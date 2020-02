À tous les garçons que j’ai aimés est disponible gratuitement sur Netflix !

La St Valentin arrive à grands pas et Netflix ne l’a pas oublié !

Alors que la plateforme a mis en ligne la suite À tous les garçons que j’ai aimés intitulé PS : Je t’aime toujours en ligne le 12 février, elle a également décidé de faire petit cadeau à ses fans.

Le premier volet de À tous les garçons que j’ai aimés sera disponible gratuitement et sans abonnement entre le 11 février et le 9 mars.

À tous les garçons que j’ai aimés est gratuit sur Netflix

Oui, tu as bien compris. Même si tu n’as pas de compte Netflix, il te sera possible de visionner le premier film des aventures de Lara Jean Covey (Lana Condor) et de Peter Kavinsky (Noah Centineo).

Un beau move stratégique de la part de Netflix pour (re)faire découvrir ce teen-movie à l’eau de rose qui s’est classé comme « l’un des films originaux Netflix les plus vus de l’histoire de la plateforme en octobre 2018 », d’après la plateforme elle-même.

La comédie romantique avait également prouvé sa popularité en ayant la particularité d’être « beaucoup re-regardé ».

Même Kalindi, connue pour être allergique aux teen-movies, l’a regardé deux fois de suite !

Cette stratégie, à laquelle Netflix avait déjà eu recours en novembre avec Klaus, est surtout mise en place pour promouvoir le deuxième volet de la saga littéraire de Jenny Han mis en ligne hier.

Alors si tu n’as pas encore vu ce film dont tout le monde parle, plus d’excuse !

Je te mets le lien juste ici en espérant que ça te donne de quoi fondre d’amour ce weekend !

