Est-ce que ça veut dire que la saison 3 sera la dernière d’Elite ? Affaire à suivre.

En attendant, je trépigne d’impatience de savoir qui est le meurtrier de Polo…

Qui a tué Polo ?

Car les candidats pour le rôle d’assassin potentiel sont nombreux !

En effet, maintenant que la vérité sur le meurtre de Marina a éclaté au grand jour, tous les élèves de Las Encinas sont au courant que Polo est un meurtrier.

Mais cette vérité en a atteint certains plus que d’autres.

Je pourrais présumer que c’est Guzman (Miguel Bernardeau) qui est responsable de la mort de Polo pour venger la mort de sa sœur.

Dès le début de la bande-annonce, le ton est donné entre les deux ex-meilleurs amis.

« – Le mal que j’ai causé est irréparable. Mais un jour… pourras-tu me pardonner ? – Jamais. »

Je pourrais aussi me laisser penser que c’est Samuel (Itzan Escamilla), le meurtrier, puisque c’est le personnage qui a été le plus obsédé par la vérité concernant de le meurtre de celle qu’il aimait dans les saisons précédentes.

Il s’agit peut être même de l’œuvre des deux ensemble.

Mais je ne crois pas à une telle théorie.

C’est trop simple et comme à chaque fois dans ce genre de cas, les scénaristes vont faire en sorte que chaque rebondissement fasse suspecter un nouveau personnage pour qu’au final il ne s’agisse que du seul que personne n’a soupçonné.

Ainsi pour moi, il pourrait s’agit de Cayetana (Georgina Amoros) qui est un personnage malin et vicieux.

Cette dernière, folle amoureuse de Polo, l’a peut être poussé après que celui-ci l’a rejetée. Une vengeance en bonne et due forme de la part de la seule qui est restée à ses côtés.

Mais ma théorie préférée est la suivante.

Je pense que c’est Carla (Esther Esposito) qui est derrière le meurtre de Polo et qu’il s’agissait de légitime défense.

En effet, ce serait pour moi la conclusion la plus logique, la boucle serait bouclée.

De plus certaines images de la bande-annonce me mettent la puce à l’oreille (j’y reviens).

Mais mes théories sont loin d’être irréfutables. La série nous a habitué aux retournements de situation les plus inattendus !

Lu va mentir sur l’identité du tueur

Dans la bande-annonce, Lu déclare avoir vu qui était l’auteur du meurtre de Polo.

C’est ce qu’elle déclare à l’inspectrice de police en jetant un coup d’œil inquiet en direction de ses camarades.

Mais je m’interroge. Lu a-t-elle vraiment vu qui était le meurtrier ou est-elle en train de mentir pour protéger quelqu’un ?

En effet, la bande-annonce m’a aussi donné à entendre ceci de sa bouche :

« Malgré tout, on reste une famille. Et je ferai tout pour protéger les miens. »

Ce ne serait pas la première fois que Lu ment et manipule pour parvenir à ses fins.

Cela ne me surprendrait pas si elle mentait ainsi pour protéger Valerio (son demi-frère avec qui elle entretient une relation plus qu’ambigüe), Guzman (son ex et amour de toujours) ou encore Carla (sa meilleure amie avec qui elle entretien le même genre de relation que Blair et Serena dans Gossip Girl).

Eh oui…

Carla a eu un rôle à jouer le soir du meurtre

Et ma théorie comme quoi Lu mentirait pour protéger une personne qui lui est chère est étayée par un élément que j’ai remarqué en analysant la bande-annonce.

Si elle n’est pas à l’origine de la mort de Polo, je suis certaine qu’elle a eu un rôle à jouer le soir du meurtre.

Si je me fie aux plans de la bande-annonce, il semblerait que, pendant la soirée, Carla gère à un moment quelque chose sur le sol d’un air tout à fait paniqué comme si elle ne voulait pas être surprise.

Je pense que ces images se passent avant que Polo ne tombe du balcon, puisse qu’elle n’a pas du tout la même émotion sur le visage au moment de la découverte du corps (du moins c’est ce que je présume).

Un autre drame ?

Ce qui pourrait avoir du sens, car je pressens qu’il pourrait y avoir un autre drame que le meurtre de Polo ce soir-là dans la boîte de nuit.

Ce sont notamment ces images qui me font spéculer de la sorte.

Bon si je me pose et que j’analyse, voilà ce que je vois : une bouteille de champagne a été ouverte puis a été utilisée comme arme pour saigner quelqu’un.

D’après les vêtements, c’est Valerio qui ouvre la bouteille sur la première image.

Pour ce qui est de la deuxième image et de la paire de jambes en talons en arrière-plan, je suis presque sûre qu’il s’agit de Carla.

En effet, tu peux apercevoir un sac et c’est le même sac que Carla tient sur cette image.

Mais qui a donc utilisé le tesson comme arme ? Valerio ? Carla ?

Je l’ignore…

Aucun d’entre eux n’est couvert de sang sur la scène finale de la bande-annonce qui se passe après le meurtre.

Very strange. Mais ce n’est pas le seul élément qui l’est dans cette scène.

Si tu prêtes bien attention à ces quelques secondes, tu verras qu’il manque des personnages principaux.

Ander. OMG.

Les dynamiques amoureuses vont évoluer

Le meurtre mis à part, j’ai tout de même une ribambelle d’autres théories pour ce qui concerne le reste de cette saison 3.

Notamment sur les amours de nos chèrs ados qui ont le don pour entretenir des relations toujours plus zinzins les unes que les autres !

Pour ce qui est du couple Carla/Samuel, qui était hyper improbable on va pas se mentir, voilà ma théorie.

Samuel avoue ses sentiments à Carla dans la bande-annonce. Ce à quoi Carla répond par… une gifle magistrale. Nickel.

Il semblerait d’ailleurs que cette dernière soit prête à tomber dans les bras d’un nouvel élève du lycée.

Mais bon, comme tout bon teen-drama qui se respecte, je mets ma main à couper qu’elle va se rendre compte qu’elle a des sentiments pour Samu et revenir dès que celui-ci va s’intéresser à une autre. Classique.

En effet, il semblerait que Rebe (Claudia Salas) va tenter sa chance avec Samu pour qui elle a des sentiments depuis la saison 2.

Et quelque chose me dit que si Samu va d’abord la friendzoner, il finira sûrement par se prêter au jeu par fierté vis-à-vis de Carla.

Mais bon, au vu de la scène finale de la bande-annonce, je mets quand même une pièce sur le couple Carla/Samu à la fin quoi qu’il arrive.

Pour ce qui est des autres couples, il semblerait que Guzman et Nadia se cherchent encore mais que leur amour soit troublé par l’arrivé d’un petit nouveau avec une bague de fiançailles.

Je suis certaine que le père de Nadia est derrière ce coup de mariage arrangé mais vu la tendance de Nadia à lui désobéir dernièrement, je ne me fais pas trop de souci pour son couple avec Guzman.

J’espère juste que la série va nous épargner une scène trop drama-mielleuse avec une séparation, en mode :

« Désolée, je ne peux pas t’épouser, mon cœur appartient à un autre… »

Ma phobie.

Pour ce qui est d’Omar et Ander, il semblerait que le couple batte de l’aile et qu’Ander demande à Omar de dégager de chez lui.

Mais je suis plutôt confiante quant à la pérennité de cet adorable couple aussi étant donné qu’on les voit s’embrasser pendant une fraction de seconde dans la bande-annonce.

Valerio va se taper tout le monde

Moins une théorie qu’un fait avéré vu les images de la bande-annonce, il semblerait que Valerio (Jorge Lopez Astorga) soit chaud dans cette troisième saison. Genre très, très chaud.

Il va faire un plan à trois avec Cayetana et Polo, rouler des patins à Rebeka et tout laisse à croire que la mère de cette dernière pourrait y passer aussi.

Le sexe, le sexe, le sexe.

Côté relation avec Lu, sa demie-sœur, aucune image ne laisse à présumer qu’il va de nouveau se passer quelque chose de sexuel entre eux mais une scène où l’un des deux (lui plus vraisemblablement) va se faire éjecter du foyer familial.

Lu et Nadia vont-elles devenir amies ?

En parlant de Lu, une autre image de la bande-annonce m’a fait tiquer.

Les deux ennemies jurées Nadia et Lu se font un câlin. En voilà un retournement de situation !

Cette étreinte signifie-t-elle une réconciliation entre les deux jeunes filles ?

J’y crois moyen car que serait une teen-série sur la jeunesse dorée sans rivalité et jalousie ?

Je pense plutôt qu’un évènement compliqué va plutôt les rapprocher, et qu’elles vont devoir mettre leurs différents de côté pour y faire face.

Mais quel évènement ?

Ander est malade

Ma dernière théorie concerne Ander et n’est, en réalité, pas vraiment la mienne.

Il s’agit d’une théorie que j’ai vue circuler sur les réseaux sociaux mais qui ne me semble pas du tout farfelue.

Ander serait atteint d’une maladie grave.

Cette théorie est basée sur le malaise et le saignement de nez d’Ander à la fin de la saison 2.

Mais la théorie n’a fait qu’être renforcée par les déclarations d’Arón Piper (Ander), Miguel Bernardeau (Guzman) et Álvaro Rico (Polo) qui ont teasé une possible réconciliation entre les trois personnages dû à un triste événement concernant Ander.

Est-ce pour cette raison qu’il n’est pas dans la scène de la boîte de nuit ?

Même si la théorie que quelque chose de grave arrive à Ander me semble terriblement plausible, je prie pour me tromper car j’aime beaucoup trop ce personnage (et pas juste l’acteur promis).

Eh bien, que de théories !

Et toi, quelles sont les tiennes ? Rendez-vous vendredi 13 pour savoir si tu as vu juste.

