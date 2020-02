Les tendances mode printemps/été 2020

Le printemps approche et bientôt, se découvrir il faudra.

Voici donc les choses que tu risques de trouver dans les magasins cette saison.

Comme toujours, sache que les tendances ne font que se multiplier, et que j’ai décidé de sélectionner celles qui selon moi seront les plus répandues.

C’est parti !

La tendance mode short du printemps/été 2020

Cette saison, le short ne connaîtra que deux extrêmes : le mini et le long.

Exit le basique !

Le mini short est tendance en 2020

Short boutonné, Shein, 10€ / Short scintillant, Boohoo, 16,20€

Le bermuda est tendance en 2020

Bermuda noir, LaRedoute, 8€

Soit c’est mini, soit c’est… bermuda ! Eh oui, le bermuda n’est pas réservé au rayon homme cette année, il se retrouve sur toutes les gambettes.

Pas convaincue ? C’est vrai que comme ça, ça peut paraître bizarre et peu esthétique.

Mais les designers ont démontré que le bermuda pouvait être très classe !

Le veston est à la mode ce printemps/été 2020

Veston blanc, ASOS, 40,49€

Assez parlé des bas, voici ce qu’il se passe en haut.

Eh bien figure-toi que le veston est à la mode.

Même pas besoin de le superposer à une chemise ou de l’additionner à un costume trois pièces, d’ailleurs !

Tu peux le porter tel quel, sans rien en-dessous à la manière d’un top.

Et ça fait même pas basic texas girl, comme l’indiquent les visuels que je te dévoile.

La chemise est tendance ce printemps/été 2020

Chemise métallique, Nasty Gal, 25,80€ / Chemise nouée, Nasty Gal, 30,60€

Une pièce phare de la saison n’est autre que la chemise. La chemise à pois, à rayures, en satin, en vinyle, à manche longues, courtes, oversize ou cintrée…

La chemise est partout !

Le mini top type brassière est à la mode ce printemps/été 2020

Top brassière crochet, Natsy Gal, 15€ / Top brassière velours, Shein, 6€

On repart dans le mini avec cette tendance : le mini top, qui passerait presque pour une brassière.

Tous les styles et matières sont permis, tant que c’est court.

Le crochet, tendance mode du printemps/été 2020

Top crochet orange, Camaïeu, 17€ / Débardeur beige, Monoprix, 21,59€

Une matière tendance cette saison, c’est le crochet !

Tu vas beaucoup le retrouver sur des tops, mais aussi parfois sur des bas.

Le romantique, tendance du printemps/été 2020

Le romantique est la grosse tendance de la saison ! Elle se découpe en plusieurs principes…

Les volants et froufrous

Top à volant nude, Nasty Gal, 10€ / Top fleuri, Nasty Gal, 12€

Tu te rappelles la tendance romantique grunge de l’automne/hiver 2019-2020 ?

Eh bien ce printemps, le romantique revient… En revanche, le grunge part à la trappe !

Dommage, mais en même temps, le côté féérique me plaît bien.

Les manches ballons, toujours à la mode

Blouse noire, Nasty Gal, 25,80€ / Blouse à pois, Nasty Gal, 30,60€

Toujours dans le romantisme, les manches ballons sont à l’honneur. Depuis l’année dernière, elle sont partout et continuent de s’imposer !

Les matières transparentes

Chemise blanche transparente, Boohoo, 19,20€ / Robe noire transparente, Nasty Gal, 19€

La mode n’est pas à l’opaque cet année ! Si les modèles ci-dessus portent des brassières sous leurs tops transparents, les designers ont à l’origine pensé cette tendance sans rien en dessous.

Allez, bientôt plus besoin de mettre de soutifs sous une chemise transparente ! Ok, je m’emporte. Je laisse ça pour les podiums encore quelques années…

Le blanc est tendance ce printemps

Robe blanche à bretelle, Shein, 12€

Une autre facette de cette tendance romantique n’est autre que les robes d’un blanc immaculé.

Certaines pièces sont transparentes, d’autres très opaques et ont un côté très « pur ».

Parfois, ce style-là et le principe de transparence se rencontrent.

Cela m’évoque le Directoire, cette période qui suit la Révolution pendant laquelle les femmes ne se vêtaient plus que de blanc et de robes légères et fluides.

L’imprimé tropical, tendance phare du printemps/été 2020

Kimono, Shein, 10€ / Jupe midi, Nasty Gal, 9€

Le nouvel imprimé qui change cette saison et qu’on n’a pas vu depuis quelques année, c’est l’imprimé tropical !

20 ans après l’apparition de Jennyfer Lopez aux Grammys 2000, Versace a créé cette année toute une collection s’inspirant de cette fameuse robe.

Et ce printemps, l’imprimé topical ne sera pas que chez la couturière italienne. Il est partout !

Les fleurs sont à la mode ce printemps/été 2020

Robe longue à fleurs, Boohoo, 27€ / Pantalon à fleurs, Boohoo, 27€

Les fleurs étaient tendance cet hiver déjà, et elles persistent au printemps…

Cependant, rappelle-toi, l’hiver dernier il s’agissait de fleurs royales, imposantes, dans les tons rouges…

Cette saison, elles sont plus délicates et se déclinent dans des tons pastels.

Cette fois, l’inspiration semble venir davantage de la nature que de la royauté.

Ce qui vient s’harmoniser avec la mode romantique, finalement !

Les tendances qui perdurent ce printemps 2020

La tendance Matrix

La tendance Matrix était déjà présente à l’automne-hiver 2019-2020, et je t’en ai reparlé récemment avec le trench.

Eh bien tout cela ne disparaîtra pas cette saison !

La tendance pois

Les imprimés pois, déjà tendances cet hiver, vont poursuivre leur chemin dans les rayons ce printemps.

Les couleurs tendances ce printemps/été 2020

En terme de couleurs, on est sur des choses très rosées, bleutées, blanches et pastel…

Et surtout, une très grande palette de nuances de verts !

Le néon est aussi toujours présent et vient rajouter une touche de vivacité à cette harmonie délicate.

Les chaussures tendance au printemps/été 2020

Ce que tu risques de voir le plus cette saison, ce sont les sandales à plateformes et les sneakers multicolores.

Les Mary Jane reviennent à la mode, idéales pour se coupler à la tendance romantique.

Une mode montante est aussi celle des chaussures qui comportent de petits détails chaînes.

Tu vas également retrouver les fameuses sandales à lacets qui se nouent par-dessus le pantalons, dont je t’ai déjà parlé.

Et d’après les dernières Fashion Week, les chaussures à bout carré vont bientôt se retrouver sur tous les pieds !

Les accessoires tendances ce printemps/été 2020

Les lunettes 70’s, je t’en ai parlé dans un article dédié.

Ces grosses montures à la Edna Mode prennent de la place cette saison !

Les colliers mastoc à base de grosses chaînes perdurent également sur les cous.

Et voilà, tu sais tout sur les tendances qui priment cette saison ! Tu en penses quoi, globalement ? Vers quelle tendance en particulier va ta préférence ?

