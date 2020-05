La date de sortie d’Umbrella Academy saison 2 enfin dévoilée !

Près d’un an après la sortie de la saison 1, la dreamteam d’Umbrella Academy revient officiellement pour une saison 2 sur Netflix !!!

Umbrella Academy saison 2, la date de sortie enfin dévoilée

C’est sur Twitter que Netflix a balancé la nouvelle en dévoilant une vidéo du casting se trémoussant sur l’air entrainant de I Think We’re Alone Now de Tiffany.

I think we’re alone now… Umbrella Academy saison 2, le 31 juillet ! pic.twitter.com/AoLnYrombz — Netflix France (@NetflixFR) May 18, 2020

La famille Hargreeves fera un retour fracassant sur ton écran le 31 juillet !

Umbrella Academy, ça parle de quoi déjà ?

Umbrella Academy suit les aventures des sept enfants adoptés par Sir Reginald Hargreeves, nés de femmes qui n’étaient pas enceintes et que rien ne relie. Les enfants grandissent et accumulent les exploits au sein de l’Umbrella Academy. Pourtant, le groupe finit par être dissout. Plusieurs années plus tard, six membres sur sept de la famille se retrouvent pour l’enterrement de leur père adoptif. Au même moment, survient une menace pour la planète.

Je me souviens avoir avalé Umbrella Academy en quelques jours seulement l’année dernière allongée sur le sol d’une bibliothèque étudiante finlandaise pour tenir compagnie à mon amie qui révisait ses concours jusqu’à la fermeture.

Quelle belle époque… (surtout pour moi lol)

J’éprouve donc une certaine affection à l’égard de cette série (surtout de Klaus) et suis curieuse de voir ce que la saison 2 me réserve !

Et toi, ma douce ? Impatiente ?

