Love 101, le nouveau teen-drama de Netflix

Sur Netflix, il y a un peu de tout, du très bon et du plus mauvais.

Entre l’excellent Unorthodox et le bien moins bon Freud, dont je t’ai parlé la semaine dernière, il existe surtout un univers très large de teen-séries, parmi lesquelles Baby, Riverdale, Elite et j’en passe.

Et Netflix compte bien poursuivre en ce sens.

La plateforme sortira en effet bientôt un nouveau programme en provenance de Turquie, destinée à un public adolescent.

Love 101, qu’est-ce que c’est ?

Créée par Meriç Acemi Love 101 se déroule en Turquie, en 1998.

Un groupe d’adolescents à problèmes, incarnés par les jeunes acteurs Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu et Alina Boz, manigancent pour que leur prof préférée, et leur pilier à l’école, tombe amoureuse du nouveau prof de basketball et décide de ne finalement pas quitter leur ville.

Pour l’instant, je n’en sais pas beaucoup plus sur le synopsis de cette nouvelle série Netflix.

Love 101, ça sort quand ?

Après les séries The Protector et The Gift, Love 101 est le troisième programme turc de la plateforme.

Si je n’ai vu aucun des deux premiers, je vais sans doute céder aux sirènes de ce troisième, dont le synopsis m’intrigue.

Et bonne nouvelle, la série sort le 24 avril, c’est à dire dans seulement quelques jours.

Décidément, cette année 2020 sera celle du drama adolescent, puisqu’on aura aussi bientôt droit à Outer Banks ainsi qu’à Summertime, deux série Netflix qui me mettent personnellement l’eau à la bouche.

Alors, douce lectrice, heureuse de pouvoir mater tous ces contenus pendant le confinement ?

