Des spoilers Netflix dans la rue pour renforcer le confinement ?

Tu as peut-être vu passer l’info : Netflix va afficher des spoilers dans la rue pour dissuader les gens de sortir pendant le confinement visant à limiter la pandémie de coronavirus (Covid-19) !

Ça te paraît un peu extrême ? Ouais, à moi aussi.

Des spoilers Netflix pour encourager le confinement ?

Une vidéo explique que « Netflix va afficher des spoilers dans des coins très fréquentés afin de punir les gens qui sortent malgré le confinement ».

Attention, tu y verras des éléments-clefs de Stranger Things, de Narcos ou encore de La Casa de Papel !

Le slogan de l’opération ? « You should’ve #staythefuckhome », à savoir « Tu aurais dû #restercheztoiputain ».

Non, Netflix ne va pas afficher des spoilers pendant le confinement

Sauf que cette initiative, relayée par plusieurs internautes comme venant de Netflix, n’est pas du tout une opération officielle !

Il s’agit du travail d’étudiants en publicité de la Miami Ad School.

Rien n’indique que Netflix envisage de spoiler ses propres programmes dans la rue, et heureusement, car certaines personnes n’ont pas le choix et sont forcées d’aller dehors.

Imagine : tu bosses à l’hôpital, tu dois sortir chaque jour pour aller bosser et sauver des vies, et en plus t’as un panneau de pub qui te spoile Stranger Things saison 3 ?

Ou tu taffes en supermarché, tu risques déjà gros en allant encaisser les achats des gens, et voilà qu’on te gâche la fin de ta série-doudou qui te réconforte le soir ?

Gros, gros seum.

Il faut, en effet, respecter le confinement au maximum. Mais ça ne passera pas par des spoilers Netflix. Ça passera par le civisme de tous et toutes !