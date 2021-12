Notre top 3 des télé-réalités Netflix de 2021, ni sexistes ni homophobes (prenez des notes, Les Marseillais)

Parce que W9 et NRJ 12 n’ont pas l’apanage de la télé-réalité, et parce qu’il en existe de bien meilleures ailleurs (ce n’est pas compliqué, on vous l’accorde), voici le top 3 des meilleurs programmes Netflix de 2021.

La télé-réalité est un abîme au bord duquel on a peur d’admettre qu’on aime danser.

Pourtant, les chiffres sont clairs : les Français la consomment avec vigueur, la critiquant toutefois en public.

Il faut dire que Les Marseillais et autres Anges de la télé-réalité ne font la part belle ni à la culture ni aux bons sentiments, n’existant que sous la forme d’une masse sexiste, raciste et homophobe, dont les mécanismes rendent pourtant accro.

Heureusement, il existe des programmes plus drôles, plus inclusifs et plus progressistes, qui ne sont pas pour autant moins addictifs ! En voilà trois qui vous feront oublier ceux de W9 et NRJ12.

20 ans et plus : Austin : bienveillance, diversité, intégrité

Twentysomethings: Austin, de son titre original, c’est un programme en 12 épisodes qui n’a pas tardé à nous rendre parfaitement accro.

Il faut dire que cette télé-réalité prend le contrepied de tous les Princes et les princesses de l’amour et autres Marseillais dont on a l’habitude, en exterminant toute trace de sexisme !

Le pitch est simple : huit personnes d’une vingtaine d’années s’installent à Austin, une ville immense du Texas où tout semble possible, pour démarrer leur vie d’adulte.

Divisé en deux maisons, celle des garçons et celle des filles, le groupe se donne pour mission trouver un travail, de construire des amitiés solides et de date. La vingtaine, quoi.

Des enjeux simples, un concept simple mais toutefois profondément différent des programmes habituels.

Déjà parce que le casting de Twentysomethings: Austin est divers : on y rencontre une jeune femme originaire d’Inde qui rêve de faire carrière dans la mode ethnique ; une jeune femme latino qui espère rencontrer l’amour, elle que les hommes ont toujours boudée en raison de son poids ; un jeune homme qui a fait son coming-out récemment, n’a encore jamais embrassé d’homme et veut gagner en expérience ; une jeune femme pansexuelle qui vient tout juste de divorcer ; un mannequin en devenir ; et surtout — notre chouchou — un apprenti stand-uppeur encore vierge qui galère à déclencher l’hilarité sur les plateaux et remet en question ses capacités !

Tout ce petit monde mène sa vie comme on la mène quand on a vingt ans — c’est-à-dire à tâtons, sans savoir vraiment où l’on va, avec ce que cela comporte de coup de blues (certains finissent par rentrer dans leur ville natale, auprès de leur famille), de tristesses, mais aussi de petites joies et de victoires professionnelles.

Ces jeunes adultes ressemblent à tout le monde, et c’est ce qui les rend attachants. Ça, et aussi le fait que les meufs se soutiennent les unes les autres : toutes s’encouragent sans jamais se faire de coups bas !

Bref, Twentysomethings: Austin c’est une émission archi-bienveillante sur une coloc qu’on a envie d’intégrer, qui redonne foi en la télé-réalité.

20 ans et plus : Austin vous attend sur Netflx

Selling Sunset, saison 4 : le bling, la méchanceté, les baraques de luxe

Allez, opérons un virage à 180° avec Selling Sunset — qui, au contraire de mon premier exemple, filme des meufs qui se crêpent sinon le chignon, au moins la queue-de-cheval à base d’extensions, dans un rodéo américain typique conjuguant des avions de chasse, des fringues de luxe, des grosses bagnoles et des baraques à plusieurs millions, le tout sur fond d’intrigues amoureuses et amicales !

Un gros programme qui fonctionne assez bien pour s’offrir en 2021 une quatrième saison.

On ne peut pas vous le cacher : vous n’aurez pas le cœur rempli d’amour après le binge-watching acharné des huit épisodes de cette dernière saison. Au contraire, vous aurez peut-être un peu moins foi en l’humanité en regardant des meufs, pourtant archi-intelligentes, se tirer dans les pattes jusqu’à se faire craquer les unes les autres…

Mais à part ça, vous en aurez pour votre argent en visitant virtuellement certaines des baraques les plus impressionnantes d’Hollywood que Chrishell, Christine, Davina, Jason et consorts vendent à des Américains richissimes.

Toutefois, on émet une petite précision : Selling Sunset a beau avoir l’air d’une émission superficielle et insupportable, elle a le bon goût de mettre en lumière des femmes qui n’ont pas peur de se revendiquer ambitieuses, mènent leur carrière à la baguette et emmerdent ceux qui se mettent sur leur route.

Un shot d’empowerment, en somme — mais tranquille hein, ça reste une télé-réalité sur des gens trop riches qui aiment les Ferrari.

Retrouvez Chrishell, Mary & compagnie sur Netflix

Le bon goût des bikers, l’improbable programme qui mêle gros calibres et bouffe

L’un des gros avantages de Netflix, c’est sans doute qu’elle parvient toujours à nous surprendre. Notamment avec ses reportages et autres programmes de télé-réalité dont les concepts sortent clairement du lot !

Comme Le bon goût des bikers, une télé-réalité en 10 épisodes qui nous transporte en Corée du Sud, à la rencontres de plusieurs motards s’étant donné pour objectif d’effectuer un road-trip à la découverte des meilleurs restaurants du pays.

L’occasion pour eux de dégainer leurs engins flambant neufs, aux jantes chromées, et d’aller s’en mettre plein la panse !

Le programme explore alors le quotidien de ces hommes qui discutent à cœur ouvert tout en se régalant de soupes de nouilles parfumées et de plats de viandes marinés, à des kilomètres des clichés qu’on a sur les motards au cœurs de pierres, uniquement passionnés par la bière et leurs engins.

Un délice pour quiconque souhaite en connaître davantage sur la culture culinaire coréenne et sur la vie de bikers fin gourmets !

Savourez Le bon goût des bikers sur Netflix

Vous avez désormais 3 télé-réalité très éclectiques à binger pendant les fêtes, pour sortir des enjeux vains et trop factices du terrifiant Les princes et les princesses de l’amour, actuellement diffusé sur W9. Derien !

