L’actrice principale d’À tous les garçons que j’ai aimés, Lana Condor, a très récemment lancé sa chaîne YouTube perso, laquelle compte déjà près de 30 000 abonnés.

J’ai été personnellement ravie de retrouver sa bonne bouille et sa bonne humeur dans sa toute première vidéo sortie il y a 2 jours !

« Hi you guys, I’m Lara Condor and this is my FREAKING YOUTUBE CHANNEL ! »