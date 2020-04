Injonctions à ne pas « se laisser aller » pendant le confinement, je vous emmerde !

View this post on Instagram

Suite à mon dernier post, en réaction à la vidéo hallucinante de @m6officiel avec son sujet « comment rester en beauté pendant le confinement », qui pourrait sembler sortir du manuel de l’épouse parfaite des années 50, voici la vidéo pour que vous puissiez l’admirer par vous-même (et apprendre à rester en beauté, car c’est important). _____________ Je n’ai pas grand chose de plus à ajouter qu’a mon post précédent, vous êtes belles telles que vous êtes, avec ou sans maquillage, avec ou sans poils, c’est vous qui décidez quand vous êtes belles ! Spoiler alert : on peut se sentir belle au réveil, après avoir fait du sport, sans maquillage, avec les cheveux gras, avec des poils, n’importe quand en fait ! __________ La beauté n’est pas conditionnelle, vous êtes belles au moment où vous décidez de le voir, car la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde ✊🏻❤️ ____________ La beauté va tellement plus loin que l’apparence physique et c’est tellement vrai… 💪🏻 ______________ Je vous invite à poster une photo de vous quand vous vous sentez belles pendant ce confinement avec le hashtag #beautéconfinée pour que je vienne vous rappeler que vous rayonnez bien au-delà de votre physique ! 😘 _____________ J’attends vos avis @laura_calu @noemie.de.lattre @camillelellouche @camilletjustine @madameforesti @meufcocotte @aimyt_ @cindygate @coucoulesgirls @ninaturelle @lapetitegaby @shera @mybetterself @wondher @rtbf 😉 ___________ Merci @simonemediafr et @meufcocotte pour avoir soulevé le sujet des injonctions faites aux femmes (même en confinement !) ✊🏻🙏🏻❤️ ____________ #confinement #confinementsituation #resterenbeaute #feministe #feminisme #féminisme #feminist #noustoutes #onveutduvrai #fouteznouslapaixbordelcordialement #womensrights #droitdesfemmes #nothingbutmyopinion