De la paupière pastel aux bijoux de peau, voici les 5 tendances makeup phares de ce printemps-été

Découvrez les tendances maquillage qui vont vous donner envie de ressortir vos pinceaux avec l’arrivée des beaux jours.

Fraîcheur et créativité donnent le ton des tendances maquillage de ce printemps-été 2022, et ce n’est pas pour nous déplaire ! Après des mois d’hiver bien tristounets, on ne pouvait rêver mieux que de teintes « bonbon », de traits d’eye-liner instinctifs et d’ornements poétiques pour nous mettre du baume au cœur.

On a décrypté les cinq tendances makeup que vous verrez partout les prochains mois.

L’eye-liner coloré, grande tendance maquillage de 2022

L’eye-liner en voit de toutes les couleurs

Saison après saison, l’eye-liner squatte inlassablement les tendances beauté, et il faut bien avouer que sa propension à se réinventer y est pour quelque chose. Ce printemps été, il se veut graphique, déstructuré, à la limite de l’abstrait, et surtout, il envoie de la couleur !

En fonction de ses envies — et de ce qu’on se sent d’assumer —, on opte pour un marron cuivré, un bleu électrique, un orange vitaminé ou un lilas tout doux façon Very Pery, dans une texture mate, irisée ou pailletée. Et pour un regard envoutant, empreint de mystère, on ose le liner blanc, aperçu notamment lors du défilé haute couture printemps-été 2022 de Dior.

Le shopping d’eye-liners colorés

La tendance eye-blush met le rose aux joues ce printemps-été 2022

L’eye-blush, une tendance inspirée du teint de rose à l’anglaise

L’eye-blush est une tendance qui remet le rose aux joues au cœur du maquillage. Plutôt que de l’appliquer uniquement sur les pommettes, on le pose aussi sur les tempes, les paupières et même en-dessous des yeux pour mettre en valeur le regard et se donner un air d’icône romantique — ou des années 1980, ça fonctionne aussi.

En fonction de sa carnation, on choisit un rose dragée, un pêche, un orange brique ou un framboise intense, et on l’applique avec un pinceau blush biseauté, en faisant attention de bien estomper les bords.

Le shopping de fards à joues

Le regard pastel, la tendance tout en douceur de ce printemps-été 2022

La paupière pastel, pour un look sucré totalement régressif

Le retour des beaux jours est l’occasion idéale pour mettre de la couleur dans sa vie, mais aussi sur ses paupières ! Cette année, ce sont les teintes pastel, fraîches et régressives, qui attirent toute l’attention.

Selon ses goûts, on opte pour une touche de couleur au niveau du canal lacrymal, pour un aplat de couleur sur toute la paupière mobile ou encore pour un dégradé façon arc-en-ciel. Entre le rose tendre, le bleu dragée, le pêche, le lilas, le vert menthe et le jaune citron, il y a de quoi s’amuser avec ses pinceaux.

Le shopping de palettes de fards pastel

Les bijoux de peau, la tendance pour un printemps-été créatif

Les perles et les strass, la coquetterie beauté de 2022

Largement inspirée des looks maquillage de la série Euphoria, la tendance des bijoux de peau a de beaux jours devant elle. Perles ou strass, ces accessoires beauté n’ont plus rien du déguisement et s’invitent de plus en plus dans les looks de tous les jours.

Malgré les apparences, tout le monde peut adopter cette tendance : les plus timides en appliquant un bijou dans le coin interne de l’œil ou au centre du ras de cil inférieur, et les plus extraverties en osant les bijoux de peau façon cut crease ou liner. Et puis tant qu’on y est, on peut aussi décorer sa bouche, ses sourcils, ses tempes etc. Pour un résultat réussi et qui tient dans le temps, le seul impératif est d’investir dans une colle à faux-cils de qualité mais aussi de miser sur des bijoux à la base plate (pour pouvoir mieux les coller).

Le shopping de perles et de strass pour la peau

Le printemps-été 2022 fait la part belle au teint tout nu (enfin presque)

Un teint plus vrai que nature, unifié mais pas masqué

Après de longs mois cachée sous le masque, la peau respire à nouveau et il est hors de question de la plâtrer en superposant des couches et des couches de produits !

Pour la sublimer sans la masquer, on opte pour une crème teintée, une BB crème ou un embellisseur de teint et on corrige cernes et petites imperfections avec quelques touches de correcteur. Un voile de poudre sur la zone T si besoin, et c’est tout.

Le shopping pour unifier son teint en légèreté

Crédit photo image de Une : @claryriven.artistry