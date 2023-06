Star Academy : on connait enfin la date de la saison 2023 !

Après le succès fracassant de la saison de 2022, la Star Academy sera de retour sur TF1 dès le 4 novembre 2023. De quoi enchanter les soirées des téléspectateurs pendant les vacances de la Toussaint.

Plus de vingt ans se sont écoulés depuis sa première édition, mais le public est toujours aussi friand de la Star Ac’.

Presque 4 millions de téléspectateurs en 2022

En 2001, le télécrochet avait rapidement attiré son audience et avait eu droit à 7 saisons, avant d’être interrompue en 2013. L’année dernière, TF1 a de nouveau misé sur sa poule aux œufs d’or : à raison, puisque la Star Academy version 2022 avait fait exploser les audiences.

Ce succès, Puremedias l’a mesuré et le constat est sans appel : « les six primes de l’édition 2022, finale exclue, avaient fédéré en moyenne 3,90 millions de téléspectateurs ».

Rien d’étonnant donc à ce que TF1 soit décidé à renouveler l’opération, avec un retour de l’émission en prime time en 2023.

star academy

De retour dès le 4 novembre

Pour garantir les chiffres fracassants de la dernière saison, la chaîne n’a rien laissé au hasard : la Star Academy fera de retour pendant les vacances de la Toussaint, le 4 novembre, la première chaîne diffusera en prime time la nouvelle saison de la Star Academy.

La #StarAcademy revient pour une nouvelle saison et le casting est ouvert !

Si vous aussi, comme Anisha, Enola, Léa ou Louis, vous souhaitez réaliser votre rêve en poussant les portes du mythique château, inscrivez-vous sur @MYTF1 https://t.co/cwm8dyQE48 pic.twitter.com/r9SNczvNeM — TF1 (@TF1) March 7, 2023

En mars dernier, la chaîne avait déjà révélé un premier trailer de la nouvelle saison, invitant au passage les personnes souhaitant tenter l’aventure à s’inscrire sur @MYTF1. En 2022, la gagnante, Anisha, avait remporté un chèque de 100 000 euros et un contrat avec Sony Music, avec qui elle a depuis sorti un single intitulé Tu rayonnes.

Si on ignore encore le nombre et l’identité des participants de cette nouvelle saison, on sait d’ores et déjà que le télécrochet sera présenté par Nikos Aliagas et Karima Charni, que les téléspectateurs avaient découvert en 2004 en tant que candidate de la Star Academy.

