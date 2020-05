14 accessoires Animal Crossing qui donnent bien trop envie

L'affiliation sur madmoiZelle Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Cet article contient des liens affiliés : toute commande passée via ces liens contribue au financement de madmoiZelle. Pour en savoir plus, clique ici.

Que tu sois adepte des personnages légendaires du jeu comme Marie ou Céleste ou que tu sois fan de certains villageois en particulier (Beau le sang), tu devrais pouvoir trouver ton bonheur parmi tous les produits dérivés officiels et les créations uniques d’artistes passionnés par Animal Crossing !

Des accessoires Switch Animal Crossing

Si comme moi, tu as manqué l’occasion de t’acheter une Switch aux couleurs d’Animal Crossing: New Horizons, tu devrais pouvoir trouver un peu de réconfort avec ces produits officiels de la franchise.

On commence avec l’indispensable pochette de rangement, qui te permet de transporter ton île partout avec toi.

Une pochette Switch Animal Crossing à 24,99€ à la FNAC

Si tu préfères jouer sur ta télé, cette manette à l’effigie de la star internationale Kéké devrait te plaire.

Une manette Animal Crossing Kéké à 49,99€ à la FNAC

Savais-tu que tu pouvais proposer à n’importe quel villageois de s’installer dans ton village en l’invitant dans ton camping via un Amiibo ?

Pour ce faire, connecte-toi au Nook Stop dans ton bureau des résidents, sélectionne « Inviter au camping » et suis la procédure ! Cette manip n’est cependant pas possible avec quelques personnages, comme Marie.

Un pack de 3 amiibo à 27€ sur Amazon

De la décoration Animal Crossing

Ton appart manque de pastel et de mignonnerie ? Par ici les accessoires pour égayer ton intérieur !

Peut-être seras-tu séduite par le flegme et la classe de cette peluche de Kéké Slider ?

Une peluche Kéké à 16,99€ à la FNAC

Si tu bosses depuis chez toi, ce mug personnalisé avec le nom de ta petite terre de Paradis rehaussera n’importe quel bureau austère.

Un mug personnalisé avec le nom de ton île à 15,90€ sur Etsy

Et pour un prix tout mini, tu peux choisir des autocollants à poser où tu veux !

Des stickers avec tes villageois préf à 1,50€ sur Etsy

Des accessoires Animal Crossing à glisser dans ton sac

Ils sont petits et pratiques à emporter, ces objets t’apporteront la dose de bonne humeur dont tu as besoin dès que tu mets le pied en-dehors de chez toi.

Ce sac de courses ne pourra pas contenir d’outils ou de papiers peints en provenance de chez Méli & Mélo mais il adorera recevoir tes fruits et légumes !

Un totebag pour shopper ailleurs que chez Meli Melo à 6,48€ sur Etsy

Tout discret, ce porte-clés officiel de Marie te rappellera à chaque fois que tu sortiras de chez toi que quelque part, tes villageois pensent à toi et attendent avec impatience ton retour.

Un porte-clés Marie à 14,99€ à la FNAC

Accroché à un porte-clés, tu trouveras peut-être ton villageois préféré dans ces charms vraiment trop mignons.

Un charm avec ton villageois préf à 8€ sur Etsy

Si tu es férue de connaissances, emporte Thibou partout avec toi grâce à ce chouette pin’s créé par une artiste !

Un pin’s Thibou à 9,43€ sur Etsy

Des vêtements inspirés d’Animal Crossing

Ton amour pour Animal Crossing n’a plus de limites et tu veux échanger des regards complices avec les autres aficionados que tu croiseras dans la rue ? Voilà quelques cadeaux à (t’) offrir.

En premier, ce t-shirt de Kéké le best qui joue une chanson d’un de mes groupes préférés.

Un t-shirt Kéké à 16,37€ sur Etsy

Parce que les masques deviennent un accessoire comme un autre, cette collection fruitière très originale égayera ta collec — mais attention, ces masques ne sont pas aux normes AFNOR, ils ne sont donc pas recommandés pour te protéger ou protéger les autres du coronavirus !

Un masque pastel à 14,14€ sur Etsy

Si tes oreilles sont percées, ces bijoux inspirés de l’univers d’Animal Crossing devraient te plaire.

Des boucles d’oreilles à 6,74€ sur Etsy

Et parce que l’été arrive, tu as sans doute des envies de tattoos ! Pourquoi pas commencer avec ces exemples éphémères ?

Des tattoos éphémères à 9,43€ sur Etsy

La rédaction décline toute responsabilité si, comme moi, tu as envie de tout dévaliser !

N’oublie pas qu’en cette période très particulière, les délais de livraison peuvent être allongés. Avant de commander, regarde bien les dates pour ne pas avoir de mauvaise surprise si tu voulais offrir un cadeau.

Alors, que penses-tu de cette sélection ? On en parle dans les commentaires !

