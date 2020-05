Comment bien laver ton masque ? Voici les recommandations officielles !

Le masque va devenir obligatoire dans de nombreuses situations, comme les transports en commun ou dans les établissements scolaires.

Le gouvernement a assuré que des masques grand public seront disponibles à la sortie du confinement dans plusieurs types de commerce, dont les pharmacies et les bureaux de tabac.

Tu te demandes peut-être comment nettoyer tes masques ? La bonne utilisation et le bon entretien de ses masques sont en effet indispensables à leur efficacité !

J’ai fait le tour pour toi des recommandations officielles. Reste avec moi, je t’explique tout !

Règle numéro 1 : lave ton masque après chaque utilisation !

J’ai consulté le guide de confection et d’usage de l’Afnor, l’organisme officiel qui édicte les normes NF et dont le guide est recommandé par le gouvernement.

Selon l’Afnor, la règle numéro 1 du lavage de masque, c’est qu’il doit être lavé après chaque utilisation, et ne pas être porté plus de 4 heures consécutives !

Ce guide t’explique également comment fabriquer un masque aux normes. Tu peux aussi consulter l’excellent article de ma collègue Carotte si tu veux en savoir plus sur la confection de masques !

Recommandations officielles pour laver ton masque : à la machine, à 60°

Pour laver ton masque, la solution optimale est d’utiliser une machine à laver avec ta lessive habituelle et un cycle qui contient au minimum 30 minutes à 60°, comme le recommande l’ANSM, l’Agence nationale de sécurité du médicament.

L’Afnor précise que tu peux laver tes masques avec des serviettes ou des draps, et que l’usage d’adoucissant n’est pas préconisé.

En effet, une étude publiée dans la revue The Lancet Microb a prouvé que le coronavirus n’était plus actif dans une eau à 56° après 30 minutes, et au bout de 5 minutes dans une eau à 70°.

Cependant, tremper ton masque dans une eau à 70° pendant 5 minutes n’est pas suffisant, car même si le coronavirus sera effectivement inactivé, cela ne tuera pas forcément tous les autres pathogènes, selon cet article de CheckNews.

Si tu n’as pas de machine à laver, te rendre à la laverie la plus proche de chez toi en respectant les gestes barrières est donc la meilleure solution pour laver tes masques.

Comment bien sécher ton masque selon les recommandations officielles ?

Pour le séchage des masques, l’ANSM recommande un séchage mécanique grâce à un sèche-linge puis, idéalement, un repassage au fer à vapeur.

L’Afnor précise qu’il n’est pas recommandé de sécher ton masque avec un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux à cause de la mauvaise maîtrise de la température et de sa répartition sur l’ensemble de la surface du masque.

Ce dernier pourrait aussi endommager la matière du masque et diminuer son efficacité.

Laver tes masques, oui, mais n’oublie pas que leur durée de vie n’est pas infinie !

L’efficacité des masques n’est pas infinie et diminue avec le temps. Le tissu va s’abîmer au fil des lavages et perdre de ses qualités protectrices !

La durée de vie de tes masques dépend du tissu que tu utilises. La durée de vie est précisée sur les masques commercialisés.

Attention aussi à ne pas laver tes masques à trop haute température ! La température de 60° est suffisante, et rien ne sert de les laver dans de l’eau bouillante, à part les abîmer !

