Où trouver de jolis masques en tissu + conseils d’hygiène et d’entretien

Fabriquer/avoir ses masques en coton pour un usage civil, c'est ne pas prendre les masques des personnels soignants , personnel des magasins, les facteurs, les éboueurs, les livreurs et j’en passe .

Fuck it. Je porterai mes masques à motif dragon/chaton/biche si besoin quand j'irai faire mes courses / après le confinement si ce dernier se fait en mode prudent.

J'ai toujours porté des masques quand je devait sortir, donner cours, etc en étant malade .



Fabriquer - acheter des masques en coton . N'a rien à voir avec la pénurie . Au contraire, ca permet de faire un stock de masque "comme on peut, même si c'est moins bien ", et de ne pas prendre les masques médicaux. Il y a des civils qui ont acheté des masques médicaux, alors que c'était pas forcément nécessaire, c'est un fait. Mais la, je vois teeeellement pas le lien entre " j'ai un masque en coton avec motif, quelqu'un l'a fabriqué (et potiellement acheté " , et " la pénurie de masque médicaux " . De. Fuck.



J'ai plein de masque en coton, parce que ca a éclaté ma mère de les faire. Ca la détend de les fabriquer. Elle est infirmière en service moyen-séjour, aka les vieilles personnes en majorité. Elle a été traumatisée par le traitement qui a été fait à son taff, pendant des années. Et je pèse mes mots. Elle connait très bien ce qu'il se passe. Elle fait des masques en coton. Je les porte. Comme ca, si je crache dedans, ca sera pas sur la gueule du voisin. Et j'aurai piqué aucun masque médicaux a qui que ce soit.