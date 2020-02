Tes lunettes de soleil très 70’s sont là ! (+ Code promo)

En partenariat avec polette (notre Manifeste)

Après la mode des années 2000, des années 1990 et des années 1980… Place aux années 1970 !

Ne panique pas, il ne s’agit pas encore de porter la totale tenue disco (quoique)… En revanche, polette m’a clairement convaincue d’adopter le look solaire des 70’s !

La collection Once upon a time in the 70’s de polette

La collection a été lancée le 27 janvier 2020 sur l’e-shop de polette.

Elle se nomme Once upon a time in the 70’s, ce qui est probablement une référence au film de Tarantino Once upon a time in Hollywood, dont l’histoire se déroule à l’orée des années 1970.

Avec ces nouvelles paires de solaires, polette te fait voyager 50 ans en arrière, « là où les motifs psychédéliques étaient sur tous les murs et où les lampes à lave étaient un must have » comme le déclare la page dédiée à la collection rétro.

Chacune de ces paires en acétate est faite pour être vue ; la discrétion n’est pas de mise ! C’est le look qui l’est.

Avec ses paires de lunettes qui claquent, polette t’encourage à exprimer ta personnalité et à affirmer ton style !

Les lunettes de soleil années 70 de polette

Là, tu te dis que cette collection a l’air hyper stylée, et c’est le cas.

Mais il y a encore mieux. Le prix ! Le montant des lunettes commence à 39,99€ et ne s’en éloigne que très peu. Et dans ce prix sont inclus les anti-reflets, anti-rayures et protection UV400.

Qui a dit qu’on pouvait pas être hyper chic pour un prix abordable ?! Pas polette, en tout cas.

Alors sans plus attendre, voilà quelques-unes de mes paires préférées de la collection.

Tu y trouveras la Eddy, qui rend hommage aux styles de solaires souvent portés par les légendes de la musique Marvin Gaye et Mick Jagger.

Eddy, polette, 44,99€

Ensuite, tu as la paire Reginald.

Ce style de lunettes te dit quelque chose ? C’est parce qu’il rappelle la forme iconique chérie par le chanteur Elton John ! De son vrai prénom Reginald, oui oui… D’où le nom donné à cette paire.

Reginald, polette, 39,99€

La Kenneth Black est probablement ma préférée de la gamme.

Il y a un certain côté Edna Mode avec cette forme immense et l’épaisse monture noire.

Je cherche toujours ce style quand je me rend chez un opticien pour m’acheter des lunettes. Et je ne trouve jamais de formes extrêmement originales…

Pas à ce point, en tout cas !

Au cas tu n’as pas encore compris, mon engouement pour cette marque est réel.

Kenneth Black, polette, 39,99€

Et enfin, voici la Brixton Cream, une paire rectangulaire, qui tire son nom du quartier londonien connu pour sa grande mixité culturelle et musicale.

Brixton Cream, polette, 44,99€

La marque possède aussi quatre show-room en France (à Nantes, Paris, Lille, et Toulouse) où tu peux venir essayer tes montures !

Alors, prête à t’affirmer dans les rues avec ta monture rétro polette ? Quelle est ta préférée de la collection ? Et qu’est-ce que tu penses du style années 1970 ?

