La télé-réalité est-elle sexiste ?

Je voudrais revenir sur le cliché de la bimbo. Alors oui, il ne faut pas shamer les filles qui ont ce style là.



Pour autant, je me souviens que quand je regardais de la télé-réalité, j'étais profondément complexée par ça. On choisit des femmes très sexualisées pour participer aux émissions ... et quand j'étais jeune, ça me transmettait le message que "Pour être une vraie femme, il faut être comme ça." C'est à dire : être grande, mince, avoir des formes de dingue, être tous les jours tirée à 4 épingles, porter tout le temps des talons et des habits sexy (même quand il s'agit de chiller dans une villa ...).



Et je me souviens m'être fait des réflexions du genre : mais j'ai le même âge que certaines candidates, mais à côté je fais vraiment bébé quoi ... et ça me complexait, je me disais que je ne faisais pas ce qu'il fallait faire pour être une femme.



En soi, le cliché de la bimbo est sexiste aussi, puisqu'il peut complexer des jeunes ados et des jeunes femmes, et ça peut créer un manque d'estime de soi-même.



Après je le répète, je ne critique pas les filles qui ont ce style là, mais plutôt le fait que les productions mettent en avant uniquement ce genre de féminité là, comme s'il n'y avait qu'une seule façon d'être une femme (et que d'ailleurs, la seule valeur d'une femme c'est d'être baisable aux yeux des hommes -_- )