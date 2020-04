Summertime, la série italienne de Netflix qui va faire monter la température

Il y a peu de choses que j’aime plus qu’une romance en plein été, sous le soleil sec de l’Italie par exemple.

C’est l’une des raisons pour lesquelles j’avais aimé Call me by your name au point de le voir en boucle pendant plusieurs jours.

Cette histoire d’amour brûlante entre Elio et Oliver avait réchauffé mon hiver 2018 et avait scellé mon affection pour le réalisateur Luca Guadagnino, qui a depuis versé dans l’horreur avec l’intéressant Suspiria, remake du succès de Dario Argento de 1977.

Bref, une histoire d’amour brûlante, c’est précisément ce que propose la nouvelle série italienne de Netflix…

Summertime, de quoi ça parle ?

Summertime, inspiré des livres de Federico Moccia, c’est l’histoire de Summer, une ado qui étouffe dans sa petite ville et qui rencontre Ale, un jeune motard.

Lors d’un été, leur vie va changer.

Pendant trois mois passés sous le soleil de la côte adriatique ils devront affronter leur passé, questionner leurs croyances et partir en quête de leur identité.

Tout un programme !

Summertime contient tous les ingrédients d’une bonne romance adolescente qui va séduire les foules.

Et bonheur, ce nouveau programme t’emmènera en été dès ce mois-ci, puisqu’il sortira le 29 avril sur Netflix.

Décidément ce mois-ci sera celui du teen-drama, car la série Love 101 sortira le 24 avril et la série Outer Banks le 15 avril.

De quoi égayer un peu notre confinement.

