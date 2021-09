Vous voulez Squid Game saison 2 ? Nous aussi. Alors, c’est prévu ?

Une chose est sûre : Squid Game, le nouveau succès de Netflix, a mis le public en haleine et le peuple réclame une saison 2. Est-ce en préparation ?

On ne va pas vous faire mariner longtemps. Netflix n’a fait aucune annonce quant a une saison 2 pour la série Squid Game — cela dit, son succès est tel qu’une suite est presque obligatoire.

Surtout quand on voit que les internautes ne font que la réclamer comme des enfants qui voudraient une PS5 à Noël :

La fin de squid game ???? Bref saison 2 please — 라일라🌻 (@gearfourth__) September 19, 2021

Saison 2 squid game svp — off the grid (@ronkaspirateur) September 21, 2021

Que dit le créateur de Squid Game d’une saison 2 ?

Le 24 septembre, une interview de Hwang Dong-hyuk, le créateur de Squid Game, est sortie dans Variety ; il y explique qu’une saison 2 est un travail auquel il ne veut pas s’atteler seul.

« Je n’ai pas bien développé de plans pour Squid Game 2. Rien que d’y penser, c’est assez fatiguant… Une chose est sûre, si je le fais, ça ne sera pas seul. Je penserai à engager plusieurs scénaristes et plusieurs réalisateurs expérimentés. »

Une bonne idée de la part du créateur, qui craint peut-être de finir à court d’idées s’il s’attelle seul au projet. Et on n’aurait pas envie de voir se reproduire une tragédie façon « fin de Game of Thrones »…

La confirmation officielle de Netflix est la seule chose qu’il faut attendre pour être sûre d’une suite. La plateforme avait déjà annoncé en février qu’elle prévoyait un budget de 500 millions de dollars, consacré à la production de contenus originaux en Corée du Sud pour l’année 2021, et vu le succès de Squid Game, ça n’augure que du bon !

Sauf bien sûr si vous estimez que la série se suffit à elle-même et qu’il est temps d’explorer autre chose. Dans ce cas, on ne peut que vous conseiller Alice in Borderland, dans le même style, et également dispo sur Netflix.

Squid Game est sur Netflix