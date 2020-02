Les premières images de la saison 4 de Stranger Things sont là !

Mise à jour du 14 février 2020

WHAT ? Déjà les premières images de la saison 4 de Stranger Things ?

Stranger Things saison 4, les premières images dévoilées

Bons baisers de Russie. pic.twitter.com/BujCdOsUr9 — Netflix France (@NetflixFR) February 14, 2020

Comme l’annonçait la dernière scène de la saison 3, Hopper n’était pas mort mais bien retenu en Russie.

Et il semble qu’il soit prisonnier d’un camp de travailleurs… Toujours fourré dans les pires plans, celui-là !

Alors lectrice, ces images t’ont-elles mis l’eau à la bouche ?

Publié initialement le 1er octobre 2019

La dernière saison de Stranger Things appelait bien sûr une suite, et en effet, la série a bien été renouvelée par la plateforme de SVoD.

Que tu aies trouvé les derniers épisodes poussifs ou exaltants, la série Netflix reviendra donc en tout cas pour une nouvelle saison qui promet d’être bien différente des 3 premières…

Stranger Things saison 4, les héros sortent de Hawkins

Netflix a publié un teaser le 30 septembre dans lequel il est possible d’entendre des bruits bien creepy, et qui s’achève surtout sur le message : «We’re not in Hawkins anymore ».

ENFIN.

Rappelle-toi, à la fin de la saison 3, les personnages se séparaient en deux groupes. La famille Byers et Eleven d’un côté, qui partaient loin d’Hawkins, et les autres qui y restaient.

Toutefois, même s’il est prévu d’après Entertainment Weekly qu’une partie de la série se déroule en dehors des frontières de la ville berceau des horreurs des saisons 1, 2 et 3, les frères Duffer, créateurs de la série, ont précisé :

« Nous avons hâte de raconter de nouvelles histories – qui commenceront, bien sûr, par un retour à Hawkins. »

Pas d’inquiétude donc, en dépit du message de Netflix, Hawkins ne sera pas laissée pour compte.

Les frères Duffer en contrat avec Netflix pour nombre de contenus

Ted Sarandos, le Directeur des contenus Netflix a expliqué dans un communiqué de presse :

« Les frères Duffer ont captivé les téléspectateurs du monde entier avec Stranger Things et nous sommes ravis d’étendre notre relation avec eux et d’amener leur imagination débordante sur d’autres projets de films et de séries que nos utilisateurs vont adorer. »

Les créateurs ont répondu :

« Nous sommes absolument ravis de poursuivre notre relation avec Netflix. Ted Sarandos, Cindy Holland, Brian Wright et Matt Thunell ont fait un énorme pari sur nous et notre série et ils ont changé nos vies à jamais. De notre premier pitch à la sortie de Strangers Things 3, l’équipe Netflix a été tout simplement sensationnelle, nous apportant le soutien, les conseils et la liberté créative dont nous avions toujours rêvé. »

Personnellement, je trouve que le contrat global sur plusieurs années portant sur des projets de films et séries est une superbe idée car j’adore le travail des frères Duffer, et ai hâte de voir ce qu’ils ont encore sous le coude.

Et toi douce lectrice, que penses-tu de cette nouvelle ?

