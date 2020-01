Les films et séries qui arrivent sur Netflix en février 2020

Déjà presque un mois que 2020 a débuté.

Je ne sais pas toi mais moi, j’ai bien commencé l’année avec les nouveaux programmes Netflix.

Mais que réserve donc le mois de février concernant les nouveaux arrivant sur la plateforme ?

Les séries qui arrivent sur Netflix en février 2020

Comme chaque mois, de nouvelles séries vont intégrer le catalogue, histoire de continuer sur la bonne lancée de cette nouvelle année.

Locke & Key sur Netflix le 7 février 2020

Tirée des BD de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, Locke & Key raconte l’histoire de trois frères et soeurs qui emménagent dans la maison de leurs ancêtres avec leur mère, suite au meurtre de leur père.

Là-bas ils découvrent d’étranges clés magiques potentiellement liées à la mort de leur père.

Mais tandis que les enfants explorent les pouvoirs uniques de ces clés, un mystérieux démon s’éveille et ne reculera devant rien pour les leur voler.

J’aime beaucoup les histoires qui se passent dans de mystérieuses et étranges maisons, alors j’ai hâte de voir ce que cette nouvelle série fantastique va donner !

Narcos : Mexico, saison 2 sur Netflix le 13 février 2020

Dans cette nouvelle saison, le narcotrafiquant Felix Gallardo doit affronter les États-Unis et les conséquences de ses actions contre la DEA sans négliger le mécontentement au sein de sa propre organisation.

Ça promet une saison 2 aussi violente que palpitante, à l’image de la série originale.

Outlander, saison 5 sur Netflix le 17 février 2020

La saison 5 d’Outlander arrive bientôt sur Netflix et les fans vont enfin pouvoir retrouver les aventures passionnantes de la famille Fraser.

Comme toutes les autres saisons, la cinquième se basera sur l’un des livres écrits par Diana Gabaldon, composant la série de romans Le Chardon et le Tartan.

Ces nouveaux épisodes seront donc adaptés du tome 5, The Fier Cross, La Croix de feu en français.

I Am Not Okay With This sur Netflix le 26 février

I Am Not Okay With This est la nouvelle teen-série Netflix qui fait déjà parler d’elle avant même sa sortie.

La série suit les aventures de la jeune Sydney, une adolescente comme les autres, qui doit faire face aux épreuves du lycée, à sa famille complexe ou encore à sa sexualité naissante.

Mais sa vie se complique encore plus lorsqu’elle découvre qu’elle a des super-pouvoirs compliqués à maîtriser.

Et aussi sur Netflix en février 2020…

Vikings, saison 1 à 5, le 01/02

Les demoiselle du téléphone, saison finale, le 14/02

Better Call Saul, saison 5, le 24/02

Altered Carbon, saison 2, le 27/02

Queen Solo, le 28/02

Formula 1 : Pilotes de Leur Destin, saison 2, le 28/02

Taj Mahal 1989, prochainement…

Les films qui intègrent le catalogue Netflix en février 2020

Évidemment, de nouveaux films intègrent aussi le catalogue Netflix au mois de février.

Entre films originaux Netflix et acquisitions de la plateforme, je vais en passer du temps sur mon écran !

Horse Girl sur Netflix le 7 février

Horse Girl c’est l’histoire de Sarah, une jeune femme adorable mais marginale, passionnée de loisirs créatifs, de chevaux et de séries policières surnaturelles, qui voit ses rêves de plus en plus étranges prendre le pas sur la réalité.

Sélectionné au festival Sundance 2020, le film semble prometteur, porté par une Alison Brie hyper crédible dans le rôle de cette jeune femme qui perd les pédales.

À tous les garçons : P.S. je t’aime toujours sur Netflix le 12 février

Ahhh voilà le film que l’ado romantique qui sommeille en moi est impatiente de découvrir !

Dans la suite du premier À tous les garçons que j’ai aimé, ce deuxième film suit de nouveau les jeunes Lara Jean et Peter qui cessent de faire semblant et savourent enfin le plaisir d’être en couple.

Jusqu’à ce que Lara Jean débute une correspondance avec John Ambrose McClaren, l’un des destinataires de ses lettres d’amour, qui a fini par répondre.

La relation naissante entre Lara Jean et Peter va-t-elle être mise à mal par ce nouveau prétendant potentiel ?

Je l’ignore mais j’ai hâte de le découvrir !

7 fims du Studio Ghibli sur Netflix le 1er février

Kalindi te l’avait annoncé avec joie, 21 longs-métrages du Studio Ghibli vont rejoindre la plateforme dans les mois à venir, à raison de 7 films par mois.

En février, tu pourras t’émerveiller (encore une fois) devant Mon Voisin Totoro, Le Château dans le Ciel, Porco Rosso, Kiki la Petite Sorcière, Je peux entendre l’Océan, Souvenirs goutte à goutte et Les Contes de Terremer.

Toi aussi, tu prévois un marathon ?

Et aussi sur Netflix en février 2020…

Le mariage de Grand-Mère, le 05/02

The Coldest Game, le 08/02

Tous nos jours parfaits, le 28/02

La Trinchera Infinita, le 28/02

Les documentaires qui intègrent le catalogue Netflix en février 2020

Et oui, tu te doutes, des nouveaux documentaires vont aussi être dispo sur la plateforme au mois de février !

The Pharmacist sur Netflix le 05/02

Ce documentaire américain met en lumière l’histoire d’un pharmacien de Louisiane, qui a décidé après le décès de son fils, de dénoncer à tout prix la corruption endémique au cœur de la crise des opioïdes.

Et aussi sur Netflix en février 2020…

Qui a tué Malcom X ? saison, 1 , le 07/02

, le 07/02 Le chemin vers Roma, le 11/02

Babies, le 21/02

Voilà donc tout ce à quoi tu vas avoir droit au mois de février.

Personnellement, j’ai déjà bloqué quelques soirées pour binger sévère sous ma couette !

Et toi, quel programme est-tu impatiente de (re)découvrir ?

À lire aussi : Pourquoi personne ne m’a dit que c’est HORRIBLE d’avoir 20 ans ?