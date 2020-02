Sape-toi comme Lara Jean (« À tous les garçons : P.S. Je t’aime toujours »)

Dans À tous les garçons : P.S : I Still Love You, Lara Jean nous a encore servi une flopée de looks iconiques.

C’est pour quoi j’en ai choisi quatre, et je vais sans plus attendre te donner les clés de chacun d’entre eux !

Le look « c’est mon premier date » de Lara Jean

Le soir de son premier rendez-vous galant, Peter emmène Lara Jean au restaurant (ce qui n’a aucun sens car ils sont au lycée, qui fait ça ?!) (mais soit).

Lara Jean sort alors sa plus jolie robe rouge, qu’elle associe a des collants à pois et de petits escarpins noirs.

Robe rouge foncée, ASOS, 38,99€

Collants à pois, Calzedonia, 14,95€

Escarpins noirs, Gémo, 24,99€

Le look Saint-Valentin de Lara Jean

Le jour de la Saint-Valentin, Lara Jean porte une robe blanche à imprimés cœurs, en harmonie avec son bandeau rouge et ses bottines de la même couleur.

Robe motifs cœurs rouges, ASOS, 24,99€

Bottes rouges, Gémo, 29,99€

Bandeau rouge, ASOS, 6,49€ ou à fronce, ASOS, 12,49€

Le look « je me méfie de l’ex de mon mec » de Lara Jean

Passons au look que Lara Jean porte le jour où elle se pose de plus en plus de question sur son couple.

Elle se retrouve à se prendre la tête avec l’ex de Peter, elle attend sa moitié des heures durant dans un café sans qu’il ne l’at prévenue du pourquoi…

Ce jour-là, elle est vêtue d’un top à manches courtes à col montant, couplé à une jupe à basque et un joli bandeau jaune.

Tu remarqueras que j’ai un peu modifié les couleurs de ce look, car je ne trouvais point de jupe réellement similaire.

T-shirt, Shein, 5€

Jupe, ASOS, 16,49€

Bandeau, ASOS, 13,99€ ou Balaboosté, 6,55€

Le look « je sais pas quel garçon choisir » de Lara Jean

J’ai beaucoup aimé l’un des looks que Lara Jean porte pendant son bénévolat à Belleview. Il s’agit du jour où John-Ambrose lui rend la lettre qu’elle lui avait écrite.

Elle porte un chemisier blanc à petites manches ballons, sous un top en crochet (eh oui, je te l’ai dis que c’était tendance ce printemps), une jupe culotte en jean et des mocassins.

Jean jupe culotte, Mango, 39,99€

Chemisier manche courtes ballons, Shein, 10€

Top en maille, ASOS, 5,49€ ou LaRedoute, 15,99€

Mocassins, ASOS, 15,49€

Le manteau rouge iconique de Lara jean

Depuis le premier film À tous les garçons que j’ai aimé, et toujours dans P.S. Je t’aime toujours, Lara Jean est souvent vêtue d’un duffle-coat rouge.

Duffle coat rouge à capuche, Amazon, 27, 21€

Heureusement qu’on peut compter sur Lara Jean pour nous fournir en terme d’inspiration mode !

Ça rattrape le film que j’ai trouvé bien moins divertissant que le premier. Cependant, j’ai plutôt apprécié le message de ce deuxième volet, qui casse un peu les clichés du genre.

En ce qui concerne le premier film, je t’avais également concocté des inspirations de looks que tu peux retrouver ci-bas !

Les looks de Lara Jean (À tous les garçons que j’ai aimés)

Publié le 30 août 2018

À tous les garçons que j’ai aimés est LA comédie romantique qui fait parler d’elle en ce moment.

Cette production Netflix raconte l’histoire d’une jeune lycéenne qui a une étrange coutume : lorsqu’elle a un crush très fort sur un garçon, elle lui écrit une lettre, afin d’extérioriser ses sentiments.

Mais elle l’écrit sans aucune intention de l’envoyer ! Elle garde toutes ces lettres pour elle, bien précieusement dans une petite boîte.

Jusqu’au jour où, comme tu t’y attends, elle se rend compte que les lettres ne sont plus là et qu’elles ont toutes été distribuées à leur destinataire. (#malaise)

Si tu as vu ce film, tu a peut-être lorgné devant le sens du style de l’héroïne, Lara Jean.

Aujourd’hui, je recompose pour toi 4 looks du films afin de te permettre de la copier des chaussettes au chouchou ! (Ou juste de t’inspirer dans l’éventualité d’une soirée déguisée à venir, qui sait ?)

#1. Le look 90’s de Lara Jean

#2. Le look écolière grungy

#3. Le look « cute même en soirée »

#4. Le look « Viens on définit les règles de notre faux couple »

(UPDATE ! La robe est en rupture de stock, je te propose donc celle-ci à la place !)

Voilà, tu es à présent prêt·e pour affronter tous tes crushs avec style !

Si tu aimes les idées de looks où si tu cherches toi-même encore ton style, viens jeter un œil à cet article qui t’explique tout sur comment trouver un style bien à toi !

À lire aussi : 3 astuces créatives pour trouver son style