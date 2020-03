Les entreprises textiles se mettent à la production de masques contre le coronavirus

Après que LVMH a temporairement remplacé ses usines de parfums par des usines à gels hydro-alcooliques, l’industrie de la mode continue dans sa lancée en apportant cette fois son soutient à la production de masques chirurgicaux.

Depuis que le coronavirus fait rage, tu as sûrement remarqué et entendu partout qu’il y avait pénurie de gels hydro-alcooliques.

Et maintenant, il y a AUSSI pénurie de masques.

En Chine, plusieurs marques de prêt-à-porter s’étaient reconverties vers la production de masques selon Les Échos. Aujourd’hui, la France s’y met à son tour !

D’après Fashion Network, certaines usines textiles s’allient avec des spécialistes de masques chirurgicaux professionnels pour lutter contre la pénurie.

Les Échos explique que le gouvernement prévoit de livrer des masques en masse, c’est pourquoi France Urbaine a récemment appelé à la solidarité et à la mobilisation des usines textiles.

Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, a déclaré :

Les entreprises textiles qui travaillent actuellement sur la création de masques chirurgicaux sont notamment les ateliers Tissages de Charlieu, le groupe de mode Miroglio, l’entreprise lozérienne Atelier Tuffery (qui compte mettre ces masques à disposition gratuitement).

Évidemment, il y a des normes à respecter pour que ces masques soient acceptés et distribués.

D’après Brefeco, les ateliers Tissages de Charlieu assurent :

Les premiers prototypes de masques lavables sont sortis ce matin et seront entre les mains de la Direction Générale de l’Armement (DGA) cet après-midi pour qualification.

Dès qualification, nous mettrons tout notre outil de production au service de la fabrication des masques.

Et nous transférerons toutes les infos à l’ensemble de l’industrie textile française pour que nous puissions tous nous mobiliser et offrir une capacité la plus élevée possible.

Nous attendons aussi les directives en termes d’urgence pour la distribution de ces produits.