Le premier film de la saga teenage et romantique À tous les garçons que j’ai aimés avait déjà conquis les coeurs, se plaçant comme « l’un des films originaux Netflix les plus vus de l’histoire de la plateforme en octobre 2018 ».

Le 12 février, le deuxième volet intitulé P.S. Je t’aime toujours a été mis en ligne, pour le plus grand bonheur des fans qui attendaient la suite depuis deux ans.

Mais faut-il absolument regarder cette suite ?

À tous les garçons, P.S. : Je t’aime toujours, ça parle de quoi ?

Avant toute chose laisse moi te rappeler de quoi parle À tous les garçons, P.S. Je t’aime toujours.

Nous retrouvons nos adorables amoureux Lara Jean (Lana Condor) et Peter (Noah Centineo) qui se sont enfin mis en couple officiellement. Mais tandis que Lara Jean découvre pour la première fois les joies d’être la petite amie de quelqu’un, un ancien de ces cinq crush à qui elle avait écrit une lettre (qui n’était pas censée être lue) lui répond. Tout se complique alors tandis que ce béguin du passé réapparait dans sa vie… et dans son coeur !

À tous les garçons, P.S. Je t’aime toujours, l’avis des fans

Je me suis empressée de regarder le film le jour de sa sortie et je sais que je ne suis pas la seule.

Depuis, les retours des fans ne cessent de fleurir sur les réseaux sociaux. Et les avis ont l’air plutôt unanime :

« Je m’attendais à un 2ème film bien mais il surpasse mes attentes, IN-CROY-ABLE ! » « Je viens de passer par TOUTES les émotions devant PS : Je t’aime toujours. » « J’ai tellement aimé, j’ai envie d’écrire une lettre d’amour à tous mes crushs. » « Si j’ai une préférence pour son prédécesseur, PS : Je t’aime toujours m’a tout de même conquis en rendant mon coeur de grand sentimental tout doux. Quelques larmes ont été versées pour Lara Jean et ses péripéties amoureuses. Vivement 2021 pour le dernier volet de cette petite trilogie. » « C’est la 5ème fois que je le regarde dans la journée suis je normale ? Totalement. »

Il semblerait donc que les fans soient conquis.

À tous les garçons, P.S. Je t’aime toujours, mon avis à moi

Ce qui m’a un peu surprise d’ailleurs.

Perso, je n’ai pas accroché. J’ai trouvé ce deuxième volet un peu niais et les personnages beaucoup moins touchants.

Je pense que j’ai été d’autant plus déçue que j’ai vraiment aimé le premier.

Je n’ai pas réussi à rentrer dedans. J’ai trouvé que le film souffrait de la présence de quelques clichés, ce qui lui avait fait perdre la légèreté mais aussi la crédibilité de son prédécesseur.

Mais je me rends compte que je ne suis peut être plus tout à fait la cible de cette comédie pour ados et que c’est peut être pour cette raison que j’ai moins été touchée.

Il y a quelques années, j’aurai sans doute été séduite !

J’ai tout de même trouvé que le film abordait assez bien les doutes auxquels une ado peut faire face lorsqu’elle commence une relation amoureuse (encore plus lorsqu’elle a fantasmé cette dernière toute sa vie).

Je l’ai aussi trouvé juste dans la façon de traiter la jalousie (dans un couple ou non) pendant les années lycée.

Bref, il y a l’avis des internantes, il y a le mien, et toi quel est le tien ? Viens me le dire dans les commentaires !

