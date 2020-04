Mes produits maquillage préférés de l’année 2019

— Publié le 18 décembre 2019

Ahhhh 2019… On peut dire que ça a été l’année la plus riche en beauté de toute ma vie, puisque comme tu le sais, je suis devenue rédactrice beauté entre temps.

Très clairement, je n’ai jamais eu l’occasion de tester et de découvrir autant de choses qu’en 2019, alors je me suis dit que ça pourrait valoir le coup de te faire la liste des produits que j’ai préférés cette année !

Attention, il ne s’agit donc pas exclusivement de produits qui sont sortis cette année, mais bien de ceux que j’ai le plus utilisés en 2019.

Je vais commencer ici avec un article spécialement dédié au maquillage, puis je t’en préparerai un second qui concerne exclusivement les produits de soin (sinon cet article serait bieeen trop long).

Alors, qu’est-ce qui m’a fait vibrer niveau maquillage cette année ?

Les meilleures bases de teint de l’année 2019

Pour m’y retrouver, je vais te parler des produits dans l’ordre dans lequel je les applique habituellement.

Et ça commence avec les bases pour le teint !

C’est un produit que je n’utilisais pas du tout jusqu’à cette année, et même si je n’en utilise pas tous les jours, j’aime bien le côté « flawless » que ça donne au maquillage.

Un de mes plus gros coups de cœur est d’abord la base matifiante de Fenty Beauty, qui est finalement assez hydratante si tu veux mon avis.

Elle est plutôt fluide et floute bien le grain de peau, et surtout elle prolonge vraiment la tenue de mon maquillage.

Base de teint matifiante, Fenty Beauty, 31€

Mais j’ai aussi kiffé celle de la marque Be+Radiance, qui est très efficace, composée à 97% d’origine naturelle et sans silicone, ce qui est très difficile à trouver dans cette catégorie de produit !

Base de teint effet velours, Be+Radiance, 22€

Les meilleurs fonds de teint de l’année 2019

Niveau fond de teint, il y a un grand gagnant dans mon cœur cette année, et c’est bien sûr le Stay Naked de Urban Decay.

Je l’aime tellement que j’ai du mal à utiliser mes autres fonds de teint entamés, ce qui est plutôt con parce que j’en ai ouvert 7 d’un coup pour mon article comparatif de fonds de teint lumineux.

Il est très longue tenue, même sans être fixé à l’aide d’une poudre, il ne bouge pas de toute la journée et garde un fini magnifique avec une couvrance moyenne. C’est bien simple, on dirait que je ne porte rien sur le visage !

Bref, une valeur sûre pour moi, et en 40 teintes qui plus est.

Fond de teint Stay Naked, Urban Decay, 39€

Je voulais aussi faire un big up à un fond de teint en stick que j’adore, c’est celui de bareMinerals. Je l’ai énormément utilisé cet été.

Ce qui me plaît particulièrement, c’est sa facilité d’utilisation et son fini ultra naturel sur la peau. Sa couvrance est assez légère mais modulable. Et en plus il comporte un SPF25 !

Fond de teint stick, bareMinerals, 33€

Les meilleurs anti-cernes de l’année 2019

Il faut savoir que je ne porte pas beaucoup d’anti-cernes parce que j’ai le dessous des yeux assez déshydraté et que ça fait vite moche sur moi.

Mais ceux vers lesquels je me suis le plus tournée quand j’en ai porté, ce sont le Conceal & Define de Revolution et le Born This Way de Too Faced.

Je dirais que le Born This Way est légèrement moins asséchant que celui de Revolution, mais sinon je les aime à peu près autant l’un que l’autre.

Anti-cernes Conceal & Define, Revolution, 4,99€

Anti-cernes Born This Way, Too Faced, 29,90€

Les meilleurs bronzers de l’année 2019

Le savais-tu ? Ce n’est que cette année que je me suis mise à porter du bronzer. Avant, ça ne m’intéressait absolument pas, et maintenant j’en porte littéralement tous les jours.

Et je crois que mon préféré de tous ceux que j’ai testés, c’est le Tantour de Huda Beauty (j’ai la teinte la plus claire).

Comme c’est une texture crème, il est très facile à estomper et se fond dans la peau, tout en étant très longue tenue.

Tantour (bronzer et contouring), Huda Beauty, 30€

Quand j’ai envie d’utiliser une texture poudre, mon préféré est bien sûr le Butter Bronzer de Physician’s Formula qui s’appliquera toujours avec facilité et sans démarcations, avec une teinte qui me va été comme hiver.

Butter Bronzer, Physician’s Formula, 16,50€

Les meilleurs blushs de l’année 2019

Mon blush préféré de l’année 2019 n’est pas très difficile à choisir (et pourtant j’en ai plein, des blushs)… C’est sans conteste la teinte « Paaarty » du blush Amazonian Clay de Tarte.

J’adore cette teinte nude qui va avec tous les maquillages que je fais, et qui me donne bonne mine sans effort. Bref, je ne sais pas trop quoi te dire à part que je l’aime.

Je l’utilise tous les jours depuis le mois d’avril, et pourtant il n’est même pas encore creusé ! C’est ce que j’appelle un bon investissement.

Blush Amazonian Clay (« Paaarty »), Tarte, 31€

Cette année, j’ai aussi énormément utilisé le blush Dandelion de Benefit. Je l’ai découvert dans la palette Cheekleader, et j’avoue que je suis plutôt fan de cette teinte.

Je le trouve très naturel sur ma carnation, et il s’applique vraiment facilement, donc que demande le peuple !

Certes, ça fait un peu cher pour un blush, mais si tu achètes la palette de 6 fards, je trouve ça assez rentable (mais encore une fois, chacune sa définition de rentabilité quand il s’agit de maquillage !).

Blush Dandelion, Benefit, 37€

Les meilleurs highlighters de l’année 2019

Les highlighters, c’est un peu comme le bronzer : avant cette année, je n’en utilisais presque jamais, ou bien j’utilisais un fard à paupières lumineux.

C’est donc tout un monde qui s’est ouvert à moi, et dans ceux qui m’ont le plus fait kiffer cette année, il y a bien évidemment le Hollywood Filter de Charlotte Tilbury.

Après des années à en entendre parler sur YouTube, je peux maintenant faire partie des converties à ce produit incroyable.

C’est si naturel, et en même temps si glowy… Le tout avec une texture très fine qui se fond en une seconde dans le reste du maquillage.

Je l’utilise même parfois comme base de teint pour un maquillage plus lumineux. Bref, c’est un de mes produits préférés de l’année, haut la main, et sans aucun doute mon highlighter préféré.

Highlighter liquide Flawless Filter, Charlotte Tilbury, 40€

Mais je me devais quand même de te parler du Super Shock Highlighter de ColourPop en teinte « Flexitarian », qui est de loin l’highlighter le plus intense que j’ai eu l’occasion de tester.

Il s’agit d’un highlighter crémeux qui s’applique très facilement au doigt, et il est IN-DÉ-CENT. Je le porte dès que je sors et que j’ai envie qu’on voie mes pommettes de l’autre bout de la pièce.

Par contre, l’inconvénient c’est que la livraison de commandes ColourPop implique des frais de douane qui sont assez élevés (autour de 20€), donc à voir si tu y tiens tant que ça (moi, OUI).

Super Shock Highlighter « Flexitarian », ColourPop, 8$

Les meilleurs produits à sourcils de l’année 2019

Voilà une catégorie facile pour moi parce qu’il y a un produit que j’utilise TOUS LES JOURS depuis que je l’ai : c’est le crayon à sourcils Brow Power™ de It Cosmetics.

Déjà, la teinte est parfaite pour moi : ni trop claire, ni trop foncée.

Et en vrai je ne sais pas trop quoi dire de plus, je ne sais pas ce qui fait que j’aime tant ce produit, la pointe n’est pas si fine que ça mais je le trouve très facile à utiliser.

D’ailleurs, point bonus pour le goupillon de l’autre côté du crayon, ça en fait un produit très pratique.

Brow Power™ crayon à sourcils, It Cosmetics, 25,50€

Dans une catégorie un peu différente puisqu’il s’agit d’un mascara à sourcils et non d’un crayon comme celui de It Cosmetics, je suis obligée de mentionner le Wonder’full Brow de Rimmel, que j’ai énormément utilisé cette année.

Sa brosse est assez fine donc pas de risque d’en mettre partout, et pour autant la pigmentation est largement suffisante !

Wonder’full Brow mascara à sourcils, Rimmel, 10€

La meilleure base à paupières de l’année 2019

Je passe assez rapidement sur la catégorie des bases à paupières parce qu’il n’y en a qu’une que j’ai vraiment utilisée cette année, et c’est celle de la marque Milani.

Que dire de plus à part qu’elle n’est pas très chère, qu’elle est très économique, et qu’elle fait tenir les fards très longtemps sans pour autant rendre difficile leur application ?

Base de fards à paupières, Milani, 11,75€

Les meilleures palettes de l’année 2019

Attention, prépare-toi à un ride : les palettes, c’est le produit qui me hype le plus au MONDE alors j’en ai plein et c’est hyper dur pour moi d’effectuer un classement, je les aime toutes je ne veux pas leur faire de mal.

Oui je suis zinzin, laisse-moi tranquille.

J’ai réussi quand même à en sélectionner 4 parmi toute ma collection, les 4 qui m’ont le plus apporté de joie cette année.

Et ça commence avec la palette Dream St. de ColourPop qui est sans doute l’une de mes palettes préférées de tous les temps. J’adore son harmonie, je la trouve originale tout en étant complète et intuitive.

Les fards se travaillent très facilement et son bien pigmentés, et en plus de ça elle est issue de la collaboration entre la marque et KathleenLights, ma youtubeuse préférée.

Je l’aime d’amour et je la prends dès que je pars en vacances et que je ne dois choisir qu’une palette.

Palette Dream St. ColourPop, 18$

Ensuite, bien entendu, il y a la dernière palette de Too Faced, sortie pour la collection de Noël de la marque : la Gingerbread Extra Spicy.

Je ne vais pas m’étaler à son sujet, j’en ai fait une revue complète dans un article dédié à cette collection. Mais encore une fois, ces fards sont impressionnants à travailler et très joliment pigmentés, j’adore tous les looks que je crée avec.

Palette Gingerbread Extra Spicy, Too Faced, 49,90€

Cette année, j’ai aussi kiffé la première palette de Morphe x Jaclyn Hill, qui date un peu certes, mais que je n’ai pu tester qu’assez récemment.

Pour le coup, on peut difficilement faire plus rentable : 35 fards de très bonne qualité pour 42€ ! La quantité de looks avec cette palette est infinie, les fards sont crémeux et pigmentés.

Bref, c’est une bombe et je comprends pourquoi elle a fait autant parler d’elle lors de sa sortie !

Palette de fards à paupières Jaclyn Hill, Morphe, 42€

Dans mes palettes favorites de l’année, il faut bien sûr que je compte aussi la toute dernière d’Huda Beauty à propos de laquelle je t’ai donné mon avis récemment dans un article : la Mercury Retrograde.

Spoiler alert : je l’aime. Je trouve son harmonie unique et parfaite pour l’hiver, j’adore la texture et la pigmentation de ses fards mats, et elle me donne envie de sortir de ma zone de confort !

Palette Mercury Retrograde, Huda Beauty, 67€

…BON JE CRAQUE, il faut que j’en mette une cinquième, même si c’est un peu tricher parce que je l’ai achetée il y a moins de deux semaines.

Il s’agit de la dernière palette de Natasha Denona, sortie en édition limitée : la Metropolis. Oui, plus de 100€ pour une palette de maquillage, c’est excessif.

Mais si tu savais comme ces fards sont incroyables… Je n’ai pas encore eu le temps d’en faire le tour, mais la texture des fards de la Metropolis sont absolument uniques, et pourtant j’en teste des tonnes.

C’est une qualité d’un tout autre niveau par rapport à du Too Faced ou du Huda Beauty, et je dis ça alors que j’adore ces marques. Ça se travaille tout seul, la pigmentation est dingue, les teintes sont originales…

Je me rends bien compte que c’est un prix vraiment élevé, mais je te jure que je ne regrette pas une seconde mon achat.

En plus, si tu as un code promo Sephora, sache que Natasha Denona ne fait pas partie des marques exclues, donc c’est l’occasion d’en profiter !

Voilà, il fallait que j’en parle dans mes favoris de l’année parce que mine de rien, c’est un accomplissement pour moi d’avoir enfin pu m’offrir une palette Natasha Denona, et je suis ravie qu’elle soit à la hauteur de mes espérances.

Palette Metropolis, Natasha Denona, 101,30€

Les meilleurs mascaras de l’année 2019

Je m’apprêtais à écrire que je n’avais eu aucun coup de cœur pour un mascara cette année, et puis je viens de me rappeler qu’il y en avait bien un !

J’ai vraiment adoré le mascara Feel Stronger de Yves Rocher, qui pourtant ne m’inspirait pas particulièrement. Il fait d’ailleurs partie de mon top 5 des mascaras, comme quoi, il ne faut pas avoir d’a priori sur un produit !

Mascara Feel Stronger, Yves Rocher, 23€

Les meilleurs pinceaux de l’année 2019

S’il y a bien une catégorie dans laquelle j’ai fait de belles découvertes, c’est du côté des pinceaux ! Il y a en particulier 2 sets qui ont changé mon game.

Le premier, c’est celui issu de la collaboration entre la marque Morphe et le youtubeur Jeffree Star. Je ne suis pas particulièrement fan de son personnage, c’est pourquoi je ne m’étais pas penchée sur la question.

Mais la marque m’a gentiment envoyé la collection pour me la faire tester, et depuis il ne se passe pas un jour sans que j’utilise l’un de ces pinceaux !

Certains sont en poils synthétiques, d’autres naturels (ceux avec des poils blancs), et même s’ils sont nombreux, je trouve une utilité pour chacun des pinceaux de cette collection.

Et j’adore le fait que leur manche soit long, ça rend la prise en main plus facile, je trouve.

Set de pinceaux visage et yeux, Morphe, 54€

Set de pinceaux pour les yeux, Morphe, 47€

Le deuxième set de pinceaux qui m’a bluffée cette année, c’est celui de la collection de Sananas en collaboration avec Sephora.

J’avais dédié un article à cette collection qui n’est malheureusement plus disponible puisqu’il s’agissait d’une édition limitée.

Mais j’utilise encore quotidiennement les pinceaux du gros kit, dont la qualité est vraiment impressionnante pour le prix !

Gros coup de cœur également pour l’éponge Foundcealer de Tarte !

Éponge Foundcealer, Tarte, 16€

Les meilleurs rouges à lèvres de l’année 2019

Allez, courage, on arrive au bout !

Je ne porte pas de rouge à lèvres tous les jours parce que ça a tendance à me les assécher, mais il y a quand même un ou deux produits que j’ai utilisés plus que les autres cette année.

D’abord, il y a les rouges à lèvres Matte Power Bullet de Huda Beauty, dont la tenue et le confort sont assez dingues si tu veux mon avis.

Rouge à lèvres Matte Power Bullet, Huda Beauty, 22€

J’ai également adoré les crayons à lèvres Velvet The Pencil de Bourjois, qui sont d’une grande facilité d’utilisation. Mes teintes pref’ sont « Beige à Croquer », « A La Fo-Lilas » et « Mauve Again ».

Rouge à lèvres Velvet The Pencil, Bourjois, 12€

Écoute, je crois que j’ai fait le tour ! Tu remarqueras que je n’ai pas inclus la catégorie des poudres pour le visage parce que j’en porte très peu et donc que je ne pense pas que mon avis soit très pertinent à ce sujet.

J’espère que cette rétrospective t’aura été utile, ou au moins que ça t’aura intéressée !

N’hésite pas à me partager en commentaires à ton tour tes coups de cœur de l’année 2019 dans les produits de maquillage, et dis-moi si tu partages certains de mes favoris ou si, au contraire, tu n’es pas du tout d’accord avec moi !

