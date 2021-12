L’histoire folle de l’agression raciste inventée par Jussie Smollett (Empire)

L’ancien acteur de la série Empire Jussie Smollett vient d’être reconnu coupable d’avoir orchestré une attaque raciste et homophobe contre lui-même, et d’avoir menti à la police à ce sujet. Point final d’une histoire à peine croyable.

C’est une affaire assez dingue. Et c’est un euphémisme. Elle concerne Jussie Smollett, l’ancien acteur de la série Empire, qui a été reconnu coupable ce jeudi 9 décembre par un tribunal de Chicago d’avoir mis en scène en 2019 une agression raciste et homophobe dont il se disait victime. Le comédien aurait lui-même payé ses agresseurs 3 500 dollars pour orchestrer cette attaque.

Jussie Smollett risque actuellement 3 ans de prison, même si d’après L’Obs, son avocat Nenya Uche aurait déclaré lors d’une conférence de presse : « Nous sommes à 100 % confiants que nous allons gagner ce cas en appel ».

Une affaire « d’agression » orchestrée par Jussie Smollett

Le cas de la fausse agression de Jussie Smollett remonte à 2019. L’acteur a toujours dit qu’il s’agissait d’une vraie attaque qui se serait passée dans la nuit du 29 janvier 2019 à Chicago. Deux hommes masqués l’auraient frappé en proférant des insultes racistes et homophobes, lui auraient mis un nœud coulant autour du cou puis auraient versé de l’eau de Javel sur lui.

L’affaire a traîné pendant 3 ans car elle avait d’abord été abandonnée par les procureurs du Cook County dans l’Illinois, avant d’être reprise en juin 2019.

Lors du dernier procès, les deux « agresseurs », les frères Osundairo, ont témoigné, affirmant que Jussie Smollett les avait effectivement payés pour commettre cette agression. Ils ont déclaré que l’acteur voulait de l’attention parce que le studio de production d’Empire ne prenait pas assez au sérieux une lettre de menace qu’il avait reçue, relaie Vice.

Entertainment Tonight

Le média Politico a relayé les propos du procureur Dan Webb qui aurait déclaré lors du procès :

« Mis à part le fait que c’est à l’encontre de la loi, c’est tout simplement mal de dénigrer quelque chose de si sérieux qu’un crime de haine, et en plus de s’assurer qu’il contienne des mots et des symboles qui ont une signification aussi forte dans notre pays. »

Malgré cette condamnation, l’avocat de Jussie Smollett a déclaré au Chicago Tribune que les deux frères Osundairo étaient « très intelligents, très malins, et ils savent comment avoir l’air bête pour que vous les preniez pour les victimes ».

Une affaire totalement what the fuck qui touche à sa fin, des années plus tard, sauf si l’appel réussit.

Crédit photo : chaîne Youtube Entertainment Tonight