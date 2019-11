Les tendances mode de l’automne/hiver 2019-2020

C’est la rentrée, l’automne approche et il est temps de changer ses habitudes vestimentaires. Voici ce qui sera tendance cette saison !

Les tendances mode automne/hiver 2019-2020

De nombreuses tendances mode cet automne/hiver 2019-2020

Il reste évidemment des traces des tendances de l’année dernière, ce qui est normal d’une année sur l’autre, c’est pourquoi certaines choses te seront familières.

Il y a aussi quelques échos des tendances du printemps, qui se transforment pour s’adapter aux fraîches températures.

Dans la société actuelle, il y a de plus en plus de tendances à chaque saison : de nouvelles trends émergent un peu tous les 4 matins !

Pour tout te dire, j’ai repéré une trentaine de tendances mode automne/hiver 2019-2020…

J’ai donc choisi de te parler de celles qui, selon moi, priment et seront les plus portées par le commun des mortelles.

Certaines pièces que tu verras dans cet article viennent du prêt-à-porter de luxe, puisque ces tendances ne sont pas ou peu commercialisées pour l’instant !

Si tu as un coup de cœur, fais-moi signe, peut-être que la pièce en question sera à ce jour disponible chez une marque abordable ?

La mode de l’année 2020 s’assombrit

Cette année, sache que l’ambiance est assez sombre. Le noir prime clairement, suivi du blanc et de quelques touches de couleurs.

Cela m’évoque les années 1990 : la mode, à l’image de la société, était blasée et a donc adopté le grunge, reflet d’une jeunesse déprimée et angoissée par l’arrivée de l’an 2000 entre autres.

La mode s’est aussi assombrie en 2015, période où le terrorisme se multipliait en Europe. C’est là que le grunge est d’ailleurs revenu par petites touches.

La mode est le reflet de la société, et si elle ne semble pas très joyeuse cette saison, cela s’explique peut-être par l’atmosphère anxieuse qui pèse en ce moment sur nos émotions, notamment avec le réchauffement climatique…

Sache que tu as cependant le pouvoir de changer le monde à ton échelle.

Comme une personne qualitative me l’a un jour dit, il suffit d’être un colibri et non un fucking tatou ! (Si tu ne comprends rien à ce que je viens de te raconter, je te renvoie vers cette histoire.)

Sur ces bonnes paroles, je te propose de découvrir les tendances !

Le romantique grunge, tendance mode automne/hiver 2019-2020

L’époque victorienne rencontre le mouvement punk dans cette tendance qui pourrait presque faire revenir le style gothique !

Les coupes principales de la tendance mode romantique

Les manches longues

La taille marquée

Des cols montants

Des cols carrés

Des épaules marquées

Des manches bouffantes

Des cols style collerette

Des lacets

Des ceintures (notamment style harnais)

Des volants

Les matières de la tendance mode romantique

Beaucoup de dentelle

De la résille

Du similicuir

De la mousseline

Du tulle

Les couleurs principales de la tendance mode romantique

La couleur principale est le noir, mais tu trouveras aussi :

Du blanc

Des teintes violacées

Du rouge profond

Des motifs fleuris

Où te pavaner avec le look romantique

Dans la forêt, accompagnée de tes copines sorcières avec qui tu récites tes incantations. Ou dans la bibliothèque d’un manoir sombre et hanté.

Ta BFF pour la tendance romantique

Vanessa Ives dans Penny Dreadful.

Tout sur la tendance romantique grunge

Les manteaux longs, tendance mode automne/hiver 2019-2020

Cet hiver, les manteaux sont longs et imposants peu importe leur style ! Certaines coupes tirent leur inspiration des manteaux phares des années 50, évasés et arrondis.

Les pièces/coupes principales de la tendance manteau long

Les cabans

Le trench

La cape

L’oversize

L’évasé

Les ceintures

Les couleurs principales de la tendance manteau long

Comme souvent en automne, tu vas surtout retrouver des teintes naturelles telles que celles-ci :

Camel

Sable

Gris

Imprimés animaux

Les matières de la tendance manteau long

Laine ou polyester

Fourrure

Simili cuir et vinyle

Où te pavaner avec le look manteau long

Partout, vu que c’est ton manteau et qu’il fait froid, finalement.

Ta BFF de manteau long

Cate Blanchett dans Carol.

Le violet, la couleur tendance de l’automne/hiver 2019-2020

La couleur phare de la saison, c’est le violet. Mais pas une teinte en particulier. Tu verras de multiples nuances de violet !

Ton BFF pour la tendance violet

Prince, avec qui tu chantes Purple Rain a tue-tête.

Les imprimés fleuris, tendance mode de l’automne/hiver 2019-2020

Étrange en automne, n’est-ce pas ? Les fleurs sont à priori un emblème du printemps. Mais pas cette automne.

Tu vas surtout retrouver les fleurs dans la tendance romantico-punk dont je te parlais plus haut.

Le type de fleurs tendance cet automne/hiver

Celles qui sont tendance cette saison sont un certain type de fleurs, que tu pourrais voir mises à l’honneur dans des œuvres de l’époque victorienne…

Les fleurs avec un certain côté royal, donc, comme des roses par exemple.

Les couleurs principales de la tendance fleurs

Il y aura surtout beaucoup de rouge, un peu de violet et parfois des tons orangés.

Les carreaux, éternelle tendance mode automne/hiver 2019-2020

Les carreaux sont de nouveau là cet automne, à mon plus grand bonheur ! Je ne vois pas comment il serait possible de survivre à la saison sans eux.

Ils m’évoquent les plaids cozy dans lesquels tu t’enroules devant la cheminée, avec un bon feu qui ronfle et la pluie qui tombe dehors…

Le type de carreaux tendance cet automne/hiver

Il y aura tous types de carreaux, y compris du vichy et du pied-de-poule !

Les couleurs principales de la tendance carreaux

Les couleurs seront chaudes, et notamment beaucoup de rouge.

Les pois, imprimé phare de l’automne/hiver 2019-2020

Du nouveau en matière de motifs ! Cette année, tu vas voir des pois, en volume comme en imprimé.

Le Tie & Dye nous suit dans l’automne/hiver 2019-2020

Bien que connoté été et festival, le Tie & Dye semble nous suivre dans la fraîcheur ! Les couleurs seront moins vives que cet été, mais l’imprimé continuera à pointer le bout de son nez.

Le léopard persiste cet automne/hiver 2019-2020

Le léopard était déjà tendance l’année dernière et au printemps. Et il n’a pas envie de s’en aller de sitôt. Tu retrouveras quelques imprimés animaux cet hiver, mais le léopard sera le petit favori.

Le similicuir et le vinyle sont partout cet automne/hiver 2019-2020

Le similicuir et le vinyle sont partout, surtout sur les vestes et manteaux.

Tes BFF pour la tendance vinyle et simili

Tous les protagonistes de Matrix, évidemment.

Le satin s’invite dans toutes les pièces cet automne 2019

Le satin ne sera évidemment pas sur les manteau, mais il constituera la texture de toutes sortes de blouses, de tops, de pantalons et de robes.

La fourrure te tiendra chaud cet hiver 2020

Je ne vois pas comment la fourrure pourrait un jour passer de mode. Ça n’aurait aucun sens. Si ça arrivait, je serais contrainte de remuer ciel et terre pour en trouver.

Je traverserai les marées, les déserts, j’escaladerai les montagnes ! Peu importe, tant que je reviens avec du fluff. Je te rassure, je parle de fausse fourrure, hein.

Les pièces/coupes principales de la tendance fourrure

Surtout les vestes et manteaux, mais aussi les pulls.

Les couleurs principales de la tendance fourrure

Les tons seront pastel et terreux.

Où te pavaner avec le look fourrure

Au pays des peluches.

Ta BFF de fourrure

Moi.

Les chaussures tendance côté mode à l’automne/hiver 2019-2020

Cet automne, les bottines font évidemment leur retour, et l’imprimé fleurs s’invite dessus ! Il ne pouvait pas se contenter d’être sur les vêtements, celui-là. Il veut être PARTOUT.

Les types de chaussures tendances cet automne/hiver

Les bottines façon biker

Les bottes fourrées ou carrément en fourrure

Les plateformes

Les sneakers (toujours dans la place)

Les caractéristiques des chaussures tendances cet automne/hiver

Sur les chaussures, tu trouveras :

Des fleurs brodées ou imprimées

Des pointe carrées

Des bijoux

Les tendance mode que je prédis pour l’automne/hiver 2019-2020

La tendance witchy pour l’automne 2019

Ma boule de cristal me dit qu’une tendance witchy risque de se dévoiler.

Urban Outfitters a récemment commercialisé une collection lifestyle sur le thème de la sorcellerie, et certains défilés comme celui de Viktor & Rolf retranscrivent une ambiance du même acabit…

Ce n’est qu’une question de temps avant que les étoiles, lunes et tarots apparaissent sur les vêtements.

Les manteaux cozy pour l’hiver 2020

Les manteaux sont longs et larges, ça, je te l’ai déjà dit. Mais tu risques aussi de voir se développer des vestes que tu pourrais presque confondre avec des couettes, tellement elles ressemblent à de la literie !

Le mini sac fait son chemin jusqu’à l’hiver 2020

C’est Jacquemus qui a initié cette tendance du mini sac. Je t’en parlais dans un article, et il en a sorti d’autres depuis. À avoir si cette tendance descend jusque dans les magasins (abordables).

Les plumes vont voler jusqu’à nous cet automne/hiver 2019-2020

Les plumes étaient partout dans les défilés. Mais je n’en ai pas vu l’ombre d’une dans les collections de grande diffusion ! Ce qui me semble très étrange…

Je pense que c’est une tendance qui va plutôt se développer au cœur de l’hiver.

Les bijoux tendance cet automne/hiver 2019-2020

La mode des bijoux est au bling-bling, ou du moins à l’imposant. Je t’avais parlé de cette tendance qui a émergé en juin dernier !

Voilà, c’est tout pour le moment !

Que penses-tu des nouvelles tendances de la saison ? As-tu une préférence pour l’une d’entre elles ?

