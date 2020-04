Outer Banks, la nouvelle teen-série Netflix qui va te rendre accro

Si comme moi tu guettes les arrivées mensuelles du catalogue Netflix d’un œil affuté, peut-être as-tu déjà jeté un coup d’œil à la liste des arrivées du mois d’avril à la recherche de ta prochaine addiction.

Je t’y parlais en quelques phrases d’Outer Banks, la nouvelle teen-série qui arrive sur la plateforme le 15 avril 2020.

N’ayant eu accès qu’à une phrase de synopsis au moment de l’écriture de mon article, je n’avais pas été emballée plus que ça, mais j’avais, sans savoir l’expliquer, eu le pressentiment que cette série allait faire un carton.

Mais en matant la bande-annonce tout juste sortie, j’ai compris que mon pressentiment allait très sûrement s’avérer vrai.

Outer Banks, de quoi ça parle ?

L’histoire d’Outer Banks se déroule en Caroline du Nord, dans l’idyllique petite ville du même nom.

Là-bas, soleil et plage font d’Outer Banks un véritable « paradis sur terre », mais la lutte des classes oppose ses habitants.

« C’est le genre de villes ou tu as soit deux boulots, soit deux maisons. Deux clans, une île. »

explique le personnage principal, John Booker Rutledge (Chase Stokes), qui fait partie de la première catégorie.

Pendant un été, lui et ses trois meilleurs amis vont faire la découverte d’une épave de bateau qui renferme des secrets pouvant aider John à percer le mystère de la disparition de son père à jour mais aussi les mener à un trésor de 400 millions de dollars.

S’en suit alors une chasse au trésor endiablée entrecoupée d’histoires d’amour et de violentes confrontations entre la richesse d’Outer Banks et la classe ouvrière.

Outer Banks, entre Riverdale et les Frères Scott

Si Outer Banks avait été appréhendé par beaucoup de médias comme une version ados des Goonies lorsque Netflix avait pitché le programme, je peux t’assurer qu’on est loin du compte.

Outer Banks se trouve, à mon sens, entre l’univers des Frères Scott et celui de Riverdale.

Été, soleil et eau salée, gens sexy et gaulés comme pas permis, romance, mystère et crime : voilà la formule parfaite pour une série d’ados qui rend accro.

Si je n’ai que très peu regardé les Frères Scott et jamais pu regarder plus d’une saison de Riverdale, je t’avoue qu’Oter Banks me chauffe carrément et que j’ai vraiment hâte de le découvrir.

En plus, je ne connais aucun acteur du casting hormis la shérif que j’avais découverte dans American Horror Story) et j’adore me plonger des séries où tous les visages me sont inconnus.

Et toi, ça te branche Outer Banks ?

