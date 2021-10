De la baston pour des biscuits : l’event Squid Game à Paris, plus chaotique que fun

Un évènement célébrant la série Squid Game a eu lieu à Paris ces 2 et 3 octobre. Entre attente de plus de deux heures et baston dans la rue, c’était plus de chaos que de kif…

Squid Game, la série numéro 1 sur Netflix depuis plusieurs semaines (et qui a généré tant de mèmes sur Twitter qu’il serait impossible de les compter), a eu droit à son évènement parisien ce week-end !

Et sans être aussi dangereux que le jeu de la mort qui rythme les 9 épisodes, c’était un peu chaotique malgré tout…

Netflix lance son évènement Squid Game à Paris

Il y a déjà eu quelques campagnes Squid Game avec par exemple en Corée du Sud une station de métro entière décorée avec des structures de jeux imitant celles de la série.

Squid Game promotion in the Itaewon Subway pic.twitter.com/ATUGfAETA6 — Gai📚🇱🇷 (@that_gai_gai) September 27, 2021

L’évènement parisien du week-end dernier (2 et 3 octobre) était plus interactif — et plus compliqué à gérer, visiblement.

La veille du jour J, Netflix France a nonchalamment posté quelques photos du lieu devant lequel beaucoup (vraiment beaucoup) de Parisiens et Parisiennes on fait la queue — malgré un temps pluvieux.

Pourquoi faire ? Eh bien pour pouvoir découper et manger des honeycomb cakes (les mêmes que dans la série), prendre une photo avec un monsieur déguisé comme les méchants soldats, et gagner un mois de streaming Netflix.

C’est tout. Et ça a suffi pour qu’énormément de curieux et curieuses fassent la queue plusieurs heures devant le café éphémère !

Le buzz squid Game Paris !! Blinder pic.twitter.com/vCPhh1VU0j — ♛ (♫) ob’c – o b to the c (@Obc78) October 2, 2021

Il y a même eu une bagarre — sûrement liée à la frustration de l’attente et les bousculades — qui a fait stresser tout le monde. Quel bazar.

#Paris

A fight in the middle of the street on the occasion of the event #SquidGame related to the series #Netflix pic.twitter.com/r9mEDndmGL — World News (@ne23614114) October 3, 2021

Netflix, habitué de la com coup de poing pour les séries qui cartonnent

Plusieurs évènements de communication ont déjà été organisés par Netflix pour d’autres séries… mais ils semblaient un peu mieux organisés que celui dédié à Squid Game.

Citons par exemple La Casa De Papel The Experience, à laquelle il est toujours possible d’aller, encore une fois à Paris. En voici la description officielle :

« Il s’agit d’une expérience immersive à la production renversante, remplie d’effets spéciaux et de surprises en tous genres. Tu entreras dans La Monnaie comme si tu n’étais qu’un visiteur de plus, et rejoindras ainsi le braquage depuis l’intérieur. Tu auras l’occasion de vivre toute l’adrénaline, l’excitation et l’euphorie de la série lors d’une aventure inoubliable. »

Vous l’aurez compris, il s’agit d’un escape game entièrement basé sur l’histoire de la série espagnole ! Une activité pertinente, qui a nécessité beaucoup d’organisation et qui colle tout à fait à l’intrigue. Mais pas gratuit : il coûte 32€, soit environ le prix d’une heure d’escape à Paris.

Dans un autre style, pour Orange is the New Black, Netflix avait installé des cellules de prison en extérieur sur la façade d’un immeuble parisien ; des actrices y étaient « enfermées ». Une communication étonnante mais peut-être pas de très bon goût.

Est-ce que faire la queue pendant plusieurs heures pour manger des gâteaux bof et faire la pub d’une série Netflix gratos en postant sur les réseaux est la meilleure façon de passer son samedi ? Probablement pas. Mais en misant sur un décor ultra-instagrammable et l’effet de teasing (l’évènement n’a été annoncé que très peu de temps avant d’avoir lieu), la plateforme a réussi son pari — d’aucuns diraient « un peu trop » réussi.

Si vous êtes restée chez vous, bonne nouvelle : déjà, vous avez probablement passé un meilleur week-end, et en vrai, vous pouvez toujours tenter la recette des fameux biscuits coréens. On vous en révèle les ingrédients secrets : du sucre et du bicarbonate alimentaire. Ça valait le coup d’attendre quatre heures.

Crédit photo : Compte Twitter Netflix France