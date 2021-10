Pourquoi cette perruque ? Et autres questions posées par le final de Squid Game

Squid Game, la série numéro 1 de Netflix, en plus d’avoir donné au monde entier l’envie de découper des biscuits, nous a laissées avec beaucoup (trop) de questions sans réponses.

Vous faites partie de cette team de gens qui, en finissant un film ou une série, ont mille questions sur la suite ? Nous aussi.

L’épisode final de Squid Game laisse pas mal d’interrogations sans réponses, et on va essayer d’y répondre ensemble. Attention, théories foireuses garanties — et spoilers partout, évidemment !

Pourquoi les cheveux rouges dans Squid Game ?

Le choix de Gi Hun, cette coloration « tomate du jardin », est plutôt… original. Pas sûre qu’après avoir joué à un jeu où tout le monde meurt autour de soi, j’aurais choisi ce look-là, mais écoutez, on n’est là pour juger.

Peut-être que notre héros s’est dit : « new hair, new me » ? Si on se réfère a des théories un peu tirées par les cheveux (vous l’avez ?), la coloration rouge est synonyme d’une personne sulfureuse, transgressive, incendiaire (ptdr). Notre héros voulant en découdre avec les malfaiteurs du Squid Game a-t-il choisi cette couleur pour exprimer son agressivité ?

D’autres théories sont apparues sur Internet, comme celle disant que sa teinture symbolise son retour dans le jeu en tant que garde, car eux aussi ont des uniformes rouges. D’autres se rappellent du premier jeu dans le métro, où Gi Hun avait choisi une carte bleue — ce rouge serait représentatif de son changement.

Bon… L’explication est dur à trouver. Une chose est sûre, ça met son teint en valeur.

Que va t-il arriver à la mamie, au gamin et à leur VALISE DE CASH OUVERTE EN PLEIN MILIEU DE SÉOUL ?

Alors oui, c’est très gentil d’avoir aidé (après douze mois d’inactivité, mais bon : le trauma, tout ça) le petit frère de Sae-Byeok, la réfugiée venue de Corée du Nord et l’une des dernières candidates du jeu. Mais peut-être que laisser un enfant et une grand-mère tout seuls dans la rue avec une valise pleine de cash n’était pas la meilleure idée ?

Un petit post-it, un texto… Quelque chose pour prévenir la pauvre grand-mère du contenu de la valise, quoi ! Elle pourrait se faire braquer, non mais oh.

Crédit : chaîne Youtube Movie Vibes

Il est possible que notre héros, Gi Hun, n’ait rien dit à la grand-mère car il savait qu’elle refuserait ? Dans tout les cas, à part un effet bien drama, pas sûre que ça servait à grand-chose.

De plus, comment la pauvre mamie va-t-elle expliquer à sa banque une arrivée aussi soudaine de cash ? J’en connais une qui risque d’avoir des problèmes avec les impôts…

Pourquoi le frère du flic est maître du Squid Game alors qu’il était candidat avant ?

Là vraiment… C’est dur de trouver une explication. Le policier, qui part en investigation solo dans le Squid Game, découvre que son frère qui avait gagné auparavant, est vivant. Et en plus c’est le maître du jeu…

Mais pourquoi est-il revenu après avoir gagné ? La théorie la plus simple serait que — comme notre héros aux cheveux rouges qui fait demi-tour pour revenir dans le jeu — le frère a peut-être voulu se venger et s’est finalement retrouvé piégé dans le game, forever and ever.

Est-ce que le flic de Squid Game est mort ?

À priori non parce que son frère lui a tiré dans l’épaule et qu’on n’a pas vu son corps. Donc c’est probable qu’il survive. En plus, quand on voit le badass que c’est, c’est pas un calibre tirant à quelques pas de lui qui va le tuer, hein !

Que va faire le héros ? (À part décevoir sa fille une fois de plus)

À la fin du dernier épisode, Gi Hun semble déterminé à en découdre avec les méchants monsieurs du Squid Game. Mais encore une fois, il ne verra pas sa fille ! Elle sera sûrement triste, l’attendra longtemps pendant que lui retourne risquer sa peau sur une île déserte où les gens meurent par douzaines dans un jeu sadique.

Gi Hun veut sûrement retourner dans le jeu pour y mettre fin, et on peut le comprendre vu les horreurs qu’il a vécues. Mais bon, il faut quand même se reposer un peu parfois monsieur !

Pourquoi ne pas confirmer la saison 2 alors que la fin est ouverte sur une suite ?

La fin est tellement ouverte qu’on peut déjà voir se dessiner la suite. Squid Game saison 2 est probablement en train d’être grattée sur des tonnes de papiers (OK, on est plus sur des ordi a priori) en ce moment même.

Mais bon, le suspense fait sûrement partie du marketing autour de cette série. Cela permet de garder le public en haleine ! La saison 2, bien que certainement prévue, n’est pas confirmée, et il est vrai que le créateur de la série ayant mit plusieurs années à créer Squid Game, on ne peut pas attendre de lui une suite déjà toute prête. De plus, il a exprimé son désir d’engagé plusieurs scénariste s’il se décidait à faire une suite.

On a fait le tour ? Non. Dernière question très importante…

Pourquoi l’homme en costume du métro est-il si BG ?

Mais si, vous savez, le monsieur qui donne des claques à notre héros dans le métro, qu’on recroiser d’ailleurs à la fin !

C’est l’acteur Gong Yoo, qui a notamment joué dans Dernier Train pour Busan, un film d’action peignant une invasion de zombies dans un TGV. Et le charisme du comédien n’est pas passé inaperçu — sur Twitter, tout le monde bave littéralement sur lui !

Allez, c’est cadeau.

gong yoo for calvin klein pic.twitter.com/o0HqiPvxWa — ༺•༻ (@dewycheek) September 27, 2021

thinking about gong yoo in train to busan pic.twitter.com/kMEe7qd098 — anna 🕷 (@haIIoweenkiIls) September 29, 2021

Why is nobody talking about Gong yoo this man is so fine #SquidGames pic.twitter.com/Wd0QSubGvi — Partygetsmewetter🎃 (@ayyynancy) September 30, 2021

À lire aussi : De la baston pour des biscuits : l’event Squid Game à Paris, plus chaotique que fun