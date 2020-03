Fabrique ton propre masque en quelques étapes

View this post on Instagram

⬇️À LIRE ⬇️ Avec l'appui des documents fournis par le CHU de Grenoble, les conseils des médecins infectiologues que nous avons contactés, nous avons décidé de réaliser ce #DIYJeCoudsMonMasque pour vous apprendre à coudre un masque en tissu lavable. 👉 Attention : Ces masques ne sont pas des dispositifs médicaux, quelque que soit les matières empilées, ils ne protègent pas des microbes mais ils forment une première barrière pour éviter les projections de gouttelettes et évitent les contacts main/bouche, portez-les durant vos déplacements de première nécessité. Ils ne doivent pas être portés plusieurs heures, pensez à les laver régulièrement à haute température. 👉Lien dans notre bio Instagram pour télécharger le patron et lire les explications. #RestezChezVous Couturières, couturiers, à vos machines ! Si vous avez le temps, l'énergie et la capacité, fabriquez d’autres masques et distribuez-les aux personnes les plus fragiles, les équipes Make My Lemonade sont derrières leurs home-office-machines ! Prenez soin de vous et de vos proches, on vous check le coude et on se retrouve très vite ok ? Nos gestes sauvent des vies, le personnel médical nous demande de coopérer, alors écoutons-les : #RestezChezVous Soutien et un immense MERCI à tout le personnel médical et paramédical actuellement en première ligne. Pour plus d’informations, une page officielle est alimentée quotidiennement par le ministère de la Santé ➡️ www.gouvernement.fr/info-coronavirus L’Organisation Mondiale de la Santé recommande d’adopter une série de gestes barrières, tels que l’application scrupuleuse des règles d’hygiène de base : Se laver les mains très régulièrement (avec une solution hydroalcoolique ou du savon et de l’eau), Éternuer ou tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables, aérer les pièces et évitez tout contact étroit avec des personnes. Nettoyez les surfaces inertes régulièrement (ex poignées de portes, téléphones) où le virus peut survivre plusieurs jours. Un numéro vert est ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept pour les questions d'ordre non médical : 0 800 130 000. #restezchezvous #ensembleàlamaison #covid_19 #masquevisage #masquetissu #masqueDIY